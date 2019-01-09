Лаос вернул России 30 танков T-34-85
11:29. 9 января 2019 Просмотров - 290 2 коммент. Опубликовал: brahman
Лаос в рамках межгосударственного соглашения передал России 30 полностью исправных танков Т-34-85, которые некогда были поставлены СССР (произведены после войны в Чехословакии) для нужд армии Лаоса.
Танки возвращаются обратно и теперь будут использованы для съемок в кино и военных парадов, хотя как показывает пример Йеменской войны, даже спустя многие десятилетия, исправные Т-34-85 еще вполне способны выступать в роли машин огневой поддержки пехоты.
PS. На тему вопросов про отзыв на фильм "Т-34", то еще не смотрел. Как посмотрю, так сразу.
Отзывы на ленту идут противоречивые – одни говорят, что неплохая сказка, другие, что "все как обычно".
Предыдущие фильм "Танки" и "Несокрушимый" были прямо скажем так себе.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот теперь я вижу заботу государства о нашей истории, в материальном, так сказать, выражении. Зачет. Молодцы!
Лишь бы фильмы снимали правдивые…
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кстати посмотрел тут Т-34. мнение…мнение не однозначное, с одной стороны фильм понравился моим сыновьям (13 и 6 лет), с другой – обычный дешевенький комикс про войну и не более. у авторов даже ума не хватило узнать, что с 1940 по конец 50х годов город Пермь назывался Молотов и никакой надписи “Пермь” на башне танка быть не могло в принципе. вообщем до серьёзного, глубокого и качественного кино про ВОВ нам походу ещё далеко, но для формирования правильной картинки в голове подрастающих поколений (что-бы помнили) фильм пойдёт