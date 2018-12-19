Уточнение потерь в Великой Отечественной войне

s_yaroslav Интересный и познавательный комментарий получен от коллеги



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Генерал-полковник Г.Ф. Кривошеев приводит цифру в 11.144 тыс. чел. (книга „Гриф секретности снят”). Но это общие потери Вооруженных Сил СССР убитыми, умершими от ран и болезней, пропавшими без вести и попавшими в плен.



Из этого числа надо вычесть 939 тыс. 700 военнослужащих, учтенных в начале войны как пропавшие без вести, но которые в 1942-1945 гг. были вторично призваны в армию на освобожденной от оккупации территории, а также 1 млн. 836 тыс. бывших военнослужащих, возвратившихся из плена после окончания войны.



Т.е. 2 млн. 775 тыс. 700 чел.



Но известный исследователь-демограф, эмигрант С. Максудов, изучавший потери Красной Армии, оценил безвозвратные потери в 7,8 млн., что на 870 тыс. меньше, чем в книге «Гриф секретности снят» (там итоговая цифра безвозвратных потерь = 8.668.400 человек).





Такое расхождение он объясняет тем, что российские авторы не исключили из числа потерь тех военнослужащих, которые умерли «естественной» смертью (это составляет 250-300 тыс. человек).



Кроме того, они завысили число погибших советских военнопленных. Из них, по мнению Максудова, надо вычесть «естественно» умерших (около 100 тыс.), а также тех, кто остался после войны на Западе (200 тыс.) или вернулся на Родину, минуя официальные каналы репатриации (примерно 280 тыс. человек).



Также я бы не стал исключать и того, что довольно немалое кол-во людей могли быть посчитаны одновременно по нескольким спискам. Т.е. один человек таким образом в подсчётах множился на 2 а то и три… Таких данных у меня, если честно, нет, но это вполне возможно.



Таким образом, приблизительные потери могут быть от 6,5 до 7 млн. чел. Конечно, это всё-равно очень и очень много…



Однако, в той же „Гриф секретно снят” приводятся и данные о потерях противника. И цифры эти тоже немалые, а именно 7.181,1 тыс. чел., а вместе с союзниками 8.649,2 тыс. чел. А если приплюсовать в это число 860-тысячную пражскую немецкую группировку, продолжившую сопротивление после 9 мая и разгромленную лишь 11-ого…



Тогда цифра вообще получится порядочная (около 9 млн.). Но 9 мая немцы капитулировали и эти потери в учёт не вошли.



Так что никакого забрасывания немцев трупами, конечно же не было. Просто кому-то очень уж хочется, чтобы мы так думали…



Была война равных по силам противников, в которой мы одержали заслуженную Победу. А жертвы среди мирного населения так велики (хотя тоже цифра завышена), потому что…



А вот тут, чтобы понятнее было, предоставим слово генералу Эрику Гёпнеру: Из приложения №2 к приказу командующего 4-й танковой группой генерала Эриха Гёпнера в связи с предстоящими боевыми действиями на Востоке от 2 мая 1941 года:



«Война против России является важнейшей частью борьбы за существование немецкого народа. Это давняя борьба германцев против славян, защита европейской культуры от московско-азиатского нашествия… Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, и поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью».



Мы ведь тоже могли так покуражиться в побеждённой Германии, увеличив тем самым, кол-во “безвозвратных потерь среди мирного населения”. Но мы этого делать не стали. Не говоря уж о концлагерях…

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Источник: ss69100.livejournal.com