«Стадо не мыслит самостоятельно»

Добровольцы произносили в разных общественных местах краткую — продолжительностью четыре минуты — речь по теме, утвержденной в комитете. Пропагандисты выступали в церквях, кинотеатрах (в перерыве, когда меняли пленку в проекторе), на заводах, городских площадях, лесозаготовках… Говорили о призыве на военную службу, подписке на Заем Свободы, ограничениях в питании («постные вторники», «еда помогает выиграть войну»).

Плакат четырехминутчиков

Комитет раздавал четырехминутчикам листовки с инструкциями и советами, пропагандисты посещали подготовительные семинары при университетах. Агитаторов набирали из местных жителей: то, что перед аудиторией выступали знакомые люди, усиливало доверие к услышанному.

Позднее это назовут вирусным маркетингом.

«Комитет общественной информации нанял сотни ведущих ученых, писателей и художников, чтобы те создали произведения, объясняющие цели Америки в войне, пробуждающие патриотизм, призывающие поддерживать союзников, вызывающие ненависть к германским «гуннам». Большинство из таких сочинений давали искаженную картину», — рассказывает профессор, декан исторического факультета Университета Теннесси Эрнст Фриберг.

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны «Для дома и страны».

«Но это, конечно, было не американское изобретение, — продолжает он. — Комитет общественной информации опирался на опыт британцев, чья пропаганда сделала многое, чтобы сформировать американские представления о войне и вызвать симпатии к союзникам».

Кстати, знакомый всему миру образ Uncle Sam — Дядя Сэм, символ США, ценностей и внешней политики страны — дала именно военная пропаганда.

И происхождение у него тоже британское. Художник Джеймс Флэгг повторил английский плакат с лордом Китченером, указывающим пальцем на зрителя: «Вступай в ряды армии! Господь, храни короля!»

Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны

Флэгг заменил персонажа, дал ему свое лицо — с плаката на будущих солдат смотрел пожилой господин с бородкой и в цилиндре. Дядюшку Сэма знали и ранее, но его каноничный облик возник как раз тогда.

«Американцы превзошли самих себя»