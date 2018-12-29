Согласен с Шендеровичем

Виктор Шендерович ответил на вопросы, которые задал ему Артемий Троицкий. Ответил, на мой взгляд, по делу. Более того, его позиция по поводу дискуссий в интернете во многом сходится с моей собственной.

Артемий Троицкий довольно категоричен — задавая свои вопросы, он как бы подсказывает ответы, поскольку идеологически Виктор Шендерович его единомышленник. Музыкальный критик уверен, что с писателем-сатириком они на одной волне, когда ругают власть.



● Возьмем слово «лизоблюд»: это хамство? Оскорбление? Наверное, нет? А слово «жополиз»? Уже оскорбление, так? При этом смысл двух слов совершенно одинаков, хотя «жополиз», конечно, звучит смачнее. Отсюда первый вопрос Виктору: хамить/оскорблять нельзя по смыслу или по форме?



● Вот ряд популярных характеристик: мудак, дегенерат, холуй, проститутка, дебил, ублюдок, мразь, шлюха, засранец, гнида, козел (в переносном смысле), сука и матерные ругательства. Все ли эти слова следует квалифицировать как хамство, Виктор? Или только некоторые?



● Можно ли считать, Виктор (это мой последний вопрос), что я являюсь тем самым эскалатором хамства, которое, как вы интересно заметили, стало главной проблемой современного российского общества?



Но писатель музыковеда не поддержал.



Когда я вижу в тексте слова «пуйло» или «путлер», я просто не читаю дальше и отказываюсь считать автора этого текста своим соратником, ибо он плодит хамство и легитимизирует стиль подворотни. Он способствует общественной деградации; Путин ему соратник, а не я. Это не оппозиция, а тяжелая форма логореи.



Как вы понимаете, я сейчас не о личностях того и другого. Оба мне неприятны, и обоим посвящено несколько моих постов, написанных в разное время.



Я о форме полемики в интернете.



Дело в том, что для меня панибратство по отношению к моей скромной персоне, которое постоянно встречается в комментариях, или, тем более, оскорбления являются маркерами недоразвитости оппонента. Не в смысле того, что человек умственно отсталый, конечно, нет. Он просто может не иметь достаточно жизненного опыта, чтобы его умозаключения могли меня заинтересовать — например, быть юношей или девушкой.



Мне сложно спорить с молодежью, поскольку я прекрасно помню себя в их возрасте. Был таким же горячим и непримиримым, поверьте. И поэтому я полностью отдаю себе отчет в том, что спорить с ними бесполезно — им еще лет двадцать – тридцать развиваться и познавать окружающий мир. Потом можно и поговорить. Поэтому я снисходительно молчалив и редко им отвечаю.



В точности так же, как Виктор Шендерович, я не читаю дальше, когда встречаю в текстах: «роисся», «путлер», а в украинском сегменте «хуйло» (мат в моем блоге запрещен, но тут особый случай). Не потому, что меня это оскорбляет, а потому, что примитивная публика не способна родить ни одной мысли, которая заслуживает моего внимания. Так зачем терять время?



Особо стоит сказать об Украине, где приведенное выше оскорбление (ну, там так, видимо, считают) стало верхом остроумия, и эта тотальная деградация общества удручает. Но ведь они действительно думают, что в дни Майдана, когда вошла в моду кричалка «Путин — хуйло», добрались до вершины юмора и сарказма, представляете?



И это удручает еще больше: миллионы людей от подростков до политиков вдруг разом съехали до уровня шпаны. Да еще и при каждом удобном случае этот уровень демонстрируют, даже не осознавая, что выглядят в наших глазах как дети, оставшиеся без родительского присмотра. Они ведь еще и курить начнут того и гляди.



В точности также снижает уровень дискуссии оскорбления с нашей стороны. Все эти «Поросенок», «Яйценюх», «свинорылы» выдают в авторах комментариев примитивно мыслящих персонажей уровня тех самых украинцев, с которыми они пытаются спорить. А уж участвовать или даже читать дискуссии между двумя примитивами и вовсе не мое.



Разумеется, я понимаю, что интернет — не место для высокоинтеллектуальной полемики. И у меня нет задачи вычистить блог от разного рода шантрапы, хотя иногда очень хочется. Если залез в интернет, будь готов читать оскорбления и к тому, что здесь будут высказывать свое мнение 20-летние юнцы.



На меня уже очень давно не действуют оскорбления, наверное, с тех пор, когда был развит эпистолярный жанр, а в каждой редакции обязательным структурным подразделением был отдел писем. Закаляет, знаете ли. Появляется почти танковая броня, которую ничем не прошибешь.



Но я отдаю отчет и в том, что бесполезные попытки вывести меня из равновесия будут продолжаться. Ничего страшного, в блог забредают разные люди, среди них попадаются и сумасшедшие, и полностью отмороженные.



Одно плохо: по-настоящему интересные собеседники из-за «стиля подворотни», о котором упомянул Виктор Шендерович, могут уйти и не вернуться. В этом я тоже отдаю себе отчет. Но возвращаюсь к прежнему доводу: в интернете нет фильтров, и на каждый роток не накинешь платок. Так что потери, к сожалению, неизбежны.



Словом, позиция Виктора Шендеровича мне ближе позиции Артемия Троицкого. И если вы на время забудете о том, кем являются авторы, а найдете в себе силы обсуждать тему, вы, я думаю, со мной согласитесь.



Источник: cont.ws