«Стадо не мыслит самостоятельно»
Источник: ria.ru
Как США вели пропаганду в Первую мировую.
Первую мировую войну Соединенные Штаты вступили только в 1917 году. Поэтому военной пропаганде учились у «кузенов» — британцев. Тем не менее именно американские агитаторы тех лет считаются основоположниками современного пиара, социологии и политологии. РИА Новости рассказывает, как американцы, открыв для себя механизм пропаганды, начали с его помощью «переворачивать» мир.
Прежде всего, требовалось объяснить населению, почему надо ввязываться в далекую заокеанскую бойню, — в стране были сильны изоляционистские настроения. Зачем отказываться от вроде бы самой выгодной позиции «третьего радующегося»? Это непростую задачу возложили на созданный в апреле 1917 года Комитет общественной информации. Возглавил его профессиональный журналист Джордж Крил, набивший руку в избирательной кампании президента США Вудро Вильсона.
Журналист Джордж Крил
Комитет быстро превратился в Министерство информации. Ведомство отвечало за пропаганду внутри страны и за ее пределами, распространение новостей от имени государства, в целом — за поддержание нужного политико-морального тонуса у населения, а также за «добровольную» цензуру в прессе.
Добровольцы произносили в разных общественных местах краткую — продолжительностью четыре минуты — речь по теме, утвержденной в комитете. Пропагандисты выступали в церквях, кинотеатрах (в перерыве, когда меняли пленку в проекторе), на заводах, городских площадях, лесозаготовках… Говорили о призыве на военную службу, подписке на Заем Свободы, ограничениях в питании («постные вторники», «еда помогает выиграть войну»).
Плакат четырехминутчиков
Комитет раздавал четырехминутчикам листовки с инструкциями и советами, пропагандисты посещали подготовительные семинары при университетах. Агитаторов набирали из местных жителей: то, что перед аудиторией выступали знакомые люди, усиливало доверие к услышанному.
Позднее это назовут вирусным маркетингом.
«Комитет общественной информации нанял сотни ведущих ученых, писателей и художников, чтобы те создали произведения, объясняющие цели Америки в войне, пробуждающие патриотизм, призывающие поддерживать союзников, вызывающие ненависть к германским «гуннам». Большинство из таких сочинений давали искаженную картину», — рассказывает профессор, декан исторического факультета Университета Теннесси Эрнст Фриберг.
Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны «Для дома и страны».
«Но это, конечно, было не американское изобретение, — продолжает он. — Комитет общественной информации опирался на опыт британцев, чья пропаганда сделала многое, чтобы сформировать американские представления о войне и вызвать симпатии к союзникам».
Кстати, знакомый всему миру образ Uncle Sam — Дядя Сэм, символ США, ценностей и внешней политики страны — дала именно военная пропаганда.
И происхождение у него тоже британское. Художник Джеймс Флэгг повторил английский плакат с лордом Китченером, указывающим пальцем на зрителя: «Вступай в ряды армии! Господь, храни короля!»
Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны
Флэгг заменил персонажа, дал ему свое лицо — с плаката на будущих солдат смотрел пожилой господин с бородкой и в цилиндре. Дядюшку Сэма знали и ранее, но его каноничный облик возник как раз тогда.
Российский специалист по Первой мировой Кирилл Копылов объясняет, что британский опыт в США копировали из-за сходства ситуаций.
«Американцы в 1917 году ещё меньше, чем британцы в 1914-м, понимали, зачем им вступать в войну. И в общем-то, в США повторяли то, что ранее говорили британцы. Но вот в кампании военных займов — в близкой им маркетинговой сфере — американцы превзошли самих себя. Это было гастролирующее шоу, с толпами народа, уличными торговцами, драйва добавляли городские и окружные советы на местах», — говорит он.
Привлекли и Голливуд. Национальная ассоциация киноиндустрии «мобилизовала» ведущих производителей фильмов.
Они сотрудничали со всеми ведомствами, отвечавшими за обороноспособность государства.
«Зрители смотрели те же полнометражные художественные ленты, к которым привыкли, военных сюжетов или документальных кадров обычно не показывали», — говорится в книге.
Рекламный плакат фильма «Дух 1776 года»
Правда, с кино связан и самый известный казус военной пропаганды, а заодно и цензуры. В 1917-м был запрещен фильм «Дух 1776 года» — о борьбе американцев против британского владычества.
На его карьере был поставлен крест. По мнению чиновников, фильм представлял угрозу национальной безопасности, так как англичане были в нем показаны врагами в тот момент, когда американцы сражались с британцами по одну сторону фронта.
Американский политолог Уильям Энгдаль считает, что американскую пропаганду в ту эпоху отличала ещё одна особенность — применение новейших психологических приемов. Комитет общественной информации призвал в свои ряды и Эдварда Бернейса — племянника Зигмунда Фрейда.
Бывший подданный Австро-Венгрии перебрался в Соединенные Штаты, занимался журналистикой и PR.
«Бернейс принес с собой сокровенные знания в новой отрасли человеческой психологии, то, что еще не было переведено на английский. Он был американским литературным агентом Зигмунда Фрейда», — указывает Энгдаль.
Эдвард Бернейс
По его словам, Бернейс был «неким извращенным гением, использовавшим психологию масс и технику масс-медиа для манипулирования эмоциями». Пропагандисты умело воспользовались особенностями американского менталитета. «После войны в психологических и социологических исследованиях роли пропаганды Харольд Лассвелл из Чикагского университета (тоже один из основоположников современной пропаганды. — Прим. ред.) отметил, что германская пропаганда делала упор на логике, а не чувствах, и потому провалилась в Америке.
Эдвард Бернейс создал позднее фундаментальный труд «Пропаганда», изложив основные психологические приемы воздействия на общественное мнение. Он объясняет, почему современное общество так подвержено манипуляциям сознания и подсознания.
Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны«Всеобщая грамотность дала человеку не разум, а набор штампов, смазанных краской из рекламных слоганов, передовиц, опубликованных научных данных, жвачки, желтых листков и избитых исторических сведений, — из всего чего угодно, но только не из оригинальности мышления. У миллионов людей этот набор штампов одинаков», — подчеркивает Бернейс.
Первая глава его книги называется «Организуя хаос». Для Бернейса как психолога общественное мнение представляло собой стихию. «Успешный пропагандист должен уметь распознавать истинные мотивы и не удовлетворяться объяснениями самих людей относительно причин их поступков», — дал он практический совет.
По Бернейсу, новые идеи проникают в общество и «овладевают массами» с помощью активного меньшинства. Массе он фактически отказывал в способности к мышлению.
Есть мнение, что откровения Бернейса использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.
Президент США Вудро Вильсон на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне объявляет войну Германии. 2 апреля 1917
Американскую государственную пропаганду критиковал советник президента Вильсона журналист Уолтер Липпман. Как сотрудник СМИ, он отслеживал, какие фильтры преодолевает информация по пути к читателю, и сформулировал одно из условий воздействия на общественное мнение: «Без какого-либо вида цензуры пропаганда в строгом смысле слова невозможна».
Журналист Уолтер Липпман
Помимо Крила, Бернейса и Липпмана, Первая мировая взрастила ещё одного гуру массовых коммуникаций — Гарольда Лассуэлла, одного из основателей Чикагской школы социологии.
В 1920-х годах он написал «Технику пропаганды во время мировой войны» — труд, тоже признанный классическим.
«То, на чем американцы остановились в ноябре 1918-го, когда закончилась война, они продолжили во Вторую мировую. Но к 1940-м появились регулярное радиовещание, звуковое кино, и театр пропагандистских военных действий выглядел уже совершенно по-другому», — резюмирует Копылов.
Американский агитационный плакат времен Первой мировой войны
Открыв механизмы управления человеческим бессознательным, американские инженеры общественного мнения вышли далеко за рамки военной пропаганды. Российский культуролог Владимир Можегов объясняет: «После войны компаньоны и последователи Бернейса создали все эти PR-конторы «Мэдисон-авеню» по продаже всего чего угодно. В 1920-е Бернейс формировал моду на женское курение по заказу табачных корпораций, в 1950-е устраивал революции в банановых республиках, в 1960-е те же технологии послужили взрыву сексуальной революции».
Источник: nstarikov.ru
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Насчёт “четырёхминутчиков” -всё возвращается на круги своя! Стадо на сегодня тоже не выдерживает долгой болтовни, а воспринимает только простые короткие фразы и клипы. Проверено неоднократно , и в разных социальных группах.