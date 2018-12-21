Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2018
- 09:20 «Томос» вместо тепла и хлеба — названы причины «инфраструктурной смерти» Украины.
- 05:30 ВАЖНО: Украина готовит провокацию в Керченском проливе — стала известна дата (ФОТО).
- 04:00 Путин и Украина: «Между нашими народами есть естественные связи.
«Томос» вместо тепла и хлеба — названы причины «инфраструктурной смерти» Украины
Юрист из Харькова Алексей Романов на своей страничке в социальной сети рассказал о смертельных проблемах Украины.
«Насчет этих ваших автокефальных томосов, которые всех вас так сильно волнуют. Вот что хочу сообщить. В Украине 15 работающих атомных реакторов, дающих более 50% электроэнергии.
Из них 10 реакторов УЖЕ отслужили проектный срок эксплуатации. Сроки их эксплуатации чуть продлили за счет капремонтов. У большинства остальных проектные сроки эксплуатации заканчиваются в течение двух лет.
Через 5–10 лет начнут массово заканчиваться продленные сроки эксплуатации реакторов. Их просто нельзя будет эксплуатировать. И их выключат.
Такая же хрень по стратегическим мостам, трубопроводам. И прочей стратегической инфраструктуре. На замену ядерной энергетики ничего не предусмотрено.
Ремонты и строительство мостов и трубопроводов — не предусмотрены. И они не могут ВООБЩЕ реализоваться при текущей стоимости длинных кредитов.
18% годовых ставки НБУ — это 25–30% для экономики. Под такой процент может «отбиться» только быстрая продажа наркотиков. А не атомный реактор.
«Вороженьки» Украины не сгинут, как роса на солнце, как поется в украинском гимне, а просто подождут 5–10 лет. А потом просто придут и возьмут все, что еще не взяли.
Кроме томоса, конечно. Потому что он им нахрен не нужен. Или не придут. Потому что брать будет уже вообще нечего».
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ВАЖНО: Украина готовит провокацию в Керченском проливе — стала известна дата (ФОТО)
Авторитетная хакерская группа «Спрут» смогла добыть документ ОБСЕ, который свидетельствует о подготовке новой провокации ВМС Украины в Керченском проливе.
Киев готовит новый поход своих судёнышек из Чёрного в Азовское море. Напомним, что группа «Спрут» уже не раз обнародовала данные, которые затем находили подтверждение.
В отчёте Мариупольского Патрульного Центра ОБСЕ бросаются в глаза два абзаца на третьей странице, где и говорится о прибытии в Мариупольский порт военнослужащих, которые готовятся встретить несколько кораблей военно-морского флота Украины.
«19 декабря 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новую попытку прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив из украинских Черноморских портов до украинских портов на Азовском побережье. Кроме того, „кровавый пастор“ заявил, что к данному мероприятию всеми силами будут привлекаться представители Запада, в том числе ОБСЕ и других международных организаций.
Что ж, это было предсказуемо, ведь срок военного положения на Украине истекает, поэтому щенэвмэрлыкам срочно нужна новая провокация, желательно как можно более громкая, чтобы сорвать выборы и упрочнить Петю на троне уже официально в качестве военного диктатора.
Нам в руки, благодаря тупости и непрофессионализму сотрудников СБУ, которые курируют работу наблюдателей в Мариуполе, попал документ содержащий внутреннюю переписку представителей ОБСЕ. И теперь мы можем даже назвать дату провокации в Керченском проливе — с 23 на 24 декабря. Особенно радует что ОБСЕ, будучи проинформированной о готовящейся буче никак не реагирует и никого не ставит в известность. Впрочем, как всегда. ОБСЕ знает, но молчит», — пишут хакеры.
Перевод фрагментов:
ОБСЕ. ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Руководитель Патрульного Центра: Паси Рекила
Мариупольский Патрульный Центр (МПЦ, далее — МП): Ежедневный отчёт 6 декабря 2018 г.
5 декабря
MП встретился с директором Мариупольского морского торгового порта, который сообщил, что с момента инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, только десять судов прибыли в Мариупольский морской порт, что привело к экономическим потерям.
Кроме того, он сообщил, что на территории порта в одном из зданий проживают военные, точное число которых он назвать затруднился. Военные прибыли около недели назад на двух гражданских автомобилях, с работниками порта ведут себя крайне вежливо. Командир военных после прибытия сообщил директору, что они будут находиться на территории порта до конца месяца и уедут после того, как встретят несколько кораблей военно-морского флота Украины, которые должны прибыть из порта г. Одесса 24 декабря текущего года.
6 декабря
Находясь в непосредственной близости от Мариупольского морского порта, MП столкнулся с патрулем Государственной пограничной службы Украины, который сказал, что они ожидают прибытия военных кораблей в конце декабря для усиления обороны. О количество и типе кораблей сказано не было.
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Путин и Украина: «Между нашими народами есть естественные связи
На моей памяти это первая пресс-конференция президента России, на которой тема Украины оказалась в числе главных.
Ответы по ней прозвучали в первые же полчаса. Это вне всякого сомнения свидетельствует о том, какое пристальное внимание Владимир Путин уделяет событиям в соседнем государстве, а также войне, которая уже почти пять лет длится на территории Донбасса.
Ожидаемо разговор начался с самого громкого и получившего международный резонанс инцидента в Керченском проливе. Российский журналист спросил главу государства, не считает ли тот, что провокация удалась, имея в виду, по всей вероятности, то обстоятельство, что западные страны и некоторые организации поддержали позицию Киева и осудили «российскую агрессию» против украинских кораблей.
Ответ Владимира Путина не содержал в себе никаких новых оценок в сравнении с теми, которые уже звучали на официальном уровне. Он назвал события провокацией и пояснил, что она понадобилась Петру Порошенко для того, чтобы в преддверии выборов укрепить свои низкий рейтинг. Да, ему это удалось сделать. С пятой позиции он перебрался на вторую.
Здесь очень интересна осведомленность, которую продемонстрировал президент, анализируя предвыборную ситуацию. Очевидно, что ему глубоко небезразлична судьба Украины и он внимательно следит за тем, что там происходит.
Корреспондент УНИАН, сделавший себе имя на том, что уже несколько раз на пресс-конференциях адресовал Путину откровенно враждебные и хамские вопросы, сегодня вел себя чуть более сдержанно, чем в прошлом году, хотя назвать его тон хотя бы учтивым было бы большим преувеличением. Несколько путаный вопрос касался Донбасса, где народ живет в нищете под управлением президента России, а поставляемое из России вооружение убивает украинских солдат.
Реакция оказалось вполне резонной. Разве Россия несет ответственность за бедственное положение региона? Ведь именно нынешняя украинская власть ввела тотальную экономическую блокаду Донбасса, где проживает несколько миллионов человек, имеющих паспорта граждан Украины.
Кроме того, картина военных действий там совершенно иная. Это украинские военные стреляют по собственным гражданам, а те вынуждены обороняться.
«Мы действительно оказываем гуманитарную поддержку живущим там людям и будем делать это дальше. Мы хотим, чтобы на Украине был мир», — сказал Владимир Путин.
Что касается задержанных украинских моряков, то их судьбу определит суд. В Киеве, по словам Путина, очень рассчитывали, что во время инцидента кто-нибудь из них погибнет, однако, к счастью, такого исхода удалось избежать.
Это означает, что тем людям, которые уже пять лет выражают не слишком обоснованные опасения, что Россия спит и видит, как вернуть Донбасс Украине, волноваться особо не о чем. Помощь как шла, так будет направляться и дальше. И это комплексное содействие двум народным республикам.
Оно включает в себя наполнение большей части их бюджета, поставки продовольствия, различные программы по линии профильных министерств и многоуровневое сотрудничество в области укрепления обороны. В моем понимании речь идет и о дальнейшей интеграции Донбасса в Россию — процессе, который продолжается в течение всего периода боевых действий. Это и признание республиканских документов, и перевод образования на российские программы, и выдача дипломов российского образца, и помощь в создании эффективной системы управления, и многое другое.
По мнению Путина, между нашими странами есть естественные связи, которые, несмотря на все попытки украинской власти разорвать их, только крепнут. Это касается выросшего за последний год товарооборота. Нынешний режим действует вопреки интересам народа и следует агрессивным русофобским курсом, но когда-нибудь основа нашего единства сможет проявиться, уверен президент.
Владимир Путин также считает, что возглавившие Украину люди уже много лет заняты одним — «растаскиванием русского и украинского народов», которые имеют общие корни и очень близки друг другу по культуре. Как я понимаю, глава государства уверен, что из этой затеи ничего не выйдет.
Рано или поздно все вернется на круги своя — наши люди и наши страны смогут вновь жить в мире.
Отдельный вопрос — закон об упрощении процедуры предоставления гражданства соотечественникам. Президент подтвердил, что в определенной степени это решение связано с событиями в Донбассе, но в целом оно шире и подразумевает гораздо более широкий круг людей, которые смогут воспользоваться новыми возможностями.
Корреспондент православного российского телеканала «Царьград» спросила о том, как оценивает Путин положение православия на Украине. Ответ был жестким и совершенно однозначным.
«То, что происходит в православии, — уму непостижимо, как говорят у нас. Такого вмешательства в дела церкви не было никогда», — заявил президент и сказал, что дальше будут предприняты шаги по отъему у канонической церкви ее собственности, и этот передел может оказаться «кровавым».
Когда речь зашла о Крыме, многие, думаю, вспомнили, что президент по образованию юрист.
«На Западе говорят о якобы „аннексии” Крыма, но при этом санкции затрагивают жителей Крыма. Против крымчан ввели санкции. Против всех. За что, если это аннексия?» — так Путин ответил на вопрос о том, как крымчан затрагивают санкции.
Если подводить общий итог, то можно сказать, глава российского государства детально ориентируется в самых разнообразных аспектах происходящего на Украине. Он неоднократно говорил о родственных отношениях между двумя народами. Поэтому его внимание к этой теме совершенно понятно. А надежда на то, что естественные связи будут восстановлены, несмотря на противодействие украинской власти, кажется совсем небезосновательной.
Андрей Бабицкий
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