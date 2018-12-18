Гражданин Франции о русских рабах

Гражданин Франции Познер, продолжающий заколачивать деньги в России, считает тех, кто хорошо относится к Сталину рабами. В последнем случае это касалось 74% проголосовавших в опросе об отношении к Сталину.Опять не тот народ попался нашим "демократам". Уж сколько десятилетий "кровавого тирана" разоблачали из каждого утюга, а никак его удавалось представить черной фигурой отечественной истории. И фильмы помойные снимали, и передачки гнилостные в товарных количествах и учебники истории с ПРАВДОЙ выпускали. А все никак.В Перестройку и 90-е население так байками про "кровавого Сталина" перекормили, что добились смешной ситуации – чем сильнее из телевизора рассказывали про "ужасы сталинизма", тем выше становилась популярность Сталина в обществе, как символа запроса на сильное государство и социальную справедливость, чего граждане не могли найти в настоящем. Хотя по логике Познера все должно было быть ровно наоборот.Все федеральные каналы были полны рассказами про "стотысячмиллионов" репрессированных, про личную жизнь Сталина, про ошибки Сталина, про оппонентов Сталина и т.д. и т.п. Теперь же, когда вся эта кампания с треском провалилась, но не прекратилась, эти же персонажи рассказывают про русских рабов думающих не так как они и то, что люди ничего не знают и не понимают. Как будто не было десятилетий мозгомойки про плохого Сталина. Сама практика показала, что в реальности все происходит не так, как вещает Познер. Людям долго и последовательно рассказывали, что Сталин плохой. А в итоге в своем большинстве они не стали это повторять. Жизнь или пресловутый ветер истории, деятельно опровергли измышления Познера на эту тему.Себя то "Познеры" конечно считают носителями монополии на истину, правда их прослойка становится все более маргинальной, оторванной от настроений основной части населения. Узок круг современных антисталинистов, страшно далеко они от народа, который они ненавидят и презирают за то, что он думает не так, как ему полагается думать под влиянием таких чудесных персонажей как гражданин Франции Познер рассказывающий о русских рабах.PS2. Пользуясь случаем напоминаю, что возложение цветов к могиле Сталина состоится 21 декабря 2018 года. Сбор в 9-00 у гостиницы Метрополь напротив Малого и Большого театров. Мероприятие уже согласовано с комендатурой Кремля.На 18-е декабря уже собрано четверть миллиона рублей, так что по кол-ву цветов акция будет рекордной за все время проведения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com