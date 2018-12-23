Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2018
- 08:00 По законам военного положения. Украинская власть пошла против Конституции.
- 07:30 Угроза большой войны: сотни добровольцев Донбасса обсудили сложную обстановку (ФОТО).
- 05:33 Изнасилование Украины и позор Порошенко.
- 04:54 Украина в мировых рейтингах.
- 01:07 В Раде заявили, что власть попытается продлить военное положение.
- 00:33 Украинская власть готовит масштабные провокации с целью захвата приходов УПЦ.
- Вчера 23:40 Сигнал приняли: Посольство России прокомментировало прибытие корабля ВМС Британии в Одессу.
- Вчера 22:16 Петины собаки потеряли нюх.
- Вчера 21:00 Эксклюзив. Полная версия разговора Епифания с пранкерами.
- Вчера 20:50 «А что с ЛГБТ?» — опубликована полная версия разговора раскольника Епифана с пранкерами (АУДИО).
По законам военного положения. Украинская власть пошла против Конституции
Киев крадет не только приходы, но и название церкви, попутно зачищая информационное пространство. Население страны нищает.
Военное положение, которое истекает в стране через несколько дней, в эту субботу усугубилось продолжением активного наступления режима Порошенко на церковью. При этом, правда, выяснилось, что о простых людях власть забыла, обрекая их на преждевременную смерть и мучения. Так, врачей, которые будут делать операции по пересадке органов, с 1 января на Украине будут сажать в тюрьму.
Это произойдет, потому что украинский парламент на последнем своем заседании в этом году не нашел времени для обсуждения нового закона, регулирующего трансплантацию, сообщила заместитель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.
Старый закон заканчивает свое действие 31 января, а новый не принят, поскольку не утверждено ни одного из подзаконных актов, необходимых для введения закона в действие. Сысоенко напомнила, что всего в трансплантации на Украине нуждаются около пяти тысяч человек в год, своей очереди они ждут месяцами.
И теперь, после 1 января, очевидно, что трансплантологи не будут проводить операции, а сотни больных, ожидавших своей очереди, окажутся без столь необходимых им операций по пересадке органов.
Для многих из них это вопрос жизни и смерти.
Переименование канонической церкви состоится
Однако депутаты заняты куда более важными для власти делами.
На которые у них нашлось и время и внимание. Всего два дня назад они успели принять закон о переименовании канонической церкви, который дает ей четыре месяца на то, чтобы убрать из своего названия слово «украинская». Инициативу депутатов уже одобрил Порошенко, подписав в субботу, 22 декабря, этот антирелигиозный закон.
Сам Порошенко заявляет, что переименование церкви необходимо для того, чтобы верующие видели, какая церковь связана с Московским патриархатом, а какая нет.
На фоне массовой антироссийской пропаганды это очень удобный инструмент для манипуляций и перенаправления потоков верующих в нужные храмы. Безусловно, такая сегрегация будет способствовать и разжиганию религиозной розни в стране, что уже само по себе является уголовным преступлением.
Руководитель юротдела канонической УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что спешка власти с принятием нового закона нужна, чтобы лишить УПЦ права пользования храмами и монастырями, которые находятся в государственной собственности. Кроме того он напомнил, что решение о смене названия УПЦ принимается ее руководящим органом, Собором УПЦ, а не Верховной Радой Украины, поэтому, «даже если этот закон вступит в силу, это не значит, что УПЦ и ее приходы, монастыри и епархии автоматически лишаются своих названий».
Напомним, что на Украине по Конституции, церковь отделена от государства.
Однако и парламент и президент страны игнорируют это положение Основного закона страны.
Храмы уже переходят к церкви в расколе, инакомыслие наказывается
Получается, что депутаты заняты не законами, необходимыми тысячам тяжелобольных людей по всей стране, а обслуживанием интересов Порошенко перед выборами. Напомним, что создание собственной церкви — это одна из ключевых позиций кампании президента Украины наряду с войной и запретом русского языка на законодательном уровне.
Массовая обработка граждан антироссийской пропагандой продолжает приносить результат. «Новая церковь» на Украине заявила 22 декабря о переходе в ее состав трех приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области. Шум с переименованием власти затеяли не зря. А для того, чтобы в стране не звучала альтернативная точка зрения, продолжается зачистка силовиками информационного поля.
Служба безопасности Украины отчиталась, что в 2018 году заблокировала боле 300 сайтов, связанных с Россией.
Ужасают казенный тон сообщения силовиков: «предприняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн пользователей Интернета». Речь в сообщении о возбуждении 83 уголовных дел в отношении владельцев и администраторов сообществ «антиукраинского направления». Хотя в большинстве случаев, это были сайты, критикующие власть за экономические и политические недочеты.
Напомним, речь идет о стране позиционирующей себя «демократической», где журналисты, благодаря Майдану оказавшиеся в Раде, теперь занимаются переименованием церквей, а о репрессиях в отношение своих коллег молчат.
На Новый год — холод в детских садах и пустые карманы
Последние соцопросы говорят о том, что более половины жителей Украины в уходящем году пожаловались на ухудшение своего материального положения.
По данным Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», 31,2% респондентов признались, что стали испытывать больше материальных проблем, а еще 21,5% сообщили о значительном ухудшении своего материального положения. Госпотребслужба также опубликовала данные проверок пяти тысяч украинских учреждений образования, по которым в 193 учебных заведениях установлены нарушения температурного режима.
Ранее народный депутат Сергей Тригубенко заявлял, что около 600 садов (5%) и более 1150 школ (7%) на Украине работают в полуаварийном состоянии и требует срочного капитального ремонта.
Выводы
1. Для реализации глобального плана по разрыву отношений с Россией, парламент Украины и президент идут на прямое нарушение Конституции, в соответствии с которой церковь отделена от государства. Более того, насильственно переименовывая церковь, власть способствует ей же определенному уголовным преступлением за разжигание религиозной розни.
2. Власти же в это время в короткие сроки принимают закон, готовя массовый переход церквей к раскольникам.
3. Происходит дальнейшее ущемление свободы слова, давление на интернет-ресурсы с отличной от Киева точкой зрения. При этом силовики публично приводят данные об уголовных делах и закрытых сайтах, называя сотни закрытых сайтов и десятки возбужденных дел в отношение тех, кто не согласен с социальной и экономической политикой режима Порошенко.
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Николай Погорелов
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Угроза большой войны: сотни добровольцев Донбасса обсудили сложную обстановку (ФОТО)
22 декабря 2018 года в Республике Крым в выставочном центре «Connect Center» г. Симферополя состоялся IV Съезд Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса».
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Союза Добровольцев Донбасса.
Основной тематикой съезда было: роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса, итоги деятельности Союза добровольцев Донбасса (СДД) и перспективы развития российского добровольческого движения.
До начала торжественного открытия съезда делегаты совершили символический автопробег от Крымского моста до Симферополя с флагами Союза добровольцев Донбасса.
На открытии с приветственным словом к делегатам съезда обратился глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он рассказал о деятельности и достижениях Союза.
Руководитель СДД Андрей Юрьевич Пинчук подвел итоги прошедшего года и рассказал о будущих планах Союза. В своем выступлении он выразил надежду, что в ближайшее время будет решена на законодательном уровне крупнейшая юридическая проблема о попытках депортации под абсурдными предлогами участников событий Русской весны на территорию Украины.
«Мы понимаем, что такие системные проблемы, как на Украине, никогда не решают сами себя. Со временем проблемы становятся только более острыми. Это значит, что так, как мы понадобились в 2014 году, так многие и до сих пор нужны на передовой. Процессы, связанные с обострением, с угрозой полномасштабной войны, в котором добровольческое движение будет востребовано, являются ключевым объектом нашего внимания», — сказал экс-глава МГБ ДНР.
К Съезду обратились почетные гости мероприятия: депутат Государственной Думы РФ, координатор Координационного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко и Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Все что вы делаете — это правильно, вас поддерживает весь Русский мир, вас поддерживают крымчане. У нашей миссии очень тяжелый путь. Добровольцы продолжают находиться на передовой Русского мира и рискуют своей жизнью ради наших общих нравственно-духовных ценностей. Крымчане никогда этого не забудут, мы с вами — одна семья», — заявил Сергей Аксенов.
Андрей Козенко также поприветствовал участников съезда: «Сегодня в зале собрались добровольцы из различных регионов страны. Вы всегда собирались там, где в вас нуждались больше всего, честь вам за это и хвала. Хочу поприветствовать вас не только от себя, но и от депутатов Государственной Думы РФ, от тех, кто бывает на Донбассе и работает в нашем общем направлении по сближению Донбасса и России».
В ходе съезда был представлен годовой отчет о достигнутых результатах работы Союза и изложены планы развития направлений деятельности СДД.
На сегодняшний день функционирует 47 отделений и представительств Союза, в организации состоит 13 809 добровольцев. С момента начала деятельности СДД занимается оказанием медицинской помощи добровольцам, получившим ранения на Донбассе. На данный момент: 74 человека протезированы; 112 прошли программу медицинской реабилитации после ранений; 283 раненых излечены; 116 человек получили психологическую помощь; 179 добровольцам оказана помощь медикаментами.
За время деятельности Союза предотвращена 461 депортация. Оказана помощь 32 военнопленным. Более чем 2800 добровольцам оказана юридическая поддержка. Установлено 62 памятника погибшим добровольцам. 219 семьям оказана материальная помощь. Трудоустроено более 1500 добровольцев. Организованы праздники для 1524 детей добровольцев.
На передовую линию фронта отправлено более 3000 групповых и свыше 11000 индивидуальных кровоостанавливающих наборов, что позволило дважды обеспечить нужды передовой Донбасса в 2016/2017 годах. Оказывается регулярная помощь медикаментами и перевязочными материалами в 19 подразделений Донбасса.
МОО «СДД» взаимодействует с 62 общественными организациями и информационными ресурсами России. Сотрудничество в других странах включает в себя 12 организаций.
В общеобразовательных учреждениях добровольцами проведено более 400 «Уроков мужества». 20 документальных фильмов о Донбассе представлено на международных кинофестивалях. Проведены «Добровольческие игры», собравшие более 125 добровольцев из 5 стран. Добровольцами возведена часовня, установлен купол храма. Союзом добровольцев Донбасса установлено 5 мемориалов памяти русских добровольцев, 2 из них — в Сербии.
Запущен уникальный проект — Сайт Памяти «Помни Донбасс», который ведет работу по увековечиванию памяти добровольцев, погибших на Донбассе: pomnidonbass.ru
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Изнасилование Украины и позор Порошенко
Знаковое немецкое СМИ Süddeutsche Zeitung рассказало о том, как международные кредиторы и олигархи насилуют Украину. Европейские журналисты отметили, что Всемирный банк, МВФ и руководство ЕС совершают грехопадения, открывая для Порошенко очередной кредитный кран.
Немцы не скрывают своего негодования от антикоррупционных «достижений» майданного режима. За время президентства Порошенко в тюрьму не отправился ни один высокопоставленный чиновник и олигарх. Более того, состояние главного олигарха увеличивается ударными темпами.
Süddeutsche Zeitung подчёркивает, что кредиты Украине не понадобились бы в принципе, если бы их не разворовывала местная хуторская элита. Автор европейского издания называет международных кредиторов слепцами и русофобами. По его словам, только русофобия объясняет беспрерывный слив средств в бездонную «украинскую яму».
Фактически, кредитные средства перераспределяются между сотней самых богатых украинцев, всем остальным достаются обязательства по выплате процентов.
Подобным нехитрым способом олигархи сконцентрировали в своих руках 37,5 миллиардов долларов — половину госдолга Украины. Рост их состояния в 12 раз опережает рост экономики страны.
Между тем, Порошенко не стыдится происходящего, а даже хвастается предоставлением очередного транша. Остаётся только объявить национальный праздник в честь предоставления очередного кредита.
Стоит отметить, что Süddeutsche Zeitung представляет влиятельные «глобальные» европейские элитные кланы. В свою очередь, Всемирный банк, МВФ и руководство ЕС находятся под структурным управлением «страновых» американских кланов. Между «глобальными» и «страновыми» кланами усугубляется конфликт, в том числе и на украинском фронте. Пока американцам удаётся выделять средства на поддержание русофобского режима, однако делать это с каждым разом труднее.
Порошенко может откупоривать спиртное — этот транш точно был последним.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Украина в мировых рейтингах
Когда новая "злочинна влада" оказалась злочинней предыдущей.
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В Раде заявили, что власть попытается продлить военное положение
Украинская власть попытается продлить военное положение. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Бойко, комментируя заявления Александра Турчинова об очередном «походе» в Керченский пролив.
Он отметил, что ничего не сделав для решения текущего кризиса, не вернув моряков домой, власть сознательно идет на обострение ситуации.
«Президент Порошенко пытался использовать ситуацию в Азовском море для того, чтобы сорвать президентские выборы. Но этот его план провалился. Сейчас они снова делают провокационные заявления, цель которых одна — продлить военное положение и таким способом отменить или перенести президентские выборы», — сказал Бойко.
«Уже пятый год страна живет в атмосфере страха, неуверенности и хаоса. Но власть ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Вместо этого они устраивают провокации и шоу, чтобы таким образом удержаться во властных креслах», — подчеркнул оппозиционный политик.
«Но им это не поможет. И 31 марта люди дадут исчерпывающую оценку всем этим позорным авантюрам и экспериментам нынешней обанкротившейся власти», — заявил Бойко.
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Украинская власть готовит масштабные провокации с целью захвата приходов УПЦ
По информации некоторых глав сельских советов Бершадского района Винницкой области, 22 декабря 2018 года, к ним поступали звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации Ольшевского В.Е. с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической УПЦ, организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ.
Об этом сообщает митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
При этом Ольшевский заверил, что если председателю сельского совета удастся убедить местного священника перейти в ПЦУ, то со стороны Бершадской районной власти будет оказана помощь в «организованной доставке» т.н. «прихожан» со стороны для участия в фальшивых «приходских» собраниях селян.
Митрополит Иоанафан обращает внимание и на тот факт, что на последней сессии городского совета г. Бершадь (21.12.2018 г.) от депутатов партий «Свобода» и «Батькивщина» (Максимчук, Козориз, Тарковский) звучали агрессивные противозаконные призывы к захвату храма в райцентре Бершадь в воскресенье, 23 декабря 2018 года, во время богослужения.
«Духовенство УПЦ считает, что вышеупомянутые противоправные „мероприятия“ чиновников, не исключено и агрессивные намерения радикалов, получили „добро“ из руководящих государственных верхов города Винницы.
Священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ заявляют, что будут защищать свои храмы от противоправных действий чиновников и депутатов-радикалов в Винницкой области Украины», — сообщается на сайте владыки.
Также отмечается, что ранее, 21 декабря 2018 г., духовенство Тульчинской епархии УПЦ на своем общем собрании единодушно поддержало Обращение Священного Синода УПЦ, в котором т.н. «Автокефальная» ПЦУ названа раскольнической «церковью».
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Сигнал приняли: Посольство России прокомментировало прибытие корабля ВМС Британии в Одессу
Великобритания, направляя военный корабль к берегам Украины, подстрекает Киев к новым военным провокациям.
Об этом заявили в посольстве России.
Ранее глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сказал, что Лондон направил в Одессу корабль британских ВМС, чтобы «послать сигнал России».
«Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более надежным делом — подстрекательством Украины к новым военным провокациям.
Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие бы безответственные шаги не пошел киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку. Именно так в Лондоне пытаются „содействовать” урегулированию внутриукраинского конфликта», — отметили в посольстве.
«Поездка Г. Уильямсона в Одессу выглядит особенно показательной в условиях подготовки режимом П. Порошенко военной акции 24—25 декабря с целью продлить введенное им военное положение накануне президентских выборов в марте следующего года», — подчеркнули дипломаты.
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Петины собаки потеряли нюх
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Эксклюзив. Полная версия разговора Епифания с пранкерами
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«А что с ЛГБТ?» — опубликована полная версия разговора раскольника Епифана с пранкерами (АУДИО)
Не успел Епифаний стать полноправным главарем украинских раскольников, а уже обратил на себя внимание небезызвестных пранкеров Вована и Лексуса, которые пообщались с ним от лица европарламентария Дэвида Макалистера.
Прочувствовав всю «поддержку», которую псевдоевродепутат выражал раскольническим процессам на Украине, Епифаний растаял и принялся отвечать даже на самые неудобные вопросы, давая весьма неоднозначные ответы, скомпрометировав себя и наговорив лишнего.
Так, среди наиболее любопытных стал вопрос о том, станут ли раскольники поддерживать Петра Порошенко на предстоящих выборах президента страны.
News Front публикует цитаты из разговора Епифания с пранкерами:
Пранкеры: В первую очередь, митрополит Епифаний, хочу поздравить вас с избранием предстоятелем (главой) Украинской православной церкви. Unified Sobor 15 декабря — это огромный шаг вперед для Украины к полной независимости от влияния России. Мы знаем, как тяжело далось вам это объединение и каким было давление Москвы.
Епифаний: Это исторический собор, и это был важный момент для украинского народа. Украинский народ имеет возможность объединиться в единую украинскую православную церковь.
Пранкеры: Да. Знайте, что Европейский союз и европейский парламент приветствуют учреждение единой украинской церкви, и мы готовы работать с вами и поддерживать вас в ваших начинаниях. В конце января следующего года в Киев прилетит председатель европейского совета Дональд Туск, и нам стоит организовать с вами встречу. Это будет публичным сигналом нашей поддержки независимой украинской церкви.
Епифаний: Да, я хотел бы поблагодарить евроструктуры за поддержку наших благих намерений и готов встретиться, если президент будет в Киеве, и начертить будущие планы нашей церкви и построить планы на будущее. Но пока в Украине будет присутствие РПЦ, они нас никогда не признают. Я бы хотел попросить о поддержке вселенского патриарха Варфоломея, чтобы это состоялось. Я думаю, что после вручения томоса, которое произойдет 6 января, я спрошу у него, какая нужна поддержка, и дам вам ответ.
Пранкеры: Много ли прихожан присоединилось к вашей церкви? И как идут дела с переходом под вашу юрисдикцию?
Епифаний:
Приблизительно 50% населения Украины, и это первый шаг на этом пути. У нас есть семь тысяч приходов в Украине и есть тенденция к тому, что население воспринимает этот сигнал очень позитивно, но мы предполагаем, что больший приход будет после получения томоса.
Пранкеры: Также мы могли бы выделить для вас необходимые гранты по нашим европейским программам поддержки в Украине религиозных свобод. Это не проблема.
Епифаний: Спасибо за поддержку. Я думаю, когда президент будет в Киеве, мы обговорим, что мы можем сделать вместе, чтоб Украина была целостной.
Пранкеры: Будете ли вести диалог с Москвой и русской церковью в Киеве?
Епифаний: С их стороны от главы, митрополита Онуфрия, нет плохих заяв, но мы должны понимать, что он полностью зависим от Москвы и делает то, что ему говорит Москва.
Пранкеры: То есть, он агент Путина?
Епифаний:
Про него говорят, что он постоянно ездит в Москву и УПЦ МП, как она называется, полностью зависит от Москвы, и про него говорят, что он телом украинец, но душой русский.
Пранкеры: Новая церковь должна стать объединяющей духовной силой, вести людей за собой, тем более, когда это не всегда могут сделать политики. Особенно в условиях боевых действий в вашей стране. Когда-нибудь настанет момент, когда вы благословите армию идти освобождать от оккупации Крым и Донбасс и бороться с сепаратистами. Надеюсь, это случится скоро. Мы окажем вам всю поддержку.
Епифаний: Я надеюсь, мы сумеем вернуть Донбасс и Крым, и война на Украине должна окончиться, потому что на нашей стороне Бог.
Пранкеры: Вы хотели бы благословить армию?
Епифаний:
Мы и благословляем, у нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных и помогают им духовно. Я даже планирую поехать на Донбасс поддержать военных.
Пранкеры: Но как вы смогли бы вернуть Крым в Украину?
Епифаний: Если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в одну церковь, я верю, что люди, которые находятся там, сами захотят вернуться в Украину.
Пранкеры: Я хочу быть с вами откровенен. В некотором плане мы с озабоченностью относимся к последним действиям президента Порошенко. Я имею в виду объявление военного положения в стране. Выборы в вашей стране должны вам помочь, очень скоро. Но мы сейчас наблюдаем усиление недемократических рычагов воздействия на этот институт. И мы опасаемся, что новую церковь могут использовать в политической борьбе за власть.
Епифаний: Мы стоим на позициях того, что церковь должна быть отделена от государства и никакой государственной церкви не должно быть, и эту церковь не должны использовать в политических целях.
Пранкеры: Я согласен, но первые шаги были сделаны администрацией Порошенко. И мы знаем, как коллеги из США помогли и поспособствовали признанию независимой украинской церкви.
Епифаний: Государство сделало то, что зависело от него, и без этой поддержки мы бы не объединились.
Пранкеры: Но я знаю, что Порошенко был членом вашего «Синода», и он сыграл большую роль в объединении. Надеюсь вы будете оказывать поддержку президенту на будущих выборах.
Епифаний: Мы будем делать то, что от нас зависит как от церкви. Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране, и если придет пророссийский политик, то это будет проблема для будущего Украины.
Пранкеры: Знаю, что вам позвонил госсекретарь США Помпео. Он вас поддержал, как я?
Епифаний:
Да, очень ощутимая поддержка Америки в этом вопросе, думаю, в будущем мы будем и дальше общаться, чтоб украинская церковь имела поддержку.
Пранкеры: К сожалению, не все украинцы разделяют западную политику толерантности. Но без этого нельзя быть частью европейской семьи. И церковь обычно в таких вопросах выступает с консервативной позиции. Но у вас есть возможность возглавить это движение, ведущее Украину в Европу. Это, конечно, вопрос не сегодняшнего дня, но и откладывать его не стоит.
Епифаний: Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и поводырем украинского народа. Мы должны отходить от русской консервативной традиции. У меня позиция, что мы должны быть с людьми.
Пранкеры: Я знаю, что церковь имеет консервативную позицию. Если бы новая церковь смягчила свою позицию в отношении ЛГБТ- сообщества, то есть геев Украины, и приняла либеральные ценности, это было бы прекрасным стимулом для Европейских властей принять вас в свою семью. Мы говорили с Помпео, и он солидарен, что вам нужно поддержать ЛГБТ и геев Украины в будущем, конечно.
Епифаний: Это сложный вопрос, и мы не должны поднимать этот вопрос в начале этого пути, сейчас нужно работать над этим, чтоб украинское общество принимало это.
Об этом разговоре рассказал и сам главарь украинских раскольников, опасаясь за сказанное и призвав соотечественников быть более бдительными и не воспринимать всерьез некоторые заявления.
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