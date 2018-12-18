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Тоталитарные календари на 2019-й год

13:09. 18 декабря 2018 Просмотров - 727 Нет комментариев Опубликовал:


Как обычно, в конце года выкладываю подборку “тоталитарных календарей” на следующий год.
Все представленные календари можно распечатать и повесить у себя дома или на работе.
Товарищи одобряют, нетоварищи нервно сжимают томик Солженицына.

















































https://swalker.org/news/4095-totalitarnye-kalendari-2019.html – по ссылке можно скачать эти календари в высоком разрешении для печати
https://vk.com/dmitriy_malkin – страница художника Дмитрия Малкина в ВК

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: берия, гагарин, дзержинский, календари, коммунизм, Ленин, маркс, сталин, тоталитарные календари, чапаев
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