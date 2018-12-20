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Путин прокомментировал тезис о «плохих боярах» (ВИДЕО)

18:07. 20 декабря 2018 Просмотров - 122 2 коммент. Опубликовал:
Путин прокомментировал тезис о «плохих боярах» (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о претензиях граждан к чиновникам и топ-менеджерам.

«Извечный русский, российский тезис: „Царь — хороший, а бояре — они воры и разбойники”. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты», — сказал глава государства.

По его словам, есть чиновники, которые «оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются», но в то же время среди них «много порядочных и деятельных людей».

Путин отметил, что в настоящее время идет длительный «процесс взросления государственного аппарата».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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