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«Стадо не мыслит самостоятельно»

19:26. 18 декабря 2018 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ria.ru
Как США вели пропаганду в Первую мировую.

Первую мировую войну Соединенные Штаты вступили только в 1917 году. Поэтому военной пропаганде учились у «кузенов» — британцев. Тем не менее именно американские агитаторы тех лет считаются основоположниками современного пиара, социологии и политологии. РИА Новости рассказывает, как американцы, открыв для себя механизм пропаганды, начали с его помощью «переворачивать» мир.

Министерство информации и четырехминутчики

Прежде всего, требовалось объяснить населению, почему надо ввязываться в далекую заокеанскую бойню, — в стране были сильны изоляционистские настроения. Зачем отказываться от вроде бы самой выгодной позиции «третьего радующегося»? Это непростую задачу возложили на созданный в апреле 1917 года Комитет общественной информации. Возглавил его профессиональный журналист Джордж Крил, набивший руку в избирательной кампании президента США Вудро Вильсона.

Журналист Джордж Крил

Комитет быстро превратился в Министерство информации. Ведомство отвечало за пропаганду внутри страны и за ее пределами, распространение новостей от имени государства, в целом — за поддержание нужного политико-морального тонуса у населения, а также за «добровольную» цензуру в прессе.

Крил создал несколько десятков отделов — например, цензуры, иллюстративной пропаганды, в том числе подразделение так называемых четырехминутчиков (Four Minute Men).

Добровольцы произносили в разных общественных местах краткую — продолжительностью четыре минуты — речь по теме, утвержденной в комитете. Пропагандисты выступали в церквях, кинотеатрах (в перерыве, когда меняли пленку в проекторе), на заводах, городских площадях, лесозаготовках… Говорили о призыве на военную службу, подписке на Заем Свободы, ограничениях в питании («постные вторники», «еда помогает выиграть войну»).

Плакат четырехминутчиков

Комитет раздавал четырехминутчикам листовки с инструкциями и советами, пропагандисты посещали подготовительные семинары при университетах. Агитаторов набирали из местных жителей: то, что перед аудиторией выступали знакомые люди, усиливало доверие к услышанному.

Позднее это назовут вирусным маркетингом.

«Комитет общественной информации нанял сотни ведущих ученых, писателей и художников, чтобы те создали произведения, объясняющие цели Америки в войне, пробуждающие патриотизм, призывающие поддерживать союзников, вызывающие ненависть к германским «гуннам». Большинство из таких сочинений давали искаженную картину», — рассказывает профессор, декан исторического факультета Университета Теннесси Эрнст Фриберг.

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны «Для дома и страны».

«Но это, конечно, было не американское изобретение, — продолжает он. — Комитет общественной информации опирался на опыт британцев, чья пропаганда сделала многое, чтобы сформировать американские представления о войне и вызвать симпатии к союзникам».

Кстати, знакомый всему миру образ Uncle Sam — Дядя Сэм, символ США, ценностей и внешней политики страны — дала именно военная пропаганда. 
И происхождение у него тоже британское. Художник Джеймс Флэгг повторил английский плакат с лордом Китченером, указывающим пальцем на зрителя: «Вступай в ряды армии! Господь, храни короля!»

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны

Флэгг заменил персонажа, дал ему свое лицо — с плаката на будущих солдат смотрел пожилой господин с бородкой и в цилиндре. Дядюшку Сэма знали и ранее, но его каноничный облик возник как раз тогда.

«Американцы превзошли самих себя»

Российский специалист по Первой мировой Кирилл Копылов объясняет, что британский опыт в США копировали из-за сходства ситуаций.

«Американцы в 1917 году ещё меньше, чем британцы в 1914-м, понимали, зачем им вступать в войну. И в общем-то, в США повторяли то, что ранее говорили британцы. Но вот в кампании военных займов — в близкой им маркетинговой сфере — американцы превзошли самих себя. Это было гастролирующее шоу, с толпами народа, уличными торговцами, драйва добавляли городские и окружные советы на местах», — говорит он.

Привлекли и Голливуд. Национальная ассоциация киноиндустрии «мобилизовала» ведущих производителей фильмов.

Они сотрудничали со всеми ведомствами, отвечавшими за обороноспособность государства.

Авторы «Международной энциклопедии Первой мировой войны» отмечают, что пропаганда сравнительно мало затронула кинопрокат.

«Зрители смотрели те же полнометражные художественные ленты, к которым привыкли, военных сюжетов или документальных кадров обычно не показывали», — говорится в книге.

Рекламный плакат фильма «Дух 1776 года»

Правда, с кино связан и самый известный казус военной пропаганды, а заодно и цензуры. В 1917-м был запрещен фильм «Дух 1776 года» — о борьбе американцев против британского владычества.

Продюсеру ленты Роберту Гольдштейну предъявили обвинение… в шпионаже и приговорили к десяти годам тюремного заключения. 

На его карьере был поставлен крест. По мнению чиновников, фильм представлял угрозу национальной безопасности, так как англичане были в нем показаны врагами в тот момент, когда американцы сражались с британцами по одну сторону фронта.

Психология масс

Американский политолог Уильям Энгдаль считает, что американскую пропаганду в ту эпоху отличала ещё одна особенность — применение новейших психологических приемов. Комитет общественной информации призвал в свои ряды и Эдварда Бернейса — племянника Зигмунда Фрейда.

Бывший подданный Австро-Венгрии перебрался в Соединенные Штаты, занимался журналистикой и PR.

«Бернейс принес с собой сокровенные знания в новой отрасли человеческой психологии, то, что еще не было переведено на английский. Он был американским литературным агентом Зигмунда Фрейда», — указывает Энгдаль.

Эдвард Бернейс

По его словам, Бернейс был «неким извращенным гением, использовавшим психологию масс и технику масс-медиа для манипулирования эмоциями». Пропагандисты умело воспользовались особенностями американского менталитета. «После войны в психологических и социологических исследованиях роли пропаганды Харольд Лассвелл из Чикагского университета (тоже один из основоположников современной пропаганды. — Прим. ред.) отметил, что германская пропаганда делала упор на логике, а не чувствах, и потому провалилась в Америке.

Недаром граф фон Бернсторф, германский дипломат, говорил: «Характерная черта, отличающая среднего американца, — это сильная, хотя и поверхностная сентиментальность», — пишет Энгдаль в книге «Денежные боги: Уолл-стрит и смерть американского века».

Эдвард Бернейс создал позднее фундаментальный труд «Пропаганда», изложив основные психологические приемы воздействия на общественное мнение. Он объясняет, почему современное общество так подвержено манипуляциям сознания и подсознания.

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны«Всеобщая грамотность дала человеку не разум, а набор штампов, смазанных краской из рекламных слоганов, передовиц, опубликованных научных данных, жвачки, желтых листков и избитых исторических сведений, — из всего чего угодно, но только не из оригинальности мышления. У миллионов людей этот набор штампов одинаков», — подчеркивает Бернейс.

Первая глава его книги называется «Организуя хаос». Для Бернейса как психолога общественное мнение представляло собой стихию. «Успешный пропагандист должен уметь распознавать истинные мотивы и не удовлетворяться объяснениями самих людей относительно причин их поступков», — дал он практический совет.

«Без цензуры пропаганда невозможна»

По Бернейсу, новые идеи проникают в общество и «овладевают массами» с помощью активного меньшинства. Массе он фактически отказывал в способности к мышлению.

«Даже в ситуации, когда сослаться на лидера невозможно и стаду приходится мыслить самостоятельно, люди пользуются клише, заранее заготовленными словами или образами», — писал гуру агитации, маркетинга и рекламы.

Есть мнение, что откровения Бернейса использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

Президент США Вудро Вильсон на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне объявляет войну Германии. 2 апреля 1917

Американскую государственную пропаганду критиковал советник президента Вильсона журналист Уолтер Липпман. Как сотрудник СМИ, он отслеживал, какие фильтры преодолевает информация по пути к читателю, и сформулировал одно из условий воздействия на общественное мнение: «Без какого-либо вида цензуры пропаганда в строгом смысле слова невозможна».

Журналист Уолтер Липпман

Помимо Крила, Бернейса и Липпмана, Первая мировая взрастила ещё одного гуру массовых коммуникаций — Гарольда Лассуэлла, одного из основателей Чикагской школы социологии.

В 1920-х годах он написал «Технику пропаганды во время мировой войны» — труд, тоже признанный классическим.
«То, на чем американцы остановились в ноябре 1918-го, когда закончилась война, они продолжили во Вторую мировую. Но к 1940-м появились регулярное радиовещание, звуковое кино, и театр пропагандистских военных действий выглядел уже совершенно по-другому», — резюмирует Копылов.

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны

Открыв механизмы управления человеческим бессознательным, американские инженеры общественного мнения вышли далеко за рамки военной пропаганды. Российский культуролог Владимир Можегов объясняет: «После войны компаньоны и последователи Бернейса создали все эти PR-конторы «Мэдисон-авеню» по продаже всего чего угодно. В 1920-е Бернейс формировал моду на женское курение по заказу табачных корпораций, в 1950-е устраивал революции в банановых республиках, в 1960-е те же технологии послужили взрыву сексуальной революции».

Выпустить бессознательное на волю, освободить мощнейшие сексуальные энергии.
Филипп Прокудин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

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    жора шапов 18 декабря 2018 в 19:36 Ссылка Пометить
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    Насчёт “четырёхминутчиков” -всё возвращается на круги своя! Стадо на сегодня тоже не выдерживает долгой болтовни, а воспринимает только простые короткие фразы и клипы. Проверено неоднократно , и в разных социальных группах.

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