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Лаос вернул России 30 танков T-34-85

11:29. 9 января 2019 Просмотров - 290 2 коммент. Опубликовал:


Лаос в рамках межгосударственного соглашения передал России 30 полностью исправных танков Т-34-85, которые некогда были поставлены СССР (произведены после войны в Чехословакии) для нужд армии Лаоса.
Танки возвращаются обратно и теперь будут использованы для съемок в кино и военных парадов, хотя как показывает пример Йеменской войны, даже спустя многие десятилетия, исправные Т-34-85 еще вполне способны выступать в роли машин огневой поддержки пехоты.



PS. На тему вопросов про отзыв на фильм "Т-34", то еще не смотрел. Как посмотрю, так сразу.
Отзывы на ленту идут противоречивые – одни говорят, что неплохая сказка, другие, что "все как обычно".
Предыдущие фильм "Танки" и "Несокрушимый" были прямо скажем так себе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, бронетехника, Видео, лаос, т-34, танки, юва
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2 коммент.»

  • 4045 3431
    Валерий 9 января 2019 в 12:19 Ссылка Пометить
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    Вот теперь я вижу заботу государства о нашей истории, в материальном, так сказать, выражении. Зачет. Молодцы!
    Лишь бы фильмы снимали правдивые…

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  • 1620 1250
    Имя Фамилия 9 января 2019 в 12:51 Ссылка Пометить
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    кстати посмотрел тут Т-34. мнение…мнение не однозначное, с одной стороны фильм понравился моим сыновьям (13 и 6 лет), с другой – обычный дешевенький комикс про войну и не более. у авторов даже ума не хватило узнать, что с 1940 по конец 50х годов город Пермь назывался Молотов и никакой надписи “Пермь” на башне танка быть не могло в принципе. вообщем до серьёзного, глубокого и качественного кино про ВОВ нам походу ещё далеко, но для формирования правильной картинки в голове подрастающих поколений (что-бы помнили) фильм пойдёт

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