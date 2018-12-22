Главная » История, Мировоззрение

«Мои университеты и учителя». Генерал Ивашов в студии МПГУ

20:32. 22 декабря 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

О проблемах человеческой цивилизации и геополитике

В студии МПГУ в гостях у историка Евгения Спицына – генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор МГИМО Леонид Ивашов с разговором об истории и современности.

Как прошло детство будущего генерала? Какие учителя оставили след в его жизни? Как Леонид Ивашов решил стать военным? С какими трудностями была связана военная служба? Как Хрущёв подорвал основы офицерского корпуса? К чему привёл разгул антисталинизма, в том числе и в высших военных заведениях? Зачем извратили сталинскую конституцию?

Каким для Ивашова был путь осознания величия Сталина? В чём заключался секрет великих сталинских побед? Как в СССР с нуля создавалась инженерно-конструкторская система и воспитывались кадры, которые прославят страну? Почему советские достижения до сих пор поражают воображение и не имеют аналогов?

Разобраться в фактах и мифах о Сталине и составить подлинную картину советской истории помогут:

Книги Евгения Спицына

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

============================================================================

МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... краткую дорогостоящую переподготовку в учителей, которых называет откровенно "...работы отца поступил в университет в Пекине, а несколько...большой резонанс. И по моему мнению, именно этих "профессиональных... сделал на прошлых выборах генерал Ивашов Л.Г. (а ...
Scofield: Война за Чечню и за Кремль
...военного сотрудничества МО РФ возглавил генерал-лейтенант Анатолий ... начальник ГУМВС генерал-полковник Леонид Ивашов указом президента ...которого я считаю своим учителем, Андрей Донатович Синявский.... студент Беннигсена в университете города Чикаго. Потом...
Новости Украины и Новороссии 16 сентября 2017
... конкурс «Я и мой папа военный» К ...— говорит Ирина Волкова, учитель начальных классов школы-гимназии...Свиридова, врио Луганского национального университета имени Даля. — ...— говорит генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. —...
Трамп по Фрейду...
... геополитических проблем Леонид Ивашов. – Сейчас американцы... взяты в плен "учителя"! В Восточном Алеппо ... решений». Чиновники МО США пока только...учеными из Кембриджского университета на волне шпиономании,...Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>