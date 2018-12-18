Тоталитарные календари на 2019-й год
13:09. 18 декабря 2018 Просмотров - 727 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как обычно, в конце года выкладываю подборку “тоталитарных календарей” на следующий год.
Все представленные календари можно распечатать и повесить у себя дома или на работе.
Товарищи одобряют, нетоварищи нервно сжимают томик Солженицына.
https://swalker.org/news/4095-totalitarnye-kalendari-2019.html – по ссылке можно скачать эти календари в высоком разрешении для печати
https://vk.com/dmitriy_malkin – страница художника Дмитрия Малкина в ВК
Источник: colonelcassad.livejournal.com