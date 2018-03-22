Будущее России: экономия на демократии

Не скажу, что я полностью согласен с выводами статьи, но всё таки, что то в этом есть jackomb

Итак, еще раз поздравляем всех с тем, что в нашей жизни начался новый этап. Закончилась очередная пора вскрытия помойных ям у нашей политической элиты. Закончилось время "сенсационных открытий" для СМИ. Закончилось время цирка на ТВ под названием «дебаты кандидатов». Закончилась вакханалия под красивым названием «предвыборная кампания».

Ошеломленный всем этим зрелищем и поганью народ дружно пошел на выборы и отдал свой голос тем, кого посчитал самым достойным для себя руководителем. Как пошел — вопрос второй. Кто-то — по зову сердца. Кто-то — по устоявшейся ещё в советское время привычке. Кто-то — по настоятельной "просьбе" руководства предприятия или воинской части.

обственно, любой способ хорош, если не противоречит закону.

Прошло два дня, и когорта противников Путина, ошеломленная успехом , стала приходить в чувство. Появились первые прогнозы дальнейшего развития событий.

И появился некий эффект раздвоения. Не личности, слава богу, и не сознания. Но некоторое ощущение, что всё не так, как надо, имеет место быть. В зависимости от того, какой канал включить или на какой сайт зайти.

Ибо умные дяди и тёти из телевизора и прочих СМИ разъясняют обывателю всю прелесть (мерзость) полученного на выборах результата.

Довольный (недовольный) выборщик с удовлетворением (горечью) смотрит на итоги голосования. Огромный отрыв Владимира Путина от второго кандидата, Павла Грудинина, и совершенно смешные результаты остальных вроде бы показали ситуацию в стране.

А чья же это победа? Народа? Действующей власти? Лично Путина? Той политической и экономической линии, которой придерживается президент сегодня? Кто папа и мама?

Увы, но это победа не народа, а чиновников. Тех самых ненавистных бюрократов, при упоминании которых у большинства простых людей начинается портиться настроение. Тех самых, кто априори вместе с назначением на должность получает звание врага простого народа.

Откуда такие выводы? Из жизни. Из того, что знают все, но дальше знаний идут немногие.

Вспомните осень и зиму 2017 года. Положение страны на международной арене укрепляется. Мы начинаем влиять на международные события. Мы активизируемся в Сирии. Мы показываем зубы противникам. И в то же время такое наше поведение отвратительно сказывается на каждом из нас.

Санкции, от которых нам, по многочисленным заявлениям политиков и экономистов, больше пользы, чем вреда, способствуют быстрому похудению нашего кошелька. Каждому конкретному человеку становится жить сложнее.

И при этом мы действуем точно по тому же принципу, что когда-то слышали от бабушки. "Потерпим, лишь бы не было войны…"

Нет, ведь реально можно потерпеть? Можно. Мы с гордостью говорим о нашей армии. Мы с уважением относимся к решительному президенту. Нам нравится быть независимыми и сильными.

Кто-то сомневался в победе Владимира Путина на выборах? Кто-то, даже из тех, кто рискнул выйти на гонку за кресло рядом с ним, надеялся быть хотя бы рядом на финише? Все решали собственные задачи. И, как ни парадоксально, задачи Путина.

Какова была задача? А она очевидна. Заставить электорат прийти на выборы. Любой ценой. Именно заставить. Уже то, что альтернативы для действующего президента нет, для многих было главным критерием участия в выборах. А зачем?

Огромное число сторонников президента просто проигнорировали бы выборы. А добавить к ним тех, кто, понимая, что среди кандидатов нет того, кто устроит лично их, не пошел бы на выборы? А ведь есть ещё и те, кто физически не может голосовать из-за достаточно сложной системы смены участка или просто лени?

Между тем, чтобы показать всему миру кукиш, необходима была цифра не в 30-35% от общего числа избирателей у урн. Нужна была ЦИФРА.

ЦИФРА нужна была именно такая… Чтобы весь остальной мир понял, что мы сплоченными рядами, понимая и принимая, делаем выбор и… И дальше по тексту в том же духе.

Помните появление на телеэкранах кандидата Собчак? Это к концу гонки она стала следить за словами. Действительно малость превращаясь из скандальной телеведущей в политика. Она ведь заняла именно ту нишу, которая была головной болью политтехнологов многие годы. Против всех!

Коммунистическая партия? Либеральные партия? Правые? Вы не обратили внимание, что они уже неинтересны большинству? Ностальгия по СССР? Увы, это уже не аргумент. Реформирование по западному образцу? Помним мы эти реформы и ту самую программу "500 дней"… Да-да, того самого Явлинского! Националисты-интернационалисты? Смешно.

Но все они говорили одно и то же. Придите и проголосуйте за нас, против существующей власти и действующего президента! А ведь любой школьник знает эту технологию. Людям старшего поколения надо разъяснять, а мальчишке или девчонке за компьютером не надо! Лайки и дизлайки увеличивают количество просмотров! Как бы вы ни проголосовали, вы проголосовали!

Что дальше? Выборы — не самоцель. Выборы — это старт. А вот старт чего? Или кого?

Есть мнение, что такие выборы и такая поддержка Путина народом обеспечат ему возможность приступить к непопулярным реформам.

Миф о народовластии разрушается. Точнее, разрушен. Убедить народ оказалось достаточно легко. И технологий для этого разработано множество. Остается только ставить задачу специалистам, и...

Система, которую начинал строить Ельцин и продолжил Путин, действует.

В идеале в стране должна остаться одна правящая партия. Ну, собственно, она уже есть, и следующие думские выборы это (мы уверены) подтвердят.

Вообще, для России это нормально.

Монархия, коммунистическое прошлое – как бы почти 400 лет тоталитарного правления с отклонениями в ту или иную сторону. Вполне себе.

И ничего, как бы. Жили. И будем жить, однозначно, еще.

Однако для соблюдения видимости этой самой демократии надо все-таки оставить хотя бы эту видимость.

Отметут радикалов с обеих сторон и оставят только левоцентристов и правоцентристов. Или республиканцев и демократов. Или лейбористов и консерваторов. Классическая двухпартийная система, где в любом случае будет сохраняться преемственность власти.

А почему нет? Ведь выбора все равно не будет. Через шесть лет, в 2024-м, через 12, в 2036-м. Выбора все равно не будет. Будет ОН (без разницы по фамилии, Отец Народа, Великий Кормчий и так далее) и все остальные, на подтанцовках и с рейтингом, близким к статистической погрешности.

А он, выбор, нужен, если по-хорошему? 400 лет жили, как было выше упомянуто, и ничего. Не вымерли.

Собственно, один кандидат в бюллетене (образца СССР, Китая или России-2018) – это тоже выбор. «За» — за стабильность и далее по тексту. «Против» — за анархию, энтропию и далее по тексту тоже.

Ладно, два. Два кандидата – вполне себе для того, чтобы весь Запад заткнулся и отошел в плане демократии у нас.

А лоботрясов-нахлебничков, просто потративших НАШИ денежки из бюджета на свои кампании, надо просто разогнать. И, ладно, кому есть чем заняться. Титову, Бабурину, Грудинину. А вот Явлинского, Жириновского, Зюганова – всё, на пенсию по возрасту. Пока не подняли ценз.

Оставить одного Сурайкина. Все равно ничего толком делать не умеет, вот пусть оппозиционирует. Единый кандидат от всех, кто против.

Чем плох расклад? А, главное, экономия какая!

А может, вообще к американской модели перейти? И в перспективе вообще от выборов народом откажемся? А что? Выборщики от регионов или члены Совета Федерации выбирают президента, а мы выбираем выборщиков.

Зато никто не отвлекается от более важных и насущных дел. И результат не страдает — самое главное