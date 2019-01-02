Как реализоваться во время квантового перехода. Александр Жарков. Часть 2

Как пройти квантовый переход.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 1 – https://youtu.be/tyg5knBrdiM



В эфире были рассмотрены следующие темы:



- технология материализации желаний

- желания в пространстве и контракт Души

- нереализованные желание, куда они деваются и как влияют на нас

- здоровье в период 2018-2020

- влияние кармы на 2018-2020 год



Также Александр Жарков рассказал о том, как:



- как реализовывать желания,

- как программировать будущее,

- как восстановить и поддерживать своё здоровье,

- как понять желание другого человека.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com