Лучший друг
– Ой, посмотри какая забавная девочка. Ей лет 7. Она хочет стать врачом, чтобы спасать жизни и мечтает о собаке. Какое на ней милое платьице в васильках.
– Кто она? Да, это же ты! Разве забыла?
– А помнишь, как начитавшись сказок, ты уносилась в мечтах в далекие страны с добрым, сильным принцем?
– Что? Принцев не бывает? А может, ты не там ищешь или не те методы используешь? Хотя ИСПОЛЬЗОВАТЬ всё и всех ты научилась хорошо, я бы сказал замечательно! Ведь я сам тебя этому учил.
– Посмотри, какой ты стала: привлекательная, стильная, сексуальная Бэйба с головокружительной карьерой. Идёшь по головам, и ни каких дурацких мыслей о спасении душ.
– Вот, правильно. Пусть сами себя спасают! Развелось бездельников и нытиков пруд пруди.
– Что говоришь? Тоскливо и одиноко? Сейчас исправим. У меня классных истооооориий…. завались. Какую хочешь: плаксивую (под настроение), героическую (для поднятия духа) или может ужастик( нервишки пощекочем, встряхнем тебя как следует)? Выбирай, у меня на любой вкус есть…
– Ну-ну, не ной! Разве не помнишь, как поступают настоящие стервы? – Налей винишка, закури сигаретку… Я что, зря с тобой столько лет воландаюсь? Показываю! Рассказываю! Секреты раскрываю! Жизни учу!…
– Дети? Что дети? А, детей хочешь?… Семью? … А зачем? Что носки чужие вонючие хочешь всю жизнь настирывать? Визги-писки слушать, ночей не досыпать? Мечтаешь превратиться в обрюзгшую домохозяйку в засаленном халатике?… А так оно и будет. Я ТОЧНО ЗНАЮ! Ты пей, пей давай…. вот так…
Вытри сопли! Ты – не одинокая! ТЫ – СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ! А мужики они все слабаки, алкоголики и бездельники. Нам такие не нужны!
– Ну-ка! Подкрась губки, глазки, да поярче, поярче. Не жалей косметики. Потенциальный претендент на твое «сердце» должен видеть тебя из далека… в полной красе… Вот, молодец. Юбку покороче!
– Давай-давай, не ломайся! Как говорится, ТОВАР лицом!… И помни, в оборот берём не ниже олигарха. А эти слесаря, механики… Фу, нищеброды! Не для них наша «ягодка» цвела.
– Ну, вроде готова. Все инструкции для прекрасного будущего оглашены. А не… забыл… Ты это… глупости про всякую светлую чистую любовь забудь, не бывает её! Не жди, не мечтай! Лучше бери быка за рога, вернее олигарха за… ну ты поняла (за хобот… гы-гы-гы). И забудь ты уже про стыдливость. Ну, не современно это, не модно. Да и годы, годы бегут… В спину молодняк дышит. А ты не первый сок, уж прости за откровенность. Тебе уже ТРИДЦАТНИК стукнул!
– Ну-ну… Опять ныть собралась. Я ж это так, чтоб в боевой готовности тебя держать…
– Ладно, давай посидим на дорожку и на тусу, на поиски счастья. Ох, и повезет какому-то козлу…
….
– Эй, ты чего молчишь?
– Думаешь? … О чём же?
– КТО Я?!? ….
Ну, ты даешь! Сама меня в дом пригасила. Нет! Притащила! Столько лет тебя уму-разуму учу! Утешаю! Развлекаю! По жизни веду, можно сказать, с первых дней…
Я ЖЕ – КИНЕМАТОГРАФ! Величайшее искусство… культуру … в массы несу!
– Эй! Ты куда? Постой!
– Что значит читать? Какие еще статьи? Да ничему ХОРОШЕМУ они тебя не НАУЧАТ!
– И эта ускользнула… Вот ведь тварь неблагодарная…
– Слава богу, не одна ты на Земле такая. Пойду в другой дом.
– Эгей! Привет! Друзья! Скучаете?! Тогда я иду к вам!
– Скорее включайте телевизор и отключайте мозги!
– Скандалы! Интриги! Расследования! С нами всегда интересно…
Татьяна Кудрина
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