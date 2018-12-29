Открыт первый участок трассы “Таврида”

У нас в Крыму сегодня открыли первый участок новой федеральной трассы "Таврида". Открывал дорогу Аксенов.Сам проект является частью глобальной переработки транспортной инфраструктуры Крыма – Крымский мост, подъезды к мосту на обоих берегах Керченского пролива, новый терминал Симферопольского аэропорта, модернизированный аэродром в Бельбеке, обновление дорог в Симферополе и Севастополе, проект Севастопольского моста на Северную сторону и т.д.Сам проект рассчитан на несколько лет и вводить его будут по частям по мере плановой готовности.Первым участком, который был закончен, стала дорога Симферополь-Белогорск. Участок дороги Симферополь-Севастополь ожидается в следующем году.Когда все закончат, можно будет быстрее добиться и до Симферполя и до Керчи.О строительстве трассы Таврида.Участок трассы Керчь-Феодосия.Участок трассы Симферополь-Зуя.

Источник: colonelcassad.livejournal.com