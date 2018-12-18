«Революционные университеты»

Теперь о росте Сталина вопрос решён.1. Иосиф Сталин1. Иосиф Сталин2. Лейба Бронштейн (записи Охранки 1883-1917), 18983. Борис Савинков (Записи Охранки 1883-1917), 1910-е4. Пумпянский Николай Петрович (1881, Вологодская губ. — 12.07.1932, Пекин), эсер5. Нил Ковальский, максималист6. Екатерина Звонова7. Иван Корватский8. Ольга Алёхина9. Вера Ножина10. Николай Громов11. Анна Рабинович12. Николай Песков13. Александр Блюмфельд14. Александр Федяев15. Без имени16. Василий Кулемин17. Василий Якушевский18. Вера Эфрон19. Владимир Калонтаров20. Владимир Шидловский21. Елена Пилипенко22. Залман Черномордик23. Лидия Ножина

Источник: humus.livejournal.com