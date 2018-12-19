Что будет после Путина. Александр Дугин
21:11. 19 декабря 2018 Просмотров - 328 5 коммент. Опубликовал: brahman
Перед каким выбором стоит общество?
Философ Александр Дугин о том, что предстоит нашему обществу в последний период правления Владимира Путина. Почему правление Путина становится тёмной вечностью. Почему при нём так и не произошло и уже не произойдёт шага в будущее. В чём была была историческая миссия Путина. Какой выбор мы должны будем сделать после его ухода.
О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
А разве народу русскому ( по Дугину ) дадут сделать ОСОЗНАННЫЙ выбор ? Уже сегодня , и вчера ,его, народа, состояние- это вопрос. Его, народ, просто используют и попользуют. Тому пример 80-е,90-е , пенсионная реформа и т.п. Единственный выход – русский национальный лидер-переемник с опорой на настоящих русских военных.И кто его подготовит? Скорее смута будет. Первым Кадыров отскочит.
loading...
А что будет после Путина,а почему мы не в мечтах дугина,а покупайте книги дугина,и вы узнаете про муки дугина.)))А купите блокиратор рекламы книг дугина,и наслаждайтесь просто просмотром книги дугина,и вы поймете как хорошо бы было без Путина,а там уже опять реклама новой книги дугина.)
loading...
Ну тут сложно сказать, кто первый Башкирия, Татарстан, Якутии может все разом, ведь по каким то там законом русские живут на калыме, к-л-м, какой любое мыслите???
loading...
Нужно для начала спроецировать модель экономики Беларуси на Россию. Т.е. сейчас началась компания по навязыванию Беларуси никчемной экономической российской модели. А нужно наоборот сделать, тогда наши производители приберут к рукам заброшенные земли находящиеся в частной собственности, попросят китайцев удалиться с российской территории, где идёт вырубка лесов, нефтяные и газовые компании будут государственными, в десятки раз снизят плату за жкх и т.д. Кто стоял у руля экономики с начала 90-х уволить, особенно, причастных к масонам и др. организациям Атлантической коалиции, в т.ч. религиозным.
loading...
Говоря о русском народе Дугин просто издевается над русскими! Путин создаёт российскую нацию (российский народ). Судьба советского народа повторится! История ничему не научила!