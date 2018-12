Фальшивая «рука Москвы»: создатель LinkedIn извиняется за фейковых «русских троллей»

Источник: riafan.ru

Русофобия и охота на ведьм до такой степени захватили Соединенные Штаты, что некоторые организаторы этого процесса уже начали извиняться за «перегибы на местах». В частности, за финансирование программы по созданию фейковых аккаунтов якобы «русских троллей» извинился сторонник демократов, миллиардер, сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман.



Он публично принес извинения за финансирование организации, которая создала более десяти тысяч фейковых русскоязычных аккаунтов в Facebook и Twitter. «Тролли» действовали в интересах демократов, пытаясь подставить республиканцев, чтобы сторонников президента США Дональда Трампа можно было обвинить в якобы незаконных «контактах с Россией».

Фальшивая «рука Москвы» действовала в штате Алабама, где в 2017 году именно таким способом демократы протащили на выборах своего сенатора. При помощи фальшивых «русских троллей» они фактически «утопили» кандидата-республиканца Роя Мура, и сенатором от Алабамы стал кандидат от демократов, бывший федеральный прокурор Даг Джонс.

Консерватора и сторонника Трампа — бывшего члена верховного суда штата Роя Мура — обвинили в сексуальных домогательствах в молодости, в неполиткорректных высказываниях, а также в связях с некими «русскими хакерами». Либеральные американские СМИ распространяли сведения, что Муру якобы содействовали при помощи около десяти тысяч аккаунтов «российского происхождения» в Facebook и Twitter. Разразился скандал, который стоил Муру сенаторского кресла.

Однако The New York Times выяснила, что все «русские» аккаунты были сфальсифицированы самими демократами при помощи небольшой фирмы New Knowledge. Этот проект финансировал миллиардер Рид Хоффман, который выделил на «эксперимент» около ста тысяч долларов. Теперь Хоффман раскаивается, но результаты алабамских выборов никто отменять не собирается, а охота на «русских хакеров», все больше напоминающая охоту на ведьм, в США по-прежнему продолжается.

«Придуманная как элемент американской внутриполитической борьбы охота на «русских хакеров» (читай —«ведьм») быстро стала очень удобным внешнеполитическим инструментом Вашингтона, — отметил политик, писатель, публицист Николай Стариков, комментируя «раскаяние» Хоффмана. — После того, как Трампа не удалось ни в чем уличить и ни в чем обвинить, американские СМИ и американский политический истеблишмент перешли к «обвинениям» и «обличениям» России».

На самом деле здесь преследуется сразу несколько целей, отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Помимо создания общей напряженности и атмосферы «осажденного лагеря», итогом такой кампании становится невозможность для любого американского политического деятеля выступить с заявлением о необходимости реального серьезного улучшения отношений с Россией. Если кто-то это сделает, он немедленно будет обвинен в том, что он «российский агент» и «российский шпион». Тут же заявят, что непонятно кто привел его к власти и вообще нужно разобраться с его политической биографией, доходами и всей подноготной. Таким образом, неугодные американскому государству политические идеи становятся просто невозможны для высказывания на политическом поле США. На первый взгляд, это мягкая цензура, которая, по сути, является гораздо более жесткой и практически стопроцентной», — резюмировал Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru