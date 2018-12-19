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Что будет после Путина. Александр Дугин

21:11. 19 декабря 2018 Просмотров - 328 5 коммент. Опубликовал:

Перед каким выбором стоит общество?

Философ Александр Дугин о том, что предстоит нашему обществу в последний период правления Владимира Путина. Почему правление Путина становится тёмной вечностью. Почему при нём так и не произошло и уже не произойдёт шага в будущее. В чём была была историческая миссия Путина. Какой выбор мы должны будем сделать после его ухода.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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5 коммент.»

  • 2493 2271
    жора шапов 19 декабря 2018 в 22:08 Ссылка Пометить
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    А разве народу русскому ( по Дугину ) дадут сделать ОСОЗНАННЫЙ выбор ? Уже сегодня , и вчера ,его, народа, состояние- это вопрос. Его, народ, просто используют и попользуют. Тому пример 80-е,90-е , пенсионная реформа и т.п. Единственный выход – русский национальный лидер-переемник с опорой на настоящих русских военных.И кто его подготовит? Скорее смута будет. Первым Кадыров отскочит.

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  • 27886 13684
    Степаныч 19 декабря 2018 в 22:47 Ссылка Пометить
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    А что будет после Путина,а почему мы не в мечтах дугина,а покупайте книги дугина,и вы узнаете про муки дугина.)))А купите блокиратор рекламы книг дугина,и наслаждайтесь просто просмотром книги дугина,и вы поймете как хорошо бы было без Путина,а там уже опять реклама новой книги дугина.)

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  • 3868 2911
    любопытный 19 декабря 2018 в 22:48 Ссылка Пометить
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    Ну тут сложно сказать, кто первый Башкирия, Татарстан, Якутии может все разом, ведь по каким то там законом русские живут на калыме, к-л-м, какой любое мыслите???

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  • 2457 1781
    Oleg 20 декабря 2018 в 0:19 Ссылка Пометить
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    Нужно для начала спроецировать модель экономики Беларуси на Россию. Т.е. сейчас началась компания по навязыванию Беларуси никчемной экономической российской модели. А нужно наоборот сделать, тогда наши производители приберут к рукам заброшенные земли находящиеся в частной собственности, попросят китайцев удалиться с российской территории, где идёт вырубка лесов, нефтяные и газовые компании будут государственными, в десятки раз снизят плату за жкх и т.д. Кто стоял у руля экономики с начала 90-х уволить, особенно, причастных к масонам и др. организациям Атлантической коалиции, в т.ч. религиозным.

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  • 1598 1018
    ФЕДОР ЗИМИН 20 декабря 2018 в 1:00 Ссылка Пометить
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    Говоря о русском народе Дугин просто издевается над русскими! Путин создаёт российскую нацию (российский народ). Судьба советского народа повторится! История ничему не научила!

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