Обращаясь к Западу, Россия кричит в пустоту

Одним из основных итогов 2018 года, как мне кажется, должно стать окончательное расставание с иллюзиями, что сегодня с Западом можно договориться. Он этого не хочет. Он не разговаривает, он просто давит и давит.

В этом положении постоянные наши апелляции к здравому смыслу, к совести, к международному праву выглядят, по крайней мере, не солидно.

Необходимо менять тональность и смысловую нагрузку российской внешней политики. Ее лозунгом должны стать слова императора Александра III: «Нечего с ними разговаривать!».

Наша сила, наше развитие, наши перспективы – они внутри России, внутри нас. Хватит ждать «иностранных инвесторов» – надо помогать и развивать отечественный бизнес и отечественную промышленность.

Хватит ждать одобрения нашей политики Западом – для нас важно её поддержка народом России, а все остальное для нас просто «декорации».

Хватит помогать другим странам за счет нашего государства – хотите помощи – становитесь частью нас!

Об этом сказал в программе Владимира Соловьева…

«Западные СМИ «совершенно отвязались от реальности» «Средства массовой информации на Западе сейчас не просто сообщают людям о событиях в мире, а сами создают нужную картину реальности, заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков 26 декабря в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». В студии состоялся разговор о фальшивых новостях и сознательном формировании у людей искаженной картины мира. Эксперт отметил, что сегодня в СМИ реальные факты уже никого не интересуют. «В современном мире, мне кажется, факты сегодня есть „правильные« и „неправильные уже изначально«. Происходит это оттого, что средства массовой информации на Западе совершенно отвязались от реальности и стали средством формирования реальности», — отметил Николай Стариков. Далее он пояснил: «Если ты показываешь российскую бомбу, падающую на Сирию, то это хороший факт и правильный. Если же это американская бомба или какая-то другая, то, наверно, этот факт неправильный и его надо проверять, его надо высмеивать, а если не получается ни первое, ни второе, то лучше его вообще не публиковать и о нем ничего не говорить». Он отметил, что такой подход извращает суть журналистики. «Средства массовой информации перестали выполнять ту функцию, ради чего они создавались. Проинформировать, отразить», — заявил Стариков». https://rossaprimavera.ru/news/307725f6

«Власти России должны в первую очередь прислушиваться к мнению своих граждан, а не оглядываться на мнение Запада, заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков 26 декабря в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». Эксперт отметил, что западный мир, в отличие от России, не допускает проникновения в свое информационное пространство чужой точки зрения: «Если мы не согласны с этим портретом мира и хотим его видеть по-иному — нас просто не пускают в свое информационное пространство. Это они вещают свободно в нашем пространстве». Николай Стариков считает, что российские власти не придерживаются последовательной политики во время борьбы с распространением недостоверной информации со стороны западных СМИ. «Меня, честно говоря, удивляет, что проверка BBC у нас всегда начинается в ответ на притеснения Russia Today. То есть возникает вопрос — BBC действительно что-то нарушает? Если да, то почему мы его не проверяем, если у нас есть подозрение? Если оно ничего не нарушает, зачем мы его проверяем после того, как у нас случается Russia Today?» — отметил писатель. Эксперт подчеркнул, что нужно отказаться от этой порочной практики: «Эту постоянно подчеркиваемую зеркальность наших мер, мне кажется, надо оставить в прошлом. Нам кажется, что BBC делает что-то не так — мы пошли и проверили. Убедились, что оно нарушает — закрыли корпункт». Николай Стариков считает, что бесполезно взывать к здравому смыслу и совести западных пропагандистов. «Мы все время пытаемся доказать некоему арбитру: „Посмотрите, что они говорят, какие глупости! Как притесняют, как перетасовывают факты!«. Нам нужно понять, что этого независимого арбитра не существует. Мы апеллируем к пустоте. Вот в пустоту кричим и пытаемся что-то этой пустоте объяснить», — отметил общественный деятель. В заключение он подчеркнул: «Наша правота, она в нас самих находится, а не в их согласии с нашей правотой. Наша сила, наша легитимность, наше будущее, наша устойчивость — внутри страны. Говорить с гражданами, работать ради граждан, а что об этом думает Запад — вообще не важно». https://rossaprimavera.ru/news/aafb00b4

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Источник: nstarikov.ru