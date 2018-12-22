«Мои университеты и учителя». Генерал Ивашов в студии МПГУ

Концептуал СМИ О проблемах человеческой цивилизации и геополитике

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына – генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор МГИМО Леонид Ивашов с разговором об истории и современности.



Как прошло детство будущего генерала? Какие учителя оставили след в его жизни? Как Леонид Ивашов решил стать военным? С какими трудностями была связана военная служба? Как Хрущёв подорвал основы офицерского корпуса? К чему привёл разгул антисталинизма, в том числе и в высших военных заведениях? Зачем извратили сталинскую конституцию?



Каким для Ивашова был путь осознания величия Сталина? В чём заключался секрет великих сталинских побед? Как в СССР с нуля создавалась инженерно-конструкторская система и воспитывались кадры, которые прославят страну? Почему советские достижения до сих пор поражают воображение и не имеют аналогов?



Разобраться в фактах и мифах о Сталине и составить подлинную картину советской истории помогут:



Книги Евгения Спицына



Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)



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