Для чего Владислав Сурков написал свою прокламацию о государстве Путина.

Автор: Александр Халдей

То, чего опасались в некоторых элитных группах, произошло – Владислав Сурков написал очередную программную идеологическую статью "Долгое государство Путина", вызвавшую яростные споры и страстные возражения. Несколько дней интернет уже кипит по поводу статьи и некоторых её выводов. Уже можно попробовать сделать некоторые обобщения и, прежде всего, ответить на вопрос: для чего была написана статья и кому она предназначалась?

Кто-то назвал статью "лестью царедворца, опасающегося за потерю своего статуса", кто-то назвал её "присягой". Более глубоко смотрящие на вещи эксперты утверждали, что Сурков достаточно высоко находится, чтобы прибегать к мелкому подхалимажу и тут что-то посерьёзнее. В любом случае, статью следует прочитать, ибо есть и те, кто считает её удивительно тонким и глубоким по содержанию материалом, хотя и написанным пусть не Львом Толстым или Шекспиром, но добротно и читаемо. Обсуждать статью, не прочитав её и узнавая о содержании из чужих комментариев, в данном случае это как оценивать талант Карузо по напевам Рабиновича из старого одесского анекдота.

У статьи Суркова есть свой текст, есть свой контекст, и, конечно, есть свой подтекст. И понять текст без понимания контекста невозможно. И вот тут-то как раз и проясняется уровень толкователей – кто что видит. Кто-то отказ от «царя», кто-то отказ от старой трактовки идеологии «царя», и так далее. Каждый в меру своей интеллектуальной «извращенности» или «простоты».

Именно тем и объясняется огромный разброс мнений о содержании статьи. Даже самые известные авторы, писатели, философы и политологи, ухватили лишь то, что было на поверхности и показалось им спорным, а именно - утверждения Суркова о том, что государство Путина – это исторически новый тип государства в России, что оно переживёт период его правления и останется в истории надолго.

По этому поводу и развернулись основные споры. Эксперты считают, что та степень конфликта интересов основных групп, приведённых Путиным к консенсусу, имеет все шансы поколебать государственные устои после его ухода. То есть если Сурков за конфликтами увидел государство, способное их гасить и двигаться вперёд, оппоненты, прежде всего, увидели сами конфликты. Их категоричность основана на тех идейных пристрастиях, которыми они лично обладают и следования которым требуют от государства. И так как государство их требования не выполняет, они выносят ему приговор в нежизнеспособности. Спорно? Да, но, как говорится, "я так вижу".

Интересно, что Сурков в своих оценках жизнеспособности российского государства более марксист, чем его оппоненты слева и справа, от Лимонова до Дугина, обвиняющие его в принятии желаемого за действительное. У Суркова, и это странно, не увидели признания всех слабостей и болезней нашей нынешней государственности, хотя он их отчетливо обозначил. То есть он их видит и адекватно оценивает. Тем самым Сурков утверждает, что, несмотря на противоречия, в России под руководством Путина сложился такой тип государства, в котором достигнута способность правящего класса достигать и удерживать консенсус элит.

При этом противоречия не исчезают, не гасятся, а становятся источником развития социальных институтов. Проблемы, вызревая, не ведут к коллапсу государственности, а создают сложные механизмы согласования и решения. Это и есть признак прогресса. Не то, что в государстве нет отживших отношений, а то, что оно, несмотря на это, продвигается к преодолению отжившего в рамках имеющегося механизма. Одни проблемы решаются, другие находятся в стадии решения, третьи ещё не нашли механизма решения, но это в целом обычная картина для динамично развивающегося государства. Полный покой бывает только на кладбище. В жизни всё непросто и запутанно.

Есть те, кто текст истолковывает из контекста межгруппового противостояния на верхних этажах власти. Эти аналитики утверждают, что Сурков совершил ошибку, издавшись в газете, близкой к определённому клану, и тем самым поставил себя в ряд определённой политической группы, которой оппонирует другая политическая группа. Что Сурков тем самым борется за сохранение своего статуса контактёра по Украине. Довольно спорное утверждение, ибо статус Суркова определяет президент, и этот статус никак не корректируется статьями в газетах, даже самыми лоялистскими по содержанию.

Если оценивать статью со стратегических позиций, то Сурков сделал попытку заглянуть за ближайший временной порог России, отстранившись для этого вдаль – лицом к лицу лица не увидать. Главный тезис Суркова направлен к элитам и выражен в начале текста: «Это только кажется, что выбор у нас есть». Здесь лишь формально речь идёт о демократии в принципе. Сурков развенчивает демократию как ложь и следует постулатам консерватора-монархиста К.Победоносцева с его известной статьёй "Великая ложь демократии".

Но даже и не о демократии говорит Сурков. Он, по сути, говорит о проблеме двойной лояльности российской элиты. На самом деле, это у нее нет выбора между Россией и Западом. И так как государство в России всерьёз и надолго, то лучше поискать себе место в «этом», в нашем государстве, занявшись его укреплением, чем искать счастья на чужбине, где достигнуть надёжных позиций, в том числе, сохранения капитала, далее будет невозможно.

Народ в Росси не очень хорошо относится к элите. Только доминирующее в настроениях масс доверие к президенту Путину удерживает народ от агрессивной реакции на действия элиты. Путин чувствует состояние народа в его глубине, за пределами интернет-склоки, и потому неуклонно создаёт – ещё, естественно, не закончил это делать – механизмы обуздания аристократии. То, что делали все русские цари в истории.

Именно эти механизмы после ухода Путина позволят государству сохранять устойчивость. И правы те, кто говорит, что Путин многое начал, но пока ничего не закончил. Это говорит о глобальности начатого, выходящего за пределы жизни одного человека. Он и не может этого закончить, ибо это задачи на несколько поколений. Путин лишь закладывает фундамент под то здание, достраивать которое придётся другим.

Да, правильно говорят, что со сменой лиц сменятся и союзы. После Петра многое изменилось, но государство продолжало идти вперёд два столетия. После Путина будет так же. Правящий класс уже созрел, его объективный интерес уже создал основы для долгосрочной стабильности в государстве, независимо то того, кто будет его президентом и какие группы пробьются наверх, а какие опустятся вниз. Решать им придётся те же задачи в уже заложенном русле.

Потому государство Путина долгое, как Франция де Голля или Америка отцов-основателей. Именно это хотел сказать Сурков, и именно это он и доказывал. Те, кто проигнорировал доказательства способности решать конфликты без ущерба для государственности, не увидели за конфликтами этой способности. И в этом их ошибка.

Вообще статья Суркова многомерна и многопланова. Там много всего и о многом сказано. И в одном небольшом комментарии все пласты его подтекстов не уместить.

Суркова стоит, прежде всего, попытаться понять, встроиться в его логику, а не бросаться с порога отвергать всё сказанное и отбивать дубиной контрдоводов каждый его довод. В статье наиболее интересны обобщения, точнее, причины, по которым Сурков пытается делать именно эти обобщения, а не другие. Насколько он безошибочен в деталях – дело в данном случае второстепенное. Не стоит топить глобальный вопрос о судьбе России в деталях аргументации, которые можно оценивать и так, и эдак, ибо у каждой медали две стороны, а оценка наполненности половины стакана водой зависит от степени оптимизма оценивающего.

В статье главное не то, наполовину пуст золотой кубок российской государственности или он наполовину полон. Главное то, что кубок есть, никуда не денется, его уже не разобьют и не украдут, не отнимут и не обменяют на гамбургер или бусы. И вода продолжит питать живительные соки народа и государства Российского, независимо от того, в чьих руках оно находится в то или иное время.

Собственно, статья, на мой взгляд, была об этом. Хотя то, что каждый в ней увидел что-то более близкое именно ему, несомненно, стимулирует общее осмысление и понимание происходящего с Родиной и с нами. Для государства с долгой историей и огромным будущим такое осмысление является совершенно естественным и необходимым делом.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2572353.html