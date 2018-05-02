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Быть первым, чтобы служить другим

10:36. 2 мая 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


В первый год, когда я плотно стал заниматься личностным развитием и отказался от многих вредных привычек меня охватила сильная идея "помочь другим".

Все стало еще сильнее, когда я в первый раз стал заниматься предпринимательской деятельностью.

Моё ложное эго так сильно надулось, что мне казалось, что все кто не со мной в одной лодке, не понимают смысла жизни.

Я так сильно жаждал "помочь" другим и не жалел на это энергии.

Моим смыслом жизни было – изменить мир, а точнее заставить других смотреть на этот мир как я.

Потом я отрезвел и принял одну хорошую мысль: "хочешь изменить других, измени себя".

Но это еще один этап в жизни, который может и менее эгоистичен, но тоже до конца неверен, точнее не до конца конкретен.

Когда мы отходим от желания изменить других и понимаем, что нужно работать над собой и тогда все станет легче, мы еще не знаем, как применять силу, которую получаем от развития.

Очень часто, мы начинаем еще сильнее раздувать своё эго, потому что хоть и не трогаем, тех кто меньше нас, но все же сравниваем их с собой.

Из-за этого на фоне более слабых – формируется завышенная самооценка (гордость), а на фоне более успешных – низкая самооценка (жалость, зависть).

Это очень опасный период, ведь на нем мы часто наоборот еще сильнее ухудшаем свои отношения с близкими и другими людьми. Мы ведём себе порой очень высокомерно и гордо.

Цель была стать лучше, а в итоге ложное эго зацепилось за неправильную идею и характер стал портиться.

Я не исключение.

Возможно у Вас все как и у меня, тогда мы очень близки и Вам будет легко читать этот текст.

В какой-то то момент понял, что мое представление о себе, как о хорошем человеке далеко не верно. Я осознал, что мне даже не хватит этой жизни, чтобы приблизиться к данной цели.

Я увидел, что люди которые в характере лучше меня и в своём развитии – ведут себя скромно.

Вообще, чем дальше я иду, тем больше замечаю, что большинство истинно великих не заметны, скромны и просты.

Единственное что их отличает – поступки и особенно к более слабым.

В каком бы положении Вы не находились, Вы всегда согласитесь со мной, что человек который помогает, например, пожилым, поднять сумку в метро, всегда благороднее человека с высоким социальным статусом, который грубит тем же людям.

В какой-то момент я понял, что смысл моего роста не в том, чтобы привлечь внимание к себе и показать какой я крутой и хороший, а в том чтобы просто оказывать помощь и поддержку тем, кто находится на другом этапе развития.

Раньше мне казалось непонятным, почему люди имеющие правильное влияние, часто оставляют себя за кадром, но теперь я понял, что многие наши хорошие поступки не нуждаются в публичности.

Ведь на более высоком уровне развития – то хорошее, что мы делаем для других, мы делаем не для отчёта перед общественностью, а потому что имеем внутреннее желание защищать и помогать более слабым.

Вы делаете это не для людей, а для Бога. Не потому что Вы хороший и лучше других, а потому что это и есть истинная суть Вашей природы.

Оказывается, что ежедневные преодоления, которые я делаю над собой – это не возможность хвалить себя, а возможность быть более терпеливым к тем, кто не делает этого. И не смотря на их другой взгляд к жизни – принимать их и помогать им (на сколько хватит сил и терпения).

Я не ем мясо не для того, чтобы сказать о том, какую крутую диету я соблюдаю и что это модно, а чтобы иметь большее сострадание. Не пью алкоголь, не для того, чтобы доминировать и насмехаться над другими, кто делает это, а чтобы взять большую ответственность за этот мир. Стою под холодным душем каждое утро не для того, что показать какой я герой, а для того, чтобы иметь больше сил для проявления своих талантов и заботе о других.

Многие великие люди – это те, которые имея очень высокий уровень развития жертвовали собой во благо других.

А самый великий, которого вели на смертную казнь, сказал: "прости им их грехи, ибо не ведают что творят".

Эта фраза, которая навсегда осталась у меня в памяти.

Подводя итоги хочется сказать, что идея о том, чтобы изменить других и тянуть их к себе (в своё понимание жизни, которое чаще всего является ошибочным) во многом не оправдывает себя.

Да, возрастая мы изменим многих – это факт. Но мы сможем изменить лишь тех, кто готов меняться.

Но большинство людей не будут меняться. И чем выше ты будешь расти, тем больше плохого они скажут о тебе.

Люди, которые не хотят меняться будут капать под тебя, обвинять, обсуждать, осуждать, смеяться над тобой, делать пакости – но раз ты решился стать великим и пошел путем развития, смирись, что не смотря на несправедливость этих людей – твой долг заботиться о них и служить.

Они будут осуждать тебя, ты можешь быть далеко от них, но они всегда будут нуждаться в твоей помощи, не проходи мимо.

Когда ты поможешь им не труби и не доказывай свою праведность. Зачем? Все равно не поймут и все равно осудят. Ведь хоть ты и помогаешь им, делаешь ты это для очищения своей души.

Прими их – ибо они не ведают, что творят.

Павел Болвинов

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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