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Чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге?

19:47. 9 января 2019 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал:
Очень интересный цикл роликов, в котором достаточно популярно и подробно объясняется что за статуя стоит на верху Александрийской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Я посомтрел с большим интересом. Всем рекомендую. Заодно все, кто интересуется исторей Санкт-Петербурга и его символикой, узнают из этих видео достаточно много интересного.

Остальные части под катом








Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: александрийская колонна, античность, греки, греция, история, мифы, рим, Санкт-Петербург
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2 коммент.»

  • 4365 3994
    strelez 9 января 2019 в 20:25 Ссылка Пометить
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    Современная привычка снимать сериалы. Напишите буквами.

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  • 2525 1845
    Oleg 9 января 2019 в 20:39 Ссылка Пометить
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    “Чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге”?
    Ответ на вопрос: “Ватикан вздрогнул, когда понял, кем были ангелы, а библейской легенды о рае больше нет”. Это название ролика в передаче “Великие тайны” в ютубе. Собирался только посмотреть. Но смысл надеюсь понятен из заголовка чья статуя стоит на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге.

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