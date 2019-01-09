Чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге?
19:47. 9 января 2019 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал: brahman
Очень интересный цикл роликов, в котором достаточно популярно и подробно объясняется что за статуя стоит на верху Александрийской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Я посомтрел с большим интересом. Всем рекомендую. Заодно все, кто интересуется исторей Санкт-Петербурга и его символикой, узнают из этих видео достаточно много интересного.
Остальные части под катом
Остальные части под катом
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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“Чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге”?
Ответ на вопрос: “Ватикан вздрогнул, когда понял, кем были ангелы, а библейской легенды о рае больше нет”. Это название ролика в передаче “Великие тайны” в ютубе. Собирался только посмотреть. Но смысл надеюсь понятен из заголовка чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге.