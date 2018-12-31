Скрытый смысл сказок. Арина Веста. Часть 1
Скрытый смысл в сказках.
Автор-сказительница – Арина Веста
Часть 2 – https://youtu.be/NFueR-Wg7AU
В эфире Арина Веста раскрыла следующие темы:
1. Что такое сказка. Исторический путь сказки и родственные жанры (басень, кощуна, былина, старина)
2. Семь корневых смыслов сказки:
- Морально-этический (обучающий)
- Календарный (обряды и мистерии годового круга, и их отражение в сказках)
- Посвящение (инициация) в русских сказках. Связь сказки с древнейшим мифом.
- Философский уровень (сказки-загадки)
- Сказка как духовный целитель (сказка отношений и психологический аспект сказки.
- Зодиакальный и математический шифр в сказках.
3. Заключение: Сказка в нашей жизни (значение и востребованность)
Зачем мы читаем сказки?
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Источник: www.youtube.com