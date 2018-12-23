Ролан Быков о детском кино и рынке
18:20. 23 декабря 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ролан Быков о детском кино и рынке
Стране не хватает жуликов
Слово театральному режиссёру, кинорежиссёру, сценаристу, педагогу, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии СССР – Ролану Быкову
Крокодил, № 18, 1990
В 1990 г. Быковым создан короткометражный фильм "Я сюда больше никогда не вернусь" (10 мин) по заказу ЮНЕСКО для альманаха «Как дети?».
Мать-алкоголичка избивает и выгоняет шестилетнюю Любу из дома. Ребёнок убегает в укромный уголок в лесу, где прячет свои игрушки. Она играет с ними, копируя свою жизнь, полную кошмаров, побоев и ругани матери. Ничего другого она просто не знает. Потом она идёт домой, но вспоминает, что её ждёт. С криком «я сюда больше никогда не вернусь» девочка бросается с обрыва в реку и попадает на небо.
После 1990 г. Быков для детей фильмы не снимал.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1418289.html – цинк
Жулики собравшись в "рынок" порешали, что как режиссер Быков не нужен.
Детское кино так и осталось дотационным.
Кроме того, "инициативные люди" проблемы с вывозом ресурсов успешно решили.
Источник: colonelcassad.livejournal.com