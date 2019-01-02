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Как реализоваться во время квантового перехода. Александр Жарков. Часть 1

08:56. 2 января 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Как пройти квантовый переход.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/zh9xahzcyrM

В эфире были рассмотрены следующие темы:

- технология материализации желаний
- желания в пространстве и контракт Души
- нереализованные желание, куда они деваются и как влияют на нас
- здоровье в период 2018-2020
- влияние кармы на 2018-2020 год

Также Александр Жарков рассказал о том, как:

- как реализовывать желания,
- как программировать будущее,
- как восстановить и поддерживать своё здоровье,
- как понять желание другого человека.

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Источник: www.youtube.com

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