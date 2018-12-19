Главная » История, Мировоззрение

Новый этап системного кризиса политики перестройки

16:50. 19 декабря 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын начинает последний цикл лекций, посвящённый системному кризису политики перестройки, который пришёлся на 1990-1991 года и закончился крахом советского проекта и советского государства. Первая лекция цикла посвящена новому этапу политической реформы начала 90-ых годов и выборам в местные органы власти.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

==========================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Куда ведёт российская культура или Какова государственная культурная политика в современной России?
... культурную политику? Даст ли ответы на эти вопросы новый закон?... выбор возможностей.СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КУЛЬТУРЫМы переживаем кризис культуры. Этот кризис системный. Системность его обусловлена ...культура, а на втором этапе её место занимают иноцивилизационные ...
Реальная история России и цивилизации [Прошлое Руси]
... проходит несколько этапов. Сначала полемический этап. Потом следует этап философского осмысления ... о честности и щепетильности политиков прошлого в вопросах изложения ...в физике возник системный кризис, связанный с появлением новых данных квантового и...
Сергей Губанов: «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»
... системный кризис. — И все-таки как вы оцениваете политику...системный кризис заканчивается крахом страны. Системный кризис заканчивается заменой старой социально-экономической системы на новую... политики. Нельзя больше успокаивать население деньгами. Этот этап......
Украина: Что потом? — Ростислав Ищенко
...в урегулирование украинского кризиса. Если вмешательство...интегрироваться». Представленный действующими системными украинскими политиками проект себя исчерпал... на данном этапе позитивного решения ...момента. Возникновение новой системной элиты невозможно ...
Системные ошибки в проекте СССР
...качестве его личного суждения.***Системные ошибки в проекте ... что их новейшие художественные средства для политики работают хуже.Ситуативно... не заявлен проект следующего этапа – и тогда с ...ранее, выбраться из сегодняшнего кризиса без проекта невозможно. ...
А.И. Фурсов: Война эпохи конца света уже идёт
...-е годы для нового этапа развития капсистемы понадобились...планету, породив свой системный антипод – системный антикапитализм в виде ...плана «Марбург» (долларовый политико-экономический захват мира, ... – реакция на кризис официальных ценностей и официальной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>