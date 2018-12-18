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У великой державы не может быть слабой внешней политики

12:40. 18 декабря 2018 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

В субботу 15 декабря 2018 года  на Санкт-Петербургском международном новогоднем книжном салоне прошла моя встреча с читателями.

«Петербургский дневник»

Источник:  spbdnevnik.ru

После представления восемнадцатой книги Николая Старикова состоялась его творческая встреча с читателями, которые буквально засыпали его вопросами. Большая их часть по традиции касалась внешней политики России и исторических событий прошлого.

По мнению петербургского писателя, на нашу страну оказывается сильнейшее давление: устраиваются провокации, гражданам не выдают виды для поездки за рубеж. И все это с одной единственной целью — не снимать санкции.

«И если бы не было провокации в Керченском проливе, они обязательно бы придумали что-нибудь другое», — сказал он. А на вопрос, есть ли выход из всего этого, он ответил, что необходимо менять внешнюю политику.

«Мы в последние годы следуем принципу непротивление злу насилием. А период давления на Россию только начался и будет продолжаться и дальше. Поэтому надо разговаривать тихо и улыбчиво, но показывать зубы», — дал он свою рекомендацию.

Николай Стариков привел в пример Китай, где после задержания в Канаде финансового директора и дочери основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу Китай арестовал двух канадских дипломатов. После чего топ-менеджер была выпущена под залог.

Не менее интересна позиция Николая Старикова и по событиям во Франции. По его мнению, схема терактов в Европе выдержана примерно в одном духе. Человек на машине врезается в толпу или расстреливает людей из автомата. При этом виновного находят в течение 48 часов и обязательно убивают. Видимо, для того, чтобы он не выдал тех, кто его послал, или вовсе не оказалось, что он в это время находился в другом месте и значит, не мог быть виноват.

«Общество надо напугать, но не очень сильно», — отметил писатель.

Что касается России, то Николай Стариков заявил: «У великой державы не может быть слабой внешней политики».

Марина Алексеева

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Источник: nstarikov.ru

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Один комментарий»

  • 15439 13355
    Вячеслав 18 декабря 2018 в 13:13 Ссылка Пометить
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    У великой державы должна быть очень сильная ВНУТРЕННЯЯ политика и сильная внешняя… Тогда и внутри страны будут ценить и уважать своё руководство и за её пределами будут с ней считаться… Чтобы держава была великой, надо чтобы и правители в ней были великими…

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