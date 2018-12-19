Новый этап системного кризиса политики перестройки

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын начинает последний цикл лекций, посвящённый системному кризису политики перестройки, который пришёлся на 1990-1991 года и закончился крахом советского проекта и советского государства. Первая лекция цикла посвящена новому этапу политической реформы начала 90-ых годов и выборам в местные органы власти.



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:



Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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