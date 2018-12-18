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Лучший друг

08:58. 18 декабря 2018 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал:

– Ой, посмотри какая забавная девочка. Ей лет 7. Она хочет стать врачом, чтобы спасать жизни и мечтает о собаке. Какое на ней милое платьице в васильках.

– Кто она? Да, это же ты! Разве забыла?

– А помнишь, как начитавшись сказок, ты уносилась в мечтах в далекие страны с добрым, сильным принцем?

– Что? Принцев не бывает? А может, ты не там ищешь или не те методы используешь? Хотя ИСПОЛЬЗОВАТЬ всё и всех ты научилась хорошо, я бы сказал замечательно! Ведь я сам тебя этому учил.

– Посмотри, какой ты стала: привлекательная, стильная, сексуальная Бэйба с головокружительной карьерой. Идёшь по головам, и ни каких дурацких мыслей о спасении душ.

– Вот, правильно. Пусть сами себя спасают! Развелось бездельников и нытиков пруд пруди.

– Что говоришь? Тоскливо и одиноко? Сейчас исправим. У меня классных истооооориий…. завались. Какую хочешь: плаксивую (под настроение), героическую (для поднятия духа) или может ужастик( нервишки пощекочем, встряхнем тебя как следует)? Выбирай, у меня на любой вкус есть…

– Ну-ну, не ной! Разве не помнишь, как поступают настоящие стервы? – Налей винишка, закури сигаретку… Я что, зря с тобой столько лет воландаюсь? Показываю! Рассказываю! Секреты раскрываю! Жизни учу!…

– Дети? Что дети? А, детей хочешь?… Семью? … А зачем? Что носки чужие вонючие хочешь всю жизнь настирывать? Визги-писки слушать, ночей не досыпать? Мечтаешь превратиться в обрюзгшую домохозяйку в засаленном халатике?… А так оно и будет. Я ТОЧНО ЗНАЮ! Ты пей, пей давай…. вот так…
Вытри сопли! Ты – не одинокая! ТЫ – СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ! А мужики они все слабаки, алкоголики и бездельники. Нам такие не нужны!

– Ну-ка! Подкрась губки, глазки, да поярче, поярче. Не жалей косметики. Потенциальный претендент на твое «сердце» должен видеть тебя из далека… в полной красе… Вот, молодец. Юбку покороче!

– Давай-давай, не ломайся! Как говорится, ТОВАР лицом!… И помни, в оборот берём не ниже олигарха. А эти слесаря, механики… Фу, нищеброды! Не для них наша «ягодка» цвела.

– Ну, вроде готова. Все инструкции для прекрасного будущего оглашены. А не… забыл… Ты это… глупости про всякую светлую чистую любовь забудь, не бывает её! Не жди, не мечтай! Лучше бери быка за рога, вернее олигарха за… ну ты поняла (за хобот… гы-гы-гы). И забудь ты уже про стыдливость. Ну, не современно это, не модно. Да и годы, годы бегут… В спину молодняк дышит. А ты не первый сок, уж прости за откровенность. Тебе уже ТРИДЦАТНИК стукнул!
– Ну-ну… Опять ныть собралась. Я ж это так, чтоб в боевой готовности тебя держать…

– Ладно, давай посидим на дорожку и на тусу, на поиски счастья. Ох, и повезет какому-то козлу…
….

– Эй, ты чего молчишь?

– Думаешь? … О чём же?

– КТО Я?!? ….
Ну, ты даешь! Сама меня в дом пригасила. Нет! Притащила! Столько лет тебя уму-разуму учу! Утешаю! Развлекаю! По жизни веду, можно сказать, с первых дней…

Я ЖЕ – КИНЕМАТОГРАФ! Величайшее искусство… культуру … в массы несу!

– Эй! Ты куда? Постой!

– Что значит читать? Какие еще статьи? Да ничему ХОРОШЕМУ они тебя не НАУЧАТ!

– И эта ускользнула… Вот ведь тварь неблагодарная…

– Слава богу, не одна ты на Земле такая. Пойду в другой дом.

– Эгей! Привет! Друзья! Скучаете?! Тогда я иду к вам!
– Скорее включайте телевизор и отключайте мозги!
– Скандалы! Интриги! Расследования! С нами всегда интересно…

Татьяна Кудрина

Видеоматериалы по теме рассказа

Лекция: Идеи и смыслы, продвигаемые кинематографом

Вторая лекция проекта Научи хорошему из курса «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры» (14+)

Российский кинематограф как инструмент глобальной политики

Какие идеи и смыслы транслируются через российские фильмы массовой аудитории? Каким образом выстроено управление тенденциями в сфере кино? За что отечественные фильмы получают кинопремии? Инструментом чьей глобальной политики служит российский кинематограф? Какова роль Министерства культуры и Фонда кино в сложившейся ситуации? Ответы на эти и другие вопросы в фильме проекта Научи хорошему.

Источник: feedproxy.google.com

Метки: разное, творчество
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