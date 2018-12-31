Скрытый смысл сказок. Арина Веста. Часть 2

Скрытый смысл в сказках.



Автор-сказительница – Арина Веста

Часть 1 – https://youtu.be/dxzwqXuoKnk



В эфире Арина Веста раскрыла следующие темы:



1. Что такое сказка. Исторический путь сказки и родственные жанры (басень, кощуна, былина, старина)



2. Семь корневых смыслов сказки:



- Морально-этический (обучающий)

- Календарный (обряды и мистерии годового круга, и их отражение в сказках)

- Посвящение (инициация) в русских сказках. Связь сказки с древнейшим мифом.

- Философский уровень (сказки-загадки)

- Сказка как духовный целитель (сказка отношений и психологический аспект сказки.

- Зодиакальный и математический шифр в сказках.



3. Заключение: Сказка в нашей жизни (значение и востребованность)



Зачем мы читаем сказки?



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Источник: www.youtube.com