За голову датской студентки, уничтожившей 100 солдат ИГИЛ, назначили награду 1 млн долларов
Джоанна Палани — 23-летняя студентка из Дании. За ее голову назначена награда — 1 миллион долларов. «Почему?» — спросите вы. Вероятно, потому, что Джоанна убила более 100 солдат ИГИЛ (запрещенная в России организация) во время службы на стороне пешмерга — курдского военизированного формирования в Иракском Курдистане.
Джоанна имеет иранское и курдское происхождение. Родилась она в лагере для беженцев в Ираке во время войны в Персидском заливе. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала, а в возрасте 9 лет девочка первый раз взяла в руки оружие.
Уже в 2014 году девушка бросила колледж в Дании и отправилась в Сирию. В своем аккаунте в Facebook она объяснила, что жизнь в Дании вдохновила ее «бороться за права женщин и демократию», ведь именно эти европейские ценности она узнала, живя в Европе. Студентка присоединилась к оппозиции сирийского правительства, сперва борясь против режима Башара Асада, а затем против ИГИЛ.
Джоанна воевала в рядах Отрядов народной самообороны в сирийском городе Кобани, который расположен на границе с Турцией; помогала освобождать заложников и езидских женщин, похищенных и заточенных в качестве рабынь для секса; проводила подготовку новобранцев.
Ее деятельность привлекла внимание правительства Дании. Во время очередного визита в страну, в сентябре 2015 года, ей было запрещено самовольно совершать поездки в зоны военных конфликтов и сражаться за любую из сторон. Но Джоанна не смогла оставаться в стороне и, нарушив закон, отправилась в Катар. Девушку задержали и поместили в крупнейшую тюрьму Дании. Через три недели ее освободили и конфисковали паспорт.
Джоанна жалеет, что нарушила запрет о невыезде, но не может смириться с тем, что датское правительство приравнивает ее к террористам ИГИЛ, которые назначили за ее голову 1 миллион долларов. Бывшей студентке приходится прятаться и всерьез опасаться за свою жизнь. Каждые три дня она перебирается в новое место, пребывая в страхе, что ее схватят те или другие.
«Знаете, когда мы готовимся к освобождению дома, где держат секс-рабынь ИГИЛ, мы всегда говорим: спасать идет один боец, но возвращается уже не с рабынями, а с такими же бойцами». Очень часто освобожденные женщины вступают в ряды пешмерга.
«Я — снайпер. И мне приходится иногда проводить до 9 дней на линии фронта. Нужно быть очень терпеливой и внимательной. Нельзя терять концентрацию ни на секунду».
«Мне жаль, что я нарушила закон, но в то время у меня не было выбора, я должна была вернуться».
«Те люди, которых я защищала и ради которых рисковала своей жизнью, теперь хотят отобрать мою свободу»
«Я не думала, что потеряю все в борьбе за нашу свободу и безопасность».
Источник: bigpicture.ru
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Очень жаль, что женщина, побывав в Европе так и не поняла, что там главное – толерантность, терпение и готовность примириться с любым насилием и оставаться рабом. Она рабом стать не захотела, и общество её отвергло…
Однако, как обманчива внешность! Ангельская внешность скрывает железный характер и непреклонность в борьбе за народное благо…
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Леонид Петрович, вы постоянно совершаете одну и туже ошибку: вы считаете, что все люди похожи на вас и вам подобных. Запомните: эта дама, и ей подобные, при первой же возможности перережет вам горло во имя Аллаха!
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Какая она, нафиг, датчанка? Она иранская курдячка! Она сражается за свой этнос; а отсюда вопрос: мы, Русские люди, здесь причем? Нафига в этой статье на этом сайте восхваляется эта нерусь?
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Хотелось спросить Вас, Вы хоть прочли о чем статья? А если прочли то хотя бы поняли?
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Да прочитал, и понял, что она воюет против бармалеев. А нам Русам какое дело до их войны? Нам выгодно то, чтобы все эти Бармалей (причем с обоих сторон) как можно больше сократили своё количество. Автор, впрочем как и вы, не понимает, что земли Ирана, Ирака, Сирии, а также Дании и всего остального мира являются Русскими изконными землями.
Не надо здесь восхвалять то, что к нам, Русам, не относиться.
П.С.
Очень короткая память у Данов. Они уже забыли, что сами, по крови, являются хамитами.
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Ничего Вы не поняли, она воюет против мерзавцев и подонков независимо от их национальной принадлежности. Она слабая женщина нашла в себе силы поступить как настоящий воин, Вы просто не видите что в ней характер русской женщины. А цвет кожи и вероисповедание не имеет значение.
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Так женитесь на ней, наплодите бастардов/байстрюков. И не удивляйтесь потом, почему вокруг все так погано!
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У Вас мышление англосакса и к русам Вы не имеете никакого отношения.
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Как раз, с точностью до- наоборот! У меня мышление ВиликоРуса! А вот у вас, Sergeev, мышление либераста и толераста в одном флаконе!
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Ненависть не свойственна русским. Вы же по какой то причине ненавидите все что не вписывается в Ваш формат мышления. А вот насчёт упрёков в либерализме и толерантности, в Вашем исполнении это похоже на сломанную пластинку, твердите одно и то же. Не могу Вас упрекать в использовании методичек, но сомнения все таки имеются.
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по этой карл, про этой:
https://harmfulgrumpy.livejournal.com/895123.html
а тебя видно в гугле забанили.
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Ненависть это естественное чувство. Я не христианин, поэтому если кто Меня ударит по щеке, то тому я эту рученку выдерну, даже если мне это будет стоить жизни. Я живу по совести и борюсь со всеми кто живёт не по совести!
Сея дамочка воюет на Русской земле, но не за Русскую землю. Ее война меня не касается. Мне все равно кого она там убивает, но это будет длиться только до тех пор, пока она не начнет убивать Русичей. А она это начнет делать при первой возможности.
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Значение всегда имеет кровь.
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“нам Русам”, “изконными землями”.
Писать грамотно научись, фашистик.
Администрация. Подобные посты вызовут блокировку сайта за разжигание. Модерируйте уже.
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Как автор я имею возможность удалять комментарии, но пока не буду потому как в подобных комментария проступает подлинная суть их создателей.
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Благодарю вас за великое терпение Меня!
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Дело не в терпении, давно бы все подчистил. Но полагаю что Вы все таки адекватный человек и поймёте как следует поступать.
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он прав а тебе толерасты мозги промыли:
https://wowavostok.livejournal.com/8986762.html
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Сам публиковал здесь материал. Но пользоваться данной возможностью считаю заподлом!
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Дело в следующем. РКН может грохнуть сайт даже если не будет никакого обращения, заявления. Не хотелось бы.
Кроме того, нельзя исключить варианта с элементарной провокацией. И этот самый “ВиликоРус” накляузничает как раз на свой текст. Так уже было с “Лисичкиной” на КОНТе.
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Прямых призывов разжигающих межнациональную ненависть в его текстах нет.
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Что? Припекло? У вас, нечисти, всегда первая реакция настучать, если не можешь нож в спину воткнуть!
Конечно обезьян не понимает, что Пандора это филиал ФСБ. Но это непонимание не делает из обезьяна человека!
П.С.
Благодарю обезьяна за фашиста!
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Да где ж в спину то? Прямо в рыло фашистское. Я ж честно в комменте и описал суть претензий.
Насчёт ФСБ недопонял. ФСБ одобряет фашизм и поэтому PO ничего не грозит?
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Мусолини триста лет назад повесили. мож хватит в абстракционизме извращаться? фашизма 80 лет как не существует. несущесвующими понятиями манипулируют сатанисты.
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Статья ни о чем точнее точно не о снайпере ,вы хоть на фото посмотрите, на всех снимках она с разным оружием ни одной похожей марки ,даже трехлинейку где-то нашли.Эти фото все сплошь постановочные ,т.е. какое оружие было то ей и сунули для фотосессии.Так что какой на хрен снайпер? какая то пиар акция.Особенно прикалывает снимок на позиции на какой то стройке,верх маразма.
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Есть ещё много претензий. АК неведомой марки с нечеловеческими обвесами, например. Чего студентка, красавица, … свалила обратно в Данию? Ожидала что с цветами встретят? Порыв иссяк?
Но суть наверное в том, что показывается отношение западных псевдодемократий к реальным борцам за настоящую демократию. Такие в Дании точно не нужны. И нигде не нужны. Власти таких не одобряют. Её хоть не пытаются посадить или выдать.
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да. ей что Асад, что ИГИл – без разницы.
Она так и не поняла, кто рулит европой – создатели игила:
https://skeptimist.livejournal.com/2458020.html
поэтому и влипла.