Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2018

На моей памяти это первая пресс-конференция президента России, на которой тема Украины оказалась в числе главных.

Ответы по ней прозвучали в первые же полчаса. Это вне всякого сомнения свидетельствует о том, какое пристальное внимание Владимир Путин уделяет событиям в соседнем государстве, а также войне, которая уже почти пять лет длится на территории Донбасса.

Ожидаемо разговор начался с самого громкого и получившего международный резонанс инцидента в Керченском проливе. Российский журналист спросил главу государства, не считает ли тот, что провокация удалась, имея в виду, по всей вероятности, то обстоятельство, что западные страны и некоторые организации поддержали позицию Киева и осудили «российскую агрессию» против украинских кораблей.

Ответ Владимира Путина не содержал в себе никаких новых оценок в сравнении с теми, которые уже звучали на официальном уровне. Он назвал события провокацией и пояснил, что она понадобилась Петру Порошенко для того, чтобы в преддверии выборов укрепить свои низкий рейтинг. Да, ему это удалось сделать. С пятой позиции он перебрался на вторую.

Здесь очень интересна осведомленность, которую продемонстрировал президент, анализируя предвыборную ситуацию. Очевидно, что ему глубоко небезразлична судьба Украины и он внимательно следит за тем, что там происходит.

Корреспондент УНИАН, сделавший себе имя на том, что уже несколько раз на пресс-конференциях адресовал Путину откровенно враждебные и хамские вопросы, сегодня вел себя чуть более сдержанно, чем в прошлом году, хотя назвать его тон хотя бы учтивым было бы большим преувеличением. Несколько путаный вопрос касался Донбасса, где народ живет в нищете под управлением президента России, а поставляемое из России вооружение убивает украинских солдат.

Реакция оказалось вполне резонной. Разве Россия несет ответственность за бедственное положение региона? Ведь именно нынешняя украинская власть ввела тотальную экономическую блокаду Донбасса, где проживает несколько миллионов человек, имеющих паспорта граждан Украины.

Кроме того, картина военных действий там совершенно иная. Это украинские военные стреляют по собственным гражданам, а те вынуждены обороняться.

«Мы действительно оказываем гуманитарную поддержку живущим там людям и будем делать это дальше. Мы хотим, чтобы на Украине был мир», — сказал Владимир Путин.

Что касается задержанных украинских моряков, то их судьбу определит суд. В Киеве, по словам Путина, очень рассчитывали, что во время инцидента кто-нибудь из них погибнет, однако, к счастью, такого исхода удалось избежать.



Это означает, что тем людям, которые уже пять лет выражают не слишком обоснованные опасения, что Россия спит и видит, как вернуть Донбасс Украине, волноваться особо не о чем. Помощь как шла, так будет направляться и дальше. И это комплексное содействие двум народным республикам.

Оно включает в себя наполнение большей части их бюджета, поставки продовольствия, различные программы по линии профильных министерств и многоуровневое сотрудничество в области укрепления обороны. В моем понимании речь идет и о дальнейшей интеграции Донбасса в Россию — процессе, который продолжается в течение всего периода боевых действий. Это и признание республиканских документов, и перевод образования на российские программы, и выдача дипломов российского образца, и помощь в создании эффективной системы управления, и многое другое.

По мнению Путина, между нашими странами есть естественные связи, которые, несмотря на все попытки украинской власти разорвать их, только крепнут. Это касается выросшего за последний год товарооборота. Нынешний режим действует вопреки интересам народа и следует агрессивным русофобским курсом, но когда-нибудь основа нашего единства сможет проявиться, уверен президент.

Владимир Путин также считает, что возглавившие Украину люди уже много лет заняты одним — «растаскиванием русского и украинского народов», которые имеют общие корни и очень близки друг другу по культуре. Как я понимаю, глава государства уверен, что из этой затеи ничего не выйдет.

Рано или поздно все вернется на круги своя — наши люди и наши страны смогут вновь жить в мире.

Отдельный вопрос — закон об упрощении процедуры предоставления гражданства соотечественникам. Президент подтвердил, что в определенной степени это решение связано с событиями в Донбассе, но в целом оно шире и подразумевает гораздо более широкий круг людей, которые смогут воспользоваться новыми возможностями.

Корреспондент православного российского телеканала «Царьград» спросила о том, как оценивает Путин положение православия на Украине. Ответ был жестким и совершенно однозначным.

«То, что происходит в православии, — уму непостижимо, как говорят у нас. Такого вмешательства в дела церкви не было никогда», — заявил президент и сказал, что дальше будут предприняты шаги по отъему у канонической церкви ее собственности, и этот передел может оказаться «кровавым».

Когда речь зашла о Крыме, многие, думаю, вспомнили, что президент по образованию юрист.

«На Западе говорят о якобы „аннексии” Крыма, но при этом санкции затрагивают жителей Крыма. Против крымчан ввели санкции. Против всех. За что, если это аннексия?» — так Путин ответил на вопрос о том, как крымчан затрагивают санкции.

Если подводить общий итог, то можно сказать, глава российского государства детально ориентируется в самых разнообразных аспектах происходящего на Украине. Он неоднократно говорил о родственных отношениях между двумя народами. Поэтому его внимание к этой теме совершенно понятно. А надежда на то, что естественные связи будут восстановлены, несмотря на противодействие украинской власти, кажется совсем небезосновательной.

Андрей Бабицкий

Украина.ру

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