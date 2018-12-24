Горбачёв решил поучить Путина (ВИДЕО)

В заочную полемику с Владимиром Путиным вступил бывший глава СССР Михаил Горбачёв.

Поводом стало выступление президента России на расширенной коллегии Минобороны.

18-го декабря люди, отвечающие за безопасность нашей страны, собрались на коллегию оборонного ведомства России. Это стало поводом для специальных «смищных» шуток со стороны креаклиата. Мол, ахаха, посмотрите-ка, патриарх Кирилл тоже был — сидел рядом со спикером Госдумы Володиным. Трещит, мол, по швам, клятый режим, и даже за помощью к РПЦ вынужден обратиться.

Однако ничего смешного на коллегии не происходило. Чтобы это понять, достаточно послушать, что сказал Путин об американском намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Почему верещит и генерирует мемасики креаклиат — понятно. Для них всё, что идёт поперёк интересов США, — поперёк горла. Но тут стоит заметить, что современные люди с хорошими лицами ведь стоят на плечах гигантов предательства СССР. И президент России в своей речи упомянул последних тоже, когда под конец заседания вернулся к теме Договора о РСМД.

То есть, проще говоря, Путин указал, что Горбачёв — а именно он подписывал Договор с США — фактически нанёс ущерб обороноспособности страны.

Конечно, слушатели поняли, о чём идёт речь, а у самого разрушителя СССР не могло не полыхнуть в чувствительном месте.

«К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД, были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — заявил Горбачёв РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента.

Бывший советский лидер указал, что в рамках договора «в том числе было уничтожено 109 ракет „Першинг-2”, размещенных на территории ФРГ, откуда они могли за 10 минут достичь территории СССР».

Как видите, даже спустя три десятка лет совершённое предательство требует оправдания. Вот ещё.

«Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в министерстве обороны и генштабе», — подчеркнул Горбачёв».

Ай, молодец. Правда, вот о ракетах морского базирования ни слова не сказал. А ещё «забыл» упомянуть о том, что министр обороны СССР Дмитрий Язов был против такого сокращения вооружений. Об этом, кстати, даже в оккупированной либералами Википедии написано.

«Дмитрий Язов стал министром обороны в сложное для страны и армии время, когда Михаилом Горбачёвым были приняты политические решения о сокращении ядерного вооружения. Он, как и большинство высшего военного руководства страны, был не согласен с тем, что сокращение нужно проводить такими темпами и в таком широком ассортименте».

Язов, кстати, ещё жив, как и Горбачёв. Так что позицию Минобороны СССР и Генштаба есть, у кого уточнить.

Как бы сейчас ни оправдывался бывший генсек, итоги его деятельности нам известны. И Путин не зря говорит о том, что договор был невыгодным для СССР, а потом стал невыгодным для правопреемницы Союза — России.

Доносящиеся же из Госдепа ультиматумы в адрес Кремля связаны с тем, что паритет теперь восстановлен. У нас тоже есть ракеты морского и воздушного базирования. На море это новенькая, в отличие от американских «Томагавков», система «Калибр», а в воздухе — Х-101 и гиперзвуковой «Кинжал».

Наша страна вновь в безопасности, её нельзя победить неожиданным массированным ударом. А значит — последствия совершённого Горбачёвым предательства во многом преодолены.

Потому у него, прячущегося от «народной любви» в Германии, в одном месте печёт. Жизнь прожил, Нобелевку получил, а установить «новый мировой порядок на века» не удалось. Грусть-тоска. Как бы ни помер от расстроенных чувств, ведь хочется ещё увидеть его на скамье подсудимых.

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Руслан Осташко