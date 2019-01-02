За голову датской студентки, уничтожившей 100 солдат ИГИЛ, назначили награду 1 млн долларов

Джоанна Палани — 23-летняя студентка из Дании. За ее голову назначена награда — 1 миллион долларов. «Почему?» — спросите вы. Вероятно, потому, что Джоанна убила более 100 солдат ИГИЛ (запрещенная в России организация) во время службы на стороне пешмерга — курдского военизированного формирования в Иракском Курдистане.

Джоанна имеет иранское и курдское происхождение. Родилась она в лагере для беженцев в Ираке во время войны в Персидском заливе. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала, а в возрасте 9 лет девочка первый раз взяла в руки оружие.

Уже в 2014 году девушка бросила колледж в Дании и отправилась в Сирию. В своем аккаунте в Facebook она объяснила, что жизнь в Дании вдохновила ее «бороться за права женщин и демократию», ведь именно эти европейские ценности она узнала, живя в Европе. Студентка присоединилась к оппозиции сирийского правительства, сперва борясь против режима Башара Асада, а затем против ИГИЛ.

Джоанна воевала в рядах Отрядов народной самообороны в сирийском городе Кобани, который расположен на границе с Турцией; помогала освобождать заложников и езидских женщин, похищенных и заточенных в качестве рабынь для секса; проводила подготовку новобранцев.

Ее деятельность привлекла внимание правительства Дании. Во время очередного визита в страну, в сентябре 2015 года, ей было запрещено самовольно совершать поездки в зоны военных конфликтов и сражаться за любую из сторон. Но Джоанна не смогла оставаться в стороне и, нарушив закон, отправилась в Катар. Девушку задержали и поместили в крупнейшую тюрьму Дании. Через три недели ее освободили и конфисковали паспорт.

Джоанна жалеет, что нарушила запрет о невыезде, но не может смириться с тем, что датское правительство приравнивает ее к террористам ИГИЛ, которые назначили за ее голову 1 миллион долларов. Бывшей студентке приходится прятаться и всерьез опасаться за свою жизнь. Каждые три дня она перебирается в новое место, пребывая в страхе, что ее схватят те или другие.

«Знаете, когда мы готовимся к освобождению дома, где держат секс-рабынь ИГИЛ, мы всегда говорим: спасать идет один боец, но возвращается уже не с рабынями, а с такими же бойцами». Очень часто освобожденные женщины вступают в ряды пешмерга.

«Я — снайпер. И мне приходится иногда проводить до 9 дней на линии фронта. Нужно быть очень терпеливой и внимательной. Нельзя терять концентрацию ни на секунду».

«Мне жаль, что я нарушила закон, но в то время у меня не было выбора, я должна была вернуться».

«Те люди, которых я защищала и ради которых рисковала своей жизнью, теперь хотят отобрать мою свободу»

«Я не думала, что потеряю все в борьбе за нашу свободу и безопасность».

Источник: bigpicture.ru