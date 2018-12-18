России пора показывать зубы
Предлагаю вашему вниманию видеозапись встречи с петербуржцами, краткий отчет о которой уже публиковался.
00:00:53 – О санкционном давлении на Россию;
00:08:56 – Необходима корректировка внешнего политического курса РФ;
00:12:00 – О книге «Ненависть и хроники русофобии»;
00:16:24 – Про инсценировку терактов в Европе;
00:20:53 – Индустриализация и коллективизация в СССР;
00:29:14 – Солженицын не наш пример для подражания;
00:33:43 – Если устоит Москва, то выстоит и Донбасс;
00:43:23 – Социализм бывает разный;
00:51:48 – Только сильная Россия может гарантировать достойное будущее.
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Источник: nstarikov.ru