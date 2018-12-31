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Скрытый смысл сказок. Арина Веста. Часть 2

09:21. 31 декабря 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Скрытый смысл в сказках.

Автор-сказительница – Арина Веста
Часть 1 – https://youtu.be/dxzwqXuoKnk

В эфире Арина Веста раскрыла следующие темы:

1. Что такое сказка. Исторический путь сказки и родственные жанры (басень, кощуна, былина, старина)

2. Семь корневых смыслов сказки:

- Морально-этический (обучающий)
- Календарный (обряды и мистерии годового круга, и их отражение в сказках)
- Посвящение (инициация) в русских сказках. Связь сказки с древнейшим мифом.
- Философский уровень (сказки-загадки)
- Сказка как духовный целитель (сказка отношений и психологический аспект сказки.
- Зодиакальный и математический шифр в сказках.

3. Заключение: Сказка в нашей жизни (значение и востребованность)

Зачем мы читаем сказки?

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Источник: www.youtube.com

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