Главная » Творчество

Открыт первый участок трассы “Таврида”

11:00. 29 декабря 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:


У нас в Крыму сегодня открыли первый участок новой федеральной трассы "Таврида". Открывал дорогу Аксенов.
Сам проект является частью глобальной переработки транспортной инфраструктуры Крыма – Крымский мост, подъезды к мосту на обоих берегах Керченского пролива, новый терминал Симферопольского аэропорта, модернизированный аэродром в Бельбеке, обновление дорог в Симферополе и Севастополе, проект Севастопольского моста на Северную сторону и т.д.



Сам проект рассчитан на несколько лет и вводить его будут по частям по мере плановой готовности.
Первым участком, который был закончен, стала дорога Симферополь-Белогорск. Участок дороги Симферополь-Севастополь ожидается в следующем году.
Когда все закончат, можно будет быстрее добиться и до Симферполя и до Керчи.


О строительстве трассы Таврида.

О текущем состоянии строительства.


Участок трассы Керчь-Феодосия.


Участок трассы Симферополь-Зуя.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аксенов, Видео, дороги, инфраструктура, крым, севастополь, симферополь, Таврида, транспорт
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...Волочёк — Участок (км 258—334) трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург Первый участок строящейся...млрд рублей. В 2012 году открылся первый свинокомплекс в Жердевском районе, ... музея-заповедника «Прохоровское поле» открыли первый в России танкодром со всеобщим...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... «По ЛНР боевая напряженка, во-первых, Бахмутка — обстрелы минометами участились; танки.... Накануне вечером диверсанты-новороссы якобы открыли огонь по позициям силовиков в... ДНР по-прежнему остается  напряженной. Участок трассы Донецк — Горловка до сих пор...
Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2016
...на автотрассе Ясиноватая — Горловка. Участок трассы Ясиноватая — Горловка в районе Ясиноватского..., наводящая ужас на Европу Первая – 880 дезертиров разыскиваются Военной...прибывшим сотрудникам правопорядка. Полиция открыла предупредительный огонь и ранила ...
Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2016
... Это — один из первых блокпостов еще во время Русской... украинские карательные батальоны утром открыли огонь по аэропорту Донецка ... Горловку. Строго говоря, это участок трассы Е50 Донецк – Дебальцево, но... есть две причины. Во-первых, это препятствия со стороны...
Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2016
...народной республики Руслан Якубов предложил первому замглавы специальной мониторинговой миссии (...силовики затаились В последнюю неделю участок трассы Донецк-Горовка подвергается постоянным ... Ясиноватский блокпост ВСУ вновь открыли огонь по позициям ВС ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
... Луганский патронный завод являлся первым официальным монетным двором независимой ...сообщению главы райадминистрации, огонь был открыт из оккупированного села Чермалык. ... сообщалось ранее. Напомним, что участок трассы Ясиноватая — Горловка у Ясиноватского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>