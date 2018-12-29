Главная » Мировоззрение, Политика

Обращаясь к Западу, Россия кричит в пустоту

09:14. 29 декабря 2018 Просмотров - 214 2 коммент. Опубликовал:

Одним из основных итогов 2018 года, как мне кажется, должно стать окончательное расставание с иллюзиями, что сегодня с Западом можно договориться. Он этого не хочет. Он не разговаривает, он просто давит и давит.

В этом положении постоянные наши апелляции к здравому смыслу, к совести, к международному праву выглядят, по крайней мере, не солидно.

Необходимо менять тональность и смысловую нагрузку российской внешней политики. Ее лозунгом должны стать слова императора Александра III: «Нечего с ними разговаривать!».

Наша сила, наше развитие, наши перспективы – они внутри России, внутри нас. Хватит ждать «иностранных инвесторов» – надо помогать и развивать отечественный бизнес и отечественную промышленность.

Хватит ждать одобрения нашей политики Западом – для нас важно её поддержка народом России, а все остальное для нас просто «декорации».

Хватит помогать другим странам за счет нашего государства – хотите помощи – становитесь частью нас!

Об этом сказал в программе Владимира Соловьева…

 

«Западные СМИ «совершенно отвязались от реальности»

«Средства массовой информации на Западе сейчас не просто сообщают людям о событиях в мире, а сами создают нужную картину реальности, заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков 26 декабря в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

В студии состоялся разговор о фальшивых новостях и сознательном формировании у людей искаженной картины мира. Эксперт отметил, что сегодня в СМИ реальные факты уже никого не интересуют.

«В современном мире, мне кажется, факты сегодня есть „правильные« и „неправильные уже изначально«. Происходит это оттого, что средства массовой информации на Западе совершенно отвязались от реальности и стали средством формирования реальности», — отметил Николай Стариков.

Далее он пояснил: «Если ты показываешь российскую бомбу, падающую на Сирию, то это хороший факт и правильный. Если же это американская бомба или какая-то другая, то, наверно, этот факт неправильный и его надо проверять, его надо высмеивать, а если не получается ни первое, ни второе, то лучше его вообще не публиковать и о нем ничего не говорить».

Он отметил, что такой подход извращает суть журналистики. «Средства массовой информации перестали выполнять ту функцию, ради чего они создавались. Проинформировать, отразить», — заявил Стариков». https://rossaprimavera.ru/news/307725f6

«Власти России должны в первую очередь прислушиваться к мнению своих граждан, а не оглядываться на мнение Запада, заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков 26 декабря в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

Эксперт отметил, что западный мир, в отличие от России, не допускает проникновения в свое информационное пространство чужой точки зрения: «Если мы не согласны с этим портретом мира и хотим его видеть по-иному — нас просто не пускают в свое информационное пространство. Это они вещают свободно в нашем пространстве».

Николай Стариков считает, что российские власти не придерживаются последовательной политики во время борьбы с распространением недостоверной информации со стороны западных СМИ.

«Меня, честно говоря, удивляет, что проверка BBC у нас всегда начинается в ответ на притеснения Russia Today. То есть возникает вопрос — BBC действительно что-то нарушает? Если да, то почему мы его не проверяем, если у нас есть подозрение? Если оно ничего не нарушает, зачем мы его проверяем после того, как у нас случается Russia Today?» — отметил писатель.

Эксперт подчеркнул, что нужно отказаться от этой порочной практики: «Эту постоянно подчеркиваемую зеркальность наших мер, мне кажется, надо оставить в прошлом. Нам кажется, что BBC делает что-то не так — мы пошли и проверили. Убедились, что оно нарушает — закрыли корпункт».

Николай Стариков считает, что бесполезно взывать к здравому смыслу и совести западных пропагандистов.

«Мы все время пытаемся доказать некоему арбитру: „Посмотрите, что они говорят, какие глупости! Как притесняют, как перетасовывают факты!«. Нам нужно понять, что этого независимого арбитра не существует. Мы апеллируем к пустоте. Вот в пустоту кричим и пытаемся что-то этой пустоте объяснить», — отметил общественный деятель.

В заключение он подчеркнул: «Наша правота, она в нас самих находится, а не в их согласии с нашей правотой. Наша сила, наша легитимность, наше будущее, наша устойчивость — внутри страны. Говорить с гражданами, работать ради граждан, а что об этом думает Запад — вообще не важно». https://rossaprimavera.ru/news/aafb00b4

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс Dzen канале

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сразу после Октября
...разбросаны по всему северо-западу России, и их раньше...дивизии. — Ваше превосходительство, — кричал мне Ажогин, — слава Богу... Живыми пушки не отдадим! — кричали казаки. — Бесчестья не потерпим...ваше, превосходительство, — сказал он обращаясь ко мне, — но так ...
Крушение стереотипов – Кулак
...этого явления: от булыней - на западе России, ивашей, маяков, щетинщиков, мясников,...кулачества в нашей деревне, обращаясь к обществу для защиты крестьянина... в долг. И грубо кричал, что он не сбросит ...сатаны». (Э. Диллон, «Затмение России» 1918 г. стр 67.) ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...и при этом громогласно крича, что историю пишет победитель...Истоки севера Средне-Сибирского плоскогорья – Россия – 1 тыс. человек; - ...», «госпожа», «сударь»), обращаясь друг к другу словом citoyen...заключенных и сирот, на Западе — покровителем практически всех ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...и при этом громогласно крича, что историю пишет победитель...Истоки севера Средне-Сибирского плоскогорья – Россия – 1 тыс. человек; - ...», «госпожа», «сударь»), обращаясь друг к другу словом citoyen...заключенных и сирот, на Западе — покровителем практически всех ...
Сокровенное(Огненная Библия)
...и Рyфаил показал мне на западе большой высокий гоpный хpебет,... сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, 17 говорят...что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Иисус, Святый... - это прямые потомки Ариев, Россия - это Рассения(Гиперборея), а Истинное...
Исповедь Батьки Лукашенко
...Независимости, это километра полтора, и кричали, что Лукашенко низвергнут, новая власть... нескольким белорусским официальным лицам на Запад, они, наша "пятая колонна", ... в России так не выступает. Хотя правая похоже выступает, обращаясь к американцам...

2 коммент.»

  • 2208 1744
    Juryi 29 декабря 2018 в 10:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Когда – то в Фултоне Черчилль огородил нас “железным занавесом”.
    Сегодня нам не надо ждать милостыни от англосаксов.
    Повесить занавес от них – наша задача ! И ничего им не давать !
    Скажем им : “Ты все пела ? Это дело, так поди же попляши !”

    J UDOV

    Ответить
  • 16120 13940
    Вячеслав 29 декабря 2018 в 10:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Те, кто за красным забором, – ещё не вся Россия… Если бы их дети учились здесь и их счета были в России, то не они, а Запад с просьбами обращался к нам…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>