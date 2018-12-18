Путин возглавит RAP, “КОБа сдохла?”, Китай отвечает

Концептуал СМИ Лукашенко продолжает, Ефимов под арестом

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Выход скандального видео Артема Войтенкова “Почему КОБа сдохла”

- Продление ареста Виктора Ефимова

- Высказывания Путина о ситуации с отменой концертов рэп-исполнителей

- Ответ китайских властей на арест финдиректора Huawei

- Продолжение полемики Лукашенко с представителями высшей российской государственной власти

– Заявления МИД РФ как инструмент сохранения мира



Подлинная история нашей страны, русский управленческий подход и принципы успешной кадровой политики – в книгах:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич



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