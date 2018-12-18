«Революционные университеты»
19:37. 18 декабря 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Теперь о росте Сталина вопрос решён.
1. Иосиф Сталин
1. Иосиф Сталин
2. Лейба Бронштейн (записи Охранки 1883-1917), 1898
3. Борис Савинков (Записи Охранки 1883-1917), 1910-е
4. Пумпянский Николай Петрович (1881, Вологодская губ. — 12.07.1932, Пекин), эсер
5. Нил Ковальский, максималист
6. Екатерина Звонова
7. Иван Корватский
8. Ольга Алёхина
9. Вера Ножина
10. Николай Громов
11. Анна Рабинович
12. Николай Песков
13. Александр Блюмфельд
14. Александр Федяев
15. Без имени
16. Василий Кулемин
17. Василий Якушевский
18. Вера Эфрон
19. Владимир Калонтаров
20. Владимир Шидловский
21. Елена Пилипенко
22. Залман Черномордик
23. Лидия Ножина
Источник: humus.livejournal.com