Что будет после Путина. Александр Дугин

Концептуал СМИ Перед каким выбором стоит общество?

Философ Александр Дугин о том, что предстоит нашему обществу в последний период правления Владимира Путина. Почему правление Путина становится тёмной вечностью. Почему при нём так и не произошло и уже не произойдёт шага в будущее. В чём была была историческая миссия Путина. Какой выбор мы должны будем сделать после его ухода.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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