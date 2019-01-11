Минобороны попросило разрешения сбивать пассажирские самолеты, нарушившие госграницу

Министерство обороны РФ подготовило проект постановления правительства, в котором предлагает узаконить возможность сбивать пассажирские самолеты. Речь идет о случаях, когда воздушное судно несет реальную угрозу.

Документ "О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 10 января закончилось его общественное обсуждение, сейчас проект постановление проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы.

В документе предлагается разрешить применение оружия в отношении гражданского самолета, если он нарушил границу и его преднамеренное крушение может привести к экологическим бедствиям, гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

В проекте постановления указано, что госграницу России в воздушном пространстве защищают соединения Воздушно-космических сил (ВКС), военных округов и Северного флота, находящиеся на боевом дежурстве по ПВО. Если они зафиксируют неопознанное воздушное судно, приблизившееся с сопредельной стороны к госгранице на расстояние 50 км (для Восточного военного округа - 100 км) или внезапно обнаружат его в 150-километровой приграничной полосе, дежурные силы тут же будут приведены в готовность N1.

В воздух поднимутся вертолеты или самолеты и попробуют установить радиосвязь с экипажем воздушного судна. Если на самолете произошла нештатная ситуация, то его предупредят о вхождении в воздушное пространство РФ и помогут приземлиться на ближайший аэродром.

"При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил", - говорится в документе.

При этом судно-нарушитель предупредят о применении огня на поражение, в самом последнем случае применят предупредительный огонь. И только если на этот раз не будет никакой реакции, самолет собьют. Если самолет-нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил, применение оружия прекращается.

В чем смысл нового постановления

Отметим, действующий сейчас закон "О противодействии терроризму" , подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2006 года, позволяет сбивать любые гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, захваченные террористами. При этом решение о ликвидации самолета может быть принято только в том случае, если возникнет реальная угроза его направления террористами "для удара по каким-то жизненно важным объектам либо по местам массового скопления людей".

В то же время постановление правительства РФ "О порядке применения оружия... в воздушном пространстве" от 1994 года запрещает сбивать самолеты - нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

Как рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин, новый документ должен устранить эти противоречия.

Вопрос о разрешении сбивать гражданские самолеты поднимался в 2011 году, тогда ВВС России объявили, что готовы уничтожить пассажирской самолет в случае его захвата террористами, если такое решение будет принято на высшем уровне и в соответствии с законодательной базой РФ.

Запрет сбивать гражданские самолеты был введен в СССР после трагедии, произошедшей 1 сентября 1983 года. Тогда главком Военно-воздушных сил России генерал армии Анатолий Корнуков , который тогда возглавлял 40-ю истребительную авиационную дивизию ВВС ДВО, отдал приказ об уничтожении пассажирского Boeing 747 авиакомпании Korean Air, нарушившего воздушное пространство СССР. В результате погибли 246 пассажиров и 23 члена экипажа.

На момент катастрофы самолет авиакомпании Korean Air, следовавший из Нью-Йорка в Сеул с остановкой на дозаправку на Аляске, отклонился от курса более чем на 500 километров и вошел в воздушное пространство СССР. На территориях, над которыми пролетел южнокорейский лайнер, находились военные объекты, и полеты иностранных самолетов в этом районе были запрещены.

В числе погибших был член палаты представителей США Ларри Макдональд. Инцидент вызвал обострение в советско-американских отношениях, а Рональд Рейган, бывший на тот момент президентом США, назвал катастрофу "преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто".

По словам экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, в США после 11 сентября 2001 года разрешено сбивать любые самолеты, которые представляют опасность для АЭС или других стратегических объектов. "Нормативно-правовая база должна предоставить возможность военным пресечь любой теракт и предотвратить катастрофу", - пояснил он.

Путин однажды отдавал приказ сбить пассажирский самолет

В документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", вышедшем в 2018 году, президент РФ рассказал, что в 2014 году лично отдал приказ сбить пассажирский самолет Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший транзитом через РФ из Харькова в Стамбул, на борту которого, как сообщили главе государства, находилась бомба для совершения теракта на открытии зимних Олимпийских игр.

Сначала Путин распорядился сбить самолет в соответствии с протоколом чрезвычайных ситуаций, но через несколько минут президенту сообщили, что это была ложная тревога: пассажир был пьян, и самолет продолжил путь в Турцию".

Источник: www.newsru.com