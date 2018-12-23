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Ролан Быков о детском кино и рынке

18:20. 23 декабря 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:


Ролан Быков о детском кино и рынке

Стране не хватает жуликов

Слово театральному режиссёру, кинорежиссёру, сценаристу, педагогу, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии СССР – Ролану Быкову


Крокодил, № 18, 1990

В 1990 г. Быковым создан короткометражный фильм "Я сюда больше никогда не вернусь" (10 мин) по заказу ЮНЕСКО для альманаха «Как дети?».
Мать-алкоголичка избивает и выгоняет шестилетнюю Любу из дома. Ребёнок убегает в укромный уголок в лесу, где прячет свои игрушки. Она играет с ними, копируя свою жизнь, полную кошмаров, побоев и ругани матери. Ничего другого она просто не знает. Потом она идёт домой, но вспоминает, что её ждёт. С криком «я сюда больше никогда не вернусь» девочка бросается с обрыва в реку и попадает на небо.
После 1990 г. Быков для детей фильмы не снимал.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1418289.html – цинк

Жулики собравшись в "рынок" порешали, что как режиссер Быков не нужен.
Детское кино так и осталось дотационным.
Кроме того, "инициативные люди" проблемы с вывозом ресурсов успешно решили.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1990, быков, кино, развал СССР, рынок, творцы
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