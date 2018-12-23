Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2018

Не успел Епифаний стать полноправным главарем украинских раскольников, а уже обратил на себя внимание небезызвестных пранкеров Вована и Лексуса, которые пообщались с ним от лица европарламентария Дэвида Макалистера.

Прочувствовав всю «поддержку», которую псевдоевродепутат выражал раскольническим процессам на Украине, Епифаний растаял и принялся отвечать даже на самые неудобные вопросы, давая весьма неоднозначные ответы, скомпрометировав себя и наговорив лишнего.

Так, среди наиболее любопытных стал вопрос о том, станут ли раскольники поддерживать Петра Порошенко на предстоящих выборах президента страны.

News Front публикует цитаты из разговора Епифания с пранкерами:

Пранкеры: В первую очередь, митрополит Епифаний, хочу поздравить вас с избранием предстоятелем (главой) Украинской православной церкви. Unified Sobor 15 декабря — это огромный шаг вперед для Украины к полной независимости от влияния России. Мы знаем, как тяжело далось вам это объединение и каким было давление Москвы.

Епифаний: Это исторический собор, и это был важный момент для украинского народа. Украинский народ имеет возможность объединиться в единую украинскую православную церковь.

Пранкеры: Да. Знайте, что Европейский союз и европейский парламент приветствуют учреждение единой украинской церкви, и мы готовы работать с вами и поддерживать вас в ваших начинаниях. В конце января следующего года в Киев прилетит председатель европейского совета Дональд Туск, и нам стоит организовать с вами встречу. Это будет публичным сигналом нашей поддержки независимой украинской церкви.

Епифаний: Да, я хотел бы поблагодарить евроструктуры за поддержку наших благих намерений и готов встретиться, если президент будет в Киеве, и начертить будущие планы нашей церкви и построить планы на будущее. Но пока в Украине будет присутствие РПЦ, они нас никогда не признают. Я бы хотел попросить о поддержке вселенского патриарха Варфоломея, чтобы это состоялось. Я думаю, что после вручения томоса, которое произойдет 6 января, я спрошу у него, какая нужна поддержка, и дам вам ответ.

Пранкеры: Много ли прихожан присоединилось к вашей церкви? И как идут дела с переходом под вашу юрисдикцию?

Епифаний:

Приблизительно 50% населения Украины, и это первый шаг на этом пути. У нас есть семь тысяч приходов в Украине и есть тенденция к тому, что население воспринимает этот сигнал очень позитивно, но мы предполагаем, что больший приход будет после получения томоса.

Пранкеры: Также мы могли бы выделить для вас необходимые гранты по нашим европейским программам поддержки в Украине религиозных свобод. Это не проблема.

Епифаний: Спасибо за поддержку. Я думаю, когда президент будет в Киеве, мы обговорим, что мы можем сделать вместе, чтоб Украина была целостной.

Пранкеры: Будете ли вести диалог с Москвой и русской церковью в Киеве?

Епифаний: С их стороны от главы, митрополита Онуфрия, нет плохих заяв, но мы должны понимать, что он полностью зависим от Москвы и делает то, что ему говорит Москва.

Пранкеры: То есть, он агент Путина?

Епифаний:

Про него говорят, что он постоянно ездит в Москву и УПЦ МП, как она называется, полностью зависит от Москвы, и про него говорят, что он телом украинец, но душой русский.

Пранкеры: Новая церковь должна стать объединяющей духовной силой, вести людей за собой, тем более, когда это не всегда могут сделать политики. Особенно в условиях боевых действий в вашей стране. Когда-нибудь настанет момент, когда вы благословите армию идти освобождать от оккупации Крым и Донбасс и бороться с сепаратистами. Надеюсь, это случится скоро. Мы окажем вам всю поддержку.

Епифаний: Я надеюсь, мы сумеем вернуть Донбасс и Крым, и война на Украине должна окончиться, потому что на нашей стороне Бог.

Пранкеры: Вы хотели бы благословить армию?

Епифаний:

Мы и благословляем, у нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных и помогают им духовно. Я даже планирую поехать на Донбасс поддержать военных.

Пранкеры: Но как вы смогли бы вернуть Крым в Украину?

Епифаний: Если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в одну церковь, я верю, что люди, которые находятся там, сами захотят вернуться в Украину.

Пранкеры: Я хочу быть с вами откровенен. В некотором плане мы с озабоченностью относимся к последним действиям президента Порошенко. Я имею в виду объявление военного положения в стране. Выборы в вашей стране должны вам помочь, очень скоро. Но мы сейчас наблюдаем усиление недемократических рычагов воздействия на этот институт. И мы опасаемся, что новую церковь могут использовать в политической борьбе за власть.

Епифаний: Мы стоим на позициях того, что церковь должна быть отделена от государства и никакой государственной церкви не должно быть, и эту церковь не должны использовать в политических целях.

Пранкеры: Я согласен, но первые шаги были сделаны администрацией Порошенко. И мы знаем, как коллеги из США помогли и поспособствовали признанию независимой украинской церкви.

Епифаний: Государство сделало то, что зависело от него, и без этой поддержки мы бы не объединились.

Пранкеры: Но я знаю, что Порошенко был членом вашего «Синода», и он сыграл большую роль в объединении. Надеюсь вы будете оказывать поддержку президенту на будущих выборах.

Епифаний: Мы будем делать то, что от нас зависит как от церкви. Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране, и если придет пророссийский политик, то это будет проблема для будущего Украины.

Пранкеры: Знаю, что вам позвонил госсекретарь США Помпео. Он вас поддержал, как я?

Епифаний:

Да, очень ощутимая поддержка Америки в этом вопросе, думаю, в будущем мы будем и дальше общаться, чтоб украинская церковь имела поддержку.

Пранкеры: К сожалению, не все украинцы разделяют западную политику толерантности. Но без этого нельзя быть частью европейской семьи. И церковь обычно в таких вопросах выступает с консервативной позиции. Но у вас есть возможность возглавить это движение, ведущее Украину в Европу. Это, конечно, вопрос не сегодняшнего дня, но и откладывать его не стоит.

Епифаний: Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и поводырем украинского народа. Мы должны отходить от русской консервативной традиции. У меня позиция, что мы должны быть с людьми.

Пранкеры: Я знаю, что церковь имеет консервативную позицию. Если бы новая церковь смягчила свою позицию в отношении ЛГБТ- сообщества, то есть геев Украины, и приняла либеральные ценности, это было бы прекрасным стимулом для Европейских властей принять вас в свою семью. Мы говорили с Помпео, и он солидарен, что вам нужно поддержать ЛГБТ и геев Украины в будущем, конечно.

Епифаний: Это сложный вопрос, и мы не должны поднимать этот вопрос в начале этого пути, сейчас нужно работать над этим, чтоб украинское общество принимало это.

Об этом разговоре рассказал и сам главарь украинских раскольников, опасаясь за сказанное и призвав соотечественников быть более бдительными и не воспринимать всерьез некоторые заявления.

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