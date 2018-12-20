Путин прокомментировал тезис о «плохих боярах» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о претензиях граждан к чиновникам и топ-менеджерам.

«Извечный русский, российский тезис: „Царь — хороший, а бояре — они воры и разбойники”. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты», — сказал глава государства.

По его словам, есть чиновники, которые «оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются», но в то же время среди них «много порядочных и деятельных людей».

Путин отметил, что в настоящее время идет длительный «процесс взросления государственного аппарата».

Читайте также: По Донбассу стреляет Украина, — Путин (+ВИДЕО)