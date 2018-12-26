Кто руководил Гайдаром и Чубайсом. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Шоковая терапия в мировом масштабе

Доктор экономических наук Валентин Катасонов об архитекторах современного миропорядка. Почему без погружение в глубь проблемы мирового кризиса, мы не поймём знаковые события современности. Чьим проектом была Нобелевская премия, как она была использована для продвижения идей глобалистов. Когда произошёл поворотный пункт в развитии человечества, какое направление было выбрано для мира. Каковы были цели шоковой терапии в России, Чили и других странах. Почему ВШЭ – филиал “чикагских мальчиков”. С какой целью были написана книга Збигнева Бжезинского «Технотронная эра». Какое влияние на современное общество оказала Алиса Розанбаум, которая больше известна под псевдонимом Айн Рэнд.



В погоне за прибылью человечество летит к пропасти. К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Разобраться помогут:

Книги Валентина Катасонова

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