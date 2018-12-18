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Путин возглавит RAP, “КОБа сдохла?”, Китай отвечает

09:02. 18 декабря 2018 Просмотров - 614 Один комментарий Опубликовал:

Лукашенко продолжает, Ефимов под арестом

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Выход скандального видео Артема Войтенкова “Почему КОБа сдохла”
- Продление ареста Виктора Ефимова
- Высказывания Путина о ситуации с отменой концертов рэп-исполнителей
- Ответ китайских властей на арест финдиректора Huawei
- Продолжение полемики Лукашенко с представителями высшей российской государственной власти
– Заявления МИД РФ как инструмент сохранения мира

Подлинная история нашей страны, русский управленческий подход и принципы успешной кадровой политики – в книгах:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 242 214
    mary 18 декабря 2018 в 11:15 Ссылка Пометить
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    я смотрела видео Войтенкова “Коба сдохла”.Это циничное молодое племя,им нужен результат,т.е. партия ,иерархия,а то,что умные ,интеллигентные люди .перелопатив массу материала дали знания всем не умеющим,не захотевшим трудиться -это хорошо ,но ведь дохода нет и значит они лохи.А стадо народное не имеет право знать все ,им нужно давать знания дозировано,это уже звучало в Питере, у Грефа,ибо ,как управлять??.
    Слушала речь Ефимова в суде,просит отпустить домой ,ибо не представляет опасности ,до решения суда.Явное запугивание следующих и такие ,типа как Войтенков воспользуются этим трудом и что-такое создадут ,типа партейки,лишь бы пасти стадо ,а за это сверху заплатят ,хорошо же платят Зю и остальным.

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