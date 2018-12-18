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«Революционные университеты»

19:37. 18 декабря 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:


Теперь о росте Сталина вопрос решён.
Иосиф Сталин
1. Иосиф Сталин

Иосиф Сталин
1. Иосиф Сталин

Лейба Бронштейн (записи Охранки 1883-1917), 1898
2. Лейба Бронштейн (записи Охранки 1883-1917), 1898

Борис Савинков (Записи Охранки 1883-1917), 1910-е
3. Борис Савинков (Записи Охранки 1883-1917), 1910-е

Пумпянский Николай Петрович (1881, Вологодская губ. — 12.07.1932, Пекин), эсер
4. Пумпянский Николай Петрович (1881, Вологодская губ. — 12.07.1932, Пекин), эсер

Нил Ковальский, максималист
5. Нил Ковальский, максималист

50349413
6. Екатерина Звонова

50349414
7. Иван Корватский

Ольга Алёхина
8. Ольга Алёхина

Вера Ножина
9. Вера Ножина

Николай Громов
10. Николай Громов

Анна Рабинович
11. Анна Рабинович

Николай Песков
12. Николай Песков

Александр Блюмфельд
13. Александр Блюмфельд

Александр Федяев
14. Александр Федяев

Без имени
15. Без имени

Василий Кулемин
16. Василий Кулемин

Василий Якушевский
17. Василий Якушевский

Вера Эфрон
18. Вера Эфрон

Владимир Калонтаров
19. Владимир Калонтаров

Владимир Шидловский
20. Владимир Шидловский

Елена Пилипенко
21. Елена Пилипенко

Залман Черномордик
22. Залман Черномордик

Лидия Ножина
23. Лидия Ножина


Источник: humus.livejournal.com

Метки: crime, история, Россия, фото
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