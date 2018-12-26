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Разведданные ТВ. Гость в студии Титов Игорь Борисович

19:05. 26 декабря 2018 Просмотров - 307 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 291 223
    dloca 27 декабря 2018 в 0:03 Ссылка Пометить
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    Понравилось, непринужденно говорит так, аж доверие появляется. Один из вопросов прозвучал от Сергея, мол как выявить потенциально поддающиеся грамотному управленческому обучению детей?… Могу подсказать (не претендую на истинну): взять параллели 6-8 классов, выявить в общих классах детей библейской национальности (их обычно по 1-3 в классе). Так вот, что они делают: определить кого они из деток скопом забивают (клевещут, натравливают одноклассников – они там в этом деле мастера, дресеруют с пелёнок), и вот уже эти дети – технически способные, творческие (доверчевые), можно по оценкам сравнить. Математика или какая-то из научных дисциплин устойчиво выше нормы, будь то физика или алгебра, геометрия.

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