Путем инноваций – в Тюменской области переходят на аутсорсинг

За воспитание культуры питания юных тюменцев взялись школьные повара. Одно из образовательных учреждений Казанского района перешло на систему аутсорсинга.



Учебный год для одной из школ Казанского района начался с инноваций. С первого сентября организацию горячего питания в образовательном учреждении поручили централизованному комбинату. Теперь меню в учебном заведении более сбалансированное и разнообразное. Блюдо по душе могут найти даже дети с ограниченными возможностями здоровья. Совершенствование системы питания для школы в тюменской глубинке большой шаг. Первоочередная задача перед поставщиком – сохранить высокий уровень качества блюд. Между тем, казанская школа одна из первых в регионе перешла на новую систему питания. Благодаря укомплектованности современной техникой, работе квалифицированных сотрудников и особому контролю дети стали получать вкусные и полезные обеды. В будущем комбинат планирует внедрить компьютерный мониторинг доставки продовольствия и запустить приложение, через которое родители смогут формировать рацион своего ребенка на неделю.

Схему работы столовых сегодня пересмотрело руководство школ во многих российских городах. Все больше образовательных учреждений доверяют поставку горячих обедов аутсорсинговым компаниям. В Ижевске порядка 90% учебных заведений кормят детей по-новому. Плавный уход от прежних стандартов начался и в Омске. Часть школ уже передана в распоряжение комбинатов, правда, пока на уровне эксперимента. Ситуация с детскими пищеблоками в регионе крайне тяжелая. Более чем в 70% школ оборудование изношено и нуждается в ремонте. На модернизацию необходимо порядка 50 млн рублей, для городского бюджета сумма внушительная. И еще один довод в пользу аутсорсинга – оснащение пищеблоков комбинаты берут на себя. Поиск организатора питания для 143 школ этой осенью объявили в Нижнем Новгороде. Претендентов отбирали по двум критериям – релевантный опыт работы от трех лет и финансовые возможности для оснащения пищеблоков. «Организатор питания должен будет взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока», – комментирует мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По последнему слову техники сегодня укомплектованы пищеблоки практически во всех школах Москвы. Вот уже на протяжении нескольких лет работу столовых в российской столице организовывают аутсорсинговые компании. Помимо базового оснащения, на территории комбинатов есть лаборатории, в которых проводится анализ химико-биологического состава блюд. Регулярный контроль качества осуществляет и Роспотребнадзор. Впрочем, нареканий у специалистов не возникает. Безупречен здесь даже рацион школьников, над которым работает целая команда специалистов во главе с медиками и диетологами.

Сфера детского питания сегодня нуждается в переменах. Буквально на прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания единых стандартов питания. По ее мнению, это позволит избавиться от одной из самых острых проблем – фальсификата, который сейчас массово попадает на детские пищеблоки. «От сбалансированности и качества питания во многом зависит здоровье нации, ее будущее. По оценкам специалистов, влияние плохого питания способствует развитию различных серьезных заболеваний», – отметила Матвиенко.

