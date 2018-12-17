Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2018

Украинский политолог Владислав Михеев на своей странице в социальной сети — о последних украинских потрясениях.

Есть свобода самоубийцы.

Тот, кто покончил с собой, — это бесстрашный, не боящийся ни Бога, ни чёрта, решительный, свободный и преисполненный достоинства человек.

Независимость, которую принёс Украине Майдан, — это независимость самоубийцы.

Даже, если добровольная эвтаназия происходит под внешним управлением.

Самозванное достоинство, которое Украина приобрела на Майдане, — это гордыня коллективного самоубийцы.

Для христианского мировоззрения самоубийство — самый тяжкий из грехов. Он намного хуже убийства и воровства.

Но, вероятно, есть ещё более худшее — доведение до самоубийства, реклама самоубийства как выхода в новую, лучшую жизнь.

Церковь, благословившая вверенный ей народ на грех Майдана, не может не пожинать горькие плоды этих благословений.

Так же как она будет пожинать плоды отказа от полноценного социального служения, от внятной социальной позиции по актуальным, кровоточащим проблемам современности. Так уже не раз бывало, даже не в столь уж давней церковной истории.

Никаких нравоучений, никакой игры в Кассандру и христианской мистики — банальный, известный даже папуасам с эскимосами закон бумеранга: все возвращается — и зло, и добро, и глупость, и тупое кидалово…

Шабаш, который происходит вокруг томоса, следствие того, что церковь сама загнала себя в православное гетто, так и не предъявив миру единой адекватной позиции и оценки греха коллективного самоубийства.

Грех Майдана патриархи Филарет и Варфоломей пытались обратить в источник гешефта. И, в полном соответствии с Евангелием и бумерангом, собрали себе угли на голову. Поэтому бесовская возня и война клерикальных самолюбий на самоуничтожение вполне закономерна.

Бумеранг будет бить по их патриаршим головам вплоть до потери сознания. Поскольку искреннего раскаяния от них, очевидно, ждать не приходится.

Не хочу показаться апологетом Ватикана, но посмотрите, например, на позицию католической церкви в отношении организованной преступности и коррупции, разъедающей Италию. Борьбу с ней Папа Римский считает не только делом общества и полиции, но и делом церкви.

Ватикан публично осуждает коррупцию и мафию как явление, отлучает от церкви донов, анафематствует членов мафиозных кланов и чиновников, находящихся на их содержании.

Рим осуждает коррупцию и оргпреступность как наиболее опасное социальное зло, а не берет их в сообщники для борьбы за власть и реализации сомнительных гешефтов.

Это называется ответственной социальной позицией. Это называется борьбой с грехом, а не умножением его. Это называется достоинством Церкви, которое даровано ей свыше.

А то, что происходит на Украине, — это столпотворение православных гадаринских свиней перед последним прыжком.

Радует только одно: кроме этих свиней, ни они сами, ни их томос, ни все то, что происходит в их гадаринском мирке, по большому счёту никому на Украине не интересны.

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Владислав Михеев, Украина