Разведданные ТВ. Гость в студии Титов Игорь Борисович
19:05. 26 декабря 2018 Просмотров - 307 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Понравилось, непринужденно говорит так, аж доверие появляется. Один из вопросов прозвучал от Сергея, мол как выявить потенциально поддающиеся грамотному управленческому обучению детей?… Могу подсказать (не претендую на истинну): взять параллели 6-8 классов, выявить в общих классах детей библейской национальности (их обычно по 1-3 в классе). Так вот, что они делают: определить кого они из деток скопом забивают (клевещут, натравливают одноклассников – они там в этом деле мастера, дресеруют с пелёнок), и вот уже эти дети – технически способные, творческие (доверчевые), можно по оценкам сравнить. Математика или какая-то из научных дисциплин устойчиво выше нормы, будь то физика или алгебра, геометрия.