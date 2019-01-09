Лаос вернул России 30 танков T-34-85

Лаос в рамках межгосударственного соглашения передал России 30 полностью исправных танков Т-34-85, которые некогда были поставлены СССР (произведены после войны в Чехословакии) для нужд армии Лаоса.Танки возвращаются обратно и теперь будут использованы для съемок в кино и военных парадов, хотя как показывает пример Йеменской войны, даже спустя многие десятилетия, исправные Т-34-85 еще вполне способны выступать в роли машин огневой поддержки пехоты.PS. На тему вопросов про отзыв на фильм "Т-34", то еще не смотрел. Как посмотрю, так сразу.Отзывы на ленту идут противоречивые – одни говорят, что неплохая сказка, другие, что "все как обычно".Предыдущие фильм "Танки" и "Несокрушимый" были прямо скажем так себе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com