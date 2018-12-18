Гражданин Франции о русских рабах
20:11. 18 декабря 2018 Просмотров - 235 3 коммент. Опубликовал: brahman
Гражданин Франции Познер, продолжающий заколачивать деньги в России, считает тех, кто хорошо относится к Сталину рабами. В последнем случае это касалось 74% проголосовавших в опросе об отношении к Сталину.
21 декабря Иосифу Сталину исполняется 140 лет. Много десятилетий подряд о его личности ходят ожесточенные споры. Недавно в одном из городов ведущие местной радиостанции решили провести опрос и узнать об отношении жителей к Сталину. 74% ответили, что относятся к диктатору хорошо.
Журналист Владимир Познер считает, что так могли ответить только те, кто при Сталине никогда не жил. Он умер 65 лет назад, а чтобы понять эпоху, в которой ты живешь, надо хотя бы 20 лет жить в это время. Шестьдесят пять и двадцать – это восемьдесят пять. Если человеку 85 лет или больше, тогда он может рассуждать о Сталине.
- Поэтому вот эти 74% – это в основном люди, которые тогда не жили, и они только повторяют то, что им говорят, в частности СМИ, но и не только, – пишет Познер.
Он напомнил, что что после XX съезда партии и разоблачения культа личности Сталина, большинство людей относились к нему плохо. Во времена Брежнева политика изменилась и вместе с ней изменилось отношение к Сталину. Потом была перестройка и отношение опять поменялось. Во второй половине 80-х и в 90-х большинство относилось к Сталину плохо. А позже о нем стали говорить как об эффективном менеджере, как о человеке, который победил в войне, и соответственно опять изменилось отношение к нему.
- Собственно вот так вот и объясняется: что говорят людям то, в конце концов они и повторяют, по крайней мере в своем большинстве. Я не сомневаюсь, что история поставит свою оценку, как Сталин сам говорил: «факты упрямая вещь». Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы, – подытожил Познер.
http://www.online812.ru/2018/12/18/002/
Опять не тот народ попался нашим "демократам". Уж сколько десятилетий "кровавого тирана" разоблачали из каждого утюга, а никак его удавалось представить черной фигурой отечественной истории. И фильмы помойные снимали, и передачки гнилостные в товарных количествах и учебники истории с ПРАВДОЙ выпускали. А все никак.
В Перестройку и 90-е население так байками про "кровавого Сталина" перекормили, что добились смешной ситуации – чем сильнее из телевизора рассказывали про "ужасы сталинизма", тем выше становилась популярность Сталина в обществе, как символа запроса на сильное государство и социальную справедливость, чего граждане не могли найти в настоящем. Хотя по логике Познера все должно было быть ровно наоборот.
Все федеральные каналы были полны рассказами про "стотысячмиллионов" репрессированных, про личную жизнь Сталина, про ошибки Сталина, про оппонентов Сталина и т.д. и т.п. Теперь же, когда вся эта кампания с треском провалилась, но не прекратилась, эти же персонажи рассказывают про русских рабов думающих не так как они и то, что люди ничего не знают и не понимают. Как будто не было десятилетий мозгомойки про плохого Сталина. Сама практика показала, что в реальности все происходит не так, как вещает Познер. Людям долго и последовательно рассказывали, что Сталин плохой. А в итоге в своем большинстве они не стали это повторять. Жизнь или пресловутый ветер истории, деятельно опровергли измышления Познера на эту тему.
Себя то "Познеры" конечно считают носителями монополии на истину, правда их прослойка становится все более маргинальной, оторванной от настроений основной части населения. Узок круг современных антисталинистов, страшно далеко они от народа, который они ненавидят и презирают за то, что он думает не так, как ему полагается думать под влиянием таких чудесных персонажей как гражданин Франции Познер рассказывающий о русских рабах.
PS2. Пользуясь случаем напоминаю, что возложение цветов к могиле Сталина состоится 21 декабря 2018 года. Сбор в 9-00 у гостиницы Метрополь напротив Малого и Большого театров. Мероприятие уже согласовано с комендатурой Кремля.
На 18-е декабря уже собрано четверть миллиона рублей, так что по кол-ву цветов акция будет рекордной за все время проведения.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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И долго ещё будет этот вислоносый унижать нас? Улицы не его… Вали в свою землю обетованную – там твои улицы… Уже больше 20 лет он собирается валить отсюда и всё никак не свалит…
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Чужой не русский человек – и президент академии российского телевидения ?
Всякая академия достойна того президента, которого имеет.
Значит, академия чужая, не русская. И живет в России только ради работы – бабок.
Отнимем те бабки – тут же свалят в родные забугорные пенаты.
А назвать журналюгу дурного пошиба мыслителем только шизофреник может
J UDOV
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Однобокая и ущербная логика. То что познер нам не друг и ёжику понятно. Но почему у врага не может быть разумных высказываний? Познер наехал на джугашвили, и поэтому джугашвили наш друг? Бред! Джугашвили во всём продвигал свой, грузинский народ, и чуть в меньшей степени другие малые народы, по той простой причине, что продвижение одной Грузии слишком бросалось бы в глаза. Поэтому продвигалась идея о том что надо развивать малые народы. Но из этих малых, почему то наиболее продвигаемым оказалась Грузия. Надо быть слепым чтобы не увидеть здесь связи с национальностью джугашвили. Поэтому если оценивать враждебность для русского народа познера и джугашвили, то джугашвили будет враждебней, и значительно.