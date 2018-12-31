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План подъема фрегата “Хельге Ингстад”

12:30. 31 декабря 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


Общая схема подъема затонувшего норвежского фрегата "Хельге Ингстад".







Операция должна пройти в январе или феврале, после чего корабль доставят в военно-морскую базу Хааконсверн, где с него демонтируют оставшееся вооружение и дальше будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
С большой долей вероятности его восстановление будет признано нецелесообразным как по причине высокой стоимости ремонтных работ, так и по причине нехватки комплектующих, которые производились для этих фрегатов в Испании.

PS. Относительно наших проблем, то давеча с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" убрали упавший на взлетную палубу кран затонувшего плавдока "ПД-50". Сам авианосец, согласно официальным заявлениям, вернется в строй в 2021 году после завершения плановых ремонтных и модернизационных работ.
Сроки подъема затонувшего плавдока "ПД-50" менее конкретны, так же как нет полной ясности в вопросе, каким образом его заместят – закупят новый, перегонят док с ЧФ или ТОФ или же будут ремонтировать ПД-50 после подъема (наименее вероятный сценарий).
Стоит также отметить, что гуляет информация, что Китай поможет с ремонтом и модернизацией авианосца в обмен на технологии, которые можно применить в постройке новых эcминцев типа 055. Но тут надо подождать официальных подтверждений или опровержений.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: адмирал кузнецов, Китай, норвегия, Россия, флот, хельге ингстад
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