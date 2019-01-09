“Чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге”?

Очень интересный цикл роликов, в котором достаточно популярно и подробно объясняется что за статуя стоит на верху Александрийской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Я посомтрел с большим интересом. Всем рекомендую. Заодно все, кто интересуется исторей Санкт-Петербурга и его символикой, узнают из этих видео достаточно много интересного.Остальные части под катом

Источник: mylnikovdm.livejournal.com