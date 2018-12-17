Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2018
- 14:52 «Мы зашли в тупик»: в Николаеве не могут снести «последнего Ленина» (ФОТО).
- 13:02 Россия не будет признавать ЛНР и ДНР.
- 10:43 УПЦ МП последний институт, объединяющий Донбасс и Крым с Украиной – луганский священник.
- 08:25 Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет.
- 07:27 В Киеве признали, что Евросоюз отказывается пускать Украину на свой рынок.
- 06:52 Появились кадры с места падения Су-27 под Житомиром (ФОТО).
- 03:00 Украина хочет раскошелиться на американские истребители.
- 01:30 Независимость Майдана — это независимость самоубийцы.
- 01:22 Началось: сатанист Ярош призвал к «охоте на московских попов» на Украине.
- 00:52 Пpecc-конференция Пopoшенко и стая.
- 00:51 «Закон о расовой чистоте Украинского Рейха» — Порошенко дал команду вычислить госслужащих с родственниками в Крыму или в других частях России.
- 00:51 Разбившийся Су-27 под Житомиром.
- Вчера 23:03 Порошенко назвал сроки военного положения (ВИДЕО).
«Мы зашли в тупик»: в Николаеве не могут снести «последнего Ленина» (ФОТО)
Борцы с памятниками нашли в Николаеве «последнего Ленина», однако не могут снести памятник вождю мирового пролетариата, поскольку монумент на ул. Спортивной расположен на частной территории.
Председатель администрации Заводского района города Виктор Дмитрук пояснил журналистам, что на попытки организовать снос памятника владелец территории бывшего дома отдыха «Коммунар» отрезал, что речь идёт о его частном владении и он хочет, чтобы памятник Ленину оставался на месте.
«Мы зашли в тупик», — жалуется глава администрации района.
С одной стороны, есть закон о декоммунизации, который надо выполнять. С другой стороны, право частной собственности тоже никто не отменял, и порядка урегулирования таких вопросов нет.
Первый заместитель мэра Николаева Владимир Крыленко пока ограничился обещанием «разобраться», как следует поступить в контексте действующего законодательств, и поручил найти решение руководителям юридического департамента горисполкома и управления культуры.
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Россия не будет признавать ЛНР и ДНР
Лавров в своем интервью озвучил некоторые тезисы по-политике России на украинском направлении.
1. Признавать ЛНР и ДНР Россия не будет, потому что Москва расценивает их признание как отказ от борьбы за остальную Украину. Рецептов борьбы за остальную Украину озвучено не было. Между тем влияние России с 2014 года "при лучшем выборе украинского народа" имеет тенденцию к устойчивому сокращению, после чего в воздухе повисает вопрос "Но как, Холмс?!" Вполне понятно, что идеи нейтральной федерации/конфедерации с участием ЛДНР витают в Москве, но с практической точки зрения они сейчас столь же реальны, как грузинская федерация с Южной Осетией и Абхазией или Азербайджанская федерация с Карабахом. В особенности в условиях нарастания конфликта с США.
2. Киевский режим Лавров охарактеризовал как нацистский или неонацистский, с которым и ведут войну русскоязычные граждане Украины. Хех, я про это с 2014 года пишу. Надо почаще называть вещи своими именами. В отношении войны на Украине, Москва продолжает придерживаться линии, что это гражданская война на Украине устроенная киевским режимом.
3. Воевать с Украиной Россия не собирается, но если Украина полезет, то ответ будет и ответ будет очень жестким. В том числе и на возможную провокацию на границе с Крымом намеченную на конец декабря (как альтернатива мариупольскому направлению). Тут также без особых изменений. Время поджимает Порошенко – до отмены военного положения осталось не так много времени, поэтому на границе надо быть готовым, как и на линии фронта в ДНР и ЛНР.
4. Относительно продолжающегося на Украине преследования противников режима Порошенко по этнической, религиозной, политической или идеологической части, то МИД намерен и далее обращать внимание на это международных организаций. Но как мы уже знаем за прошедшие 4 года, "международное сообщество" под давлением США, склонно закрывать глаза на то, что происходит на Украине.
В целом, согласно тезисам Лаврова, текущая линия поведения РФ на Украине и на Донбассе будет сохраняться, как минимум до выборов президента на Украине.
США разумеется постараются обеспечить, чтобы Россия и дальше имела дело с "нацистским или неонацистским режимом" в Киеве, чтобы Россия (а также ЕС) и дальше несла различные издержки (политические, экономические, социокультурные) идущей на Украине войны, а ее влияние на Украине продолжало сокращаться, так как текущий инерционный курс этому не препятствует.
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УПЦ МП последний институт, объединяющий Донбасс и Крым с Украиной – луганский священник
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Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
С единственного оставшегося у Украины ракетного катера «Прилуки» были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Об этом сообщил «Украинский военный портал», фото корабля без контейнеров также были опубликованы.
«Украинский катер „Прилуки“ временно утратил статус „ракетного“ — с него были демонтированы пусковые контейнеры для устаревших и отсутствующих на Украине противокорабельных ракет „Термит“. Теперь ожидаем установки соответствующих [контейнеров] для отечественных ракет „Нептун“?» — говорится в сообщении «военного портала» в Twitter.
Стоит отметить, что сообщение осталось только в сети Twitter, с самого портала оно удалено.
Ракеты «Нептун» созданы на основе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35 и до сих пор не прошли госиспытаний.
Ракетный катер «Прилуки» (проект 206МР «Вихрь») вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году и был передан Украине в 1996 году.
Как и подавляющее большинство украинского вооружения, катер и «устаревшие» ракеты «Термит» — последствия «советской оккупации». Учитывая текущее состояние и комплектность украинского флота, разговоры об «устаревших» «Термитах» очень напоминают таковые о «дотационном Крыме», который «не очень-то и нужен», в марте 2014 года.
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В Киеве признали, что Евросоюз отказывается пускать Украину на свой рынок
Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.
Об этом в своей колонке для украинского издания «Зеркало недели» написал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.
«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — пишет он.
Суть этой проблемы, по словам Качки, лучше всего видна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), особенно с учетом того, что Украина за последние годы несколько раз рапортовала о соответствии своего законодательства законам ЕС в сфере технического регулирования.
Однако с самим заключением соглашения «творятся какие-то чудеса», а все ранее данные обещания «оказались отговорками», утверждает Качка. Так, в конце ноября Украина и ЕС договорились в первом квартале 2019 года «провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС», отметил советник.
«То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается», — заключил Качка.
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Появились кадры с места падения Су-27 под Житомиром (ФОТО)
В Сети появились фото с места крушения истребителя Су-27 украинских ВВС. Напомним, самолёт разбился 15 декабря в Житомирской области.
Снимки лежащего в заснеженном поле Су-27 опубликованы голландским авиационным изданием Scramble Magazin.
«На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308, 831 тактическая авиационная бригада, находится в поле рядом с аэропортом Озерное», — говорится в публикации.
Голландское издание не уточняет, кем именно были предоставлены фотографии.
«Причина катастрофы до сих пор неизвестна. Вероятно, пилот не знал о своей реальной высоте», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», разбившийся Су-27 был самым новым самолетом украинских ВВС. Пресс-центр Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook прямо заявил, что Су-27 с бортовым номером «55» был 1987 года выпуска «и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, имеющихся на вооружении Воздушных сил ВС Украины».
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Украина хочет раскошелиться на американские истребители
Председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут 8 декабря в эфире 5 канала заявил, что на Украине разрабатывают Концепцию развития военно-воздушных сил в среднесрочной перспективе, которая предусматривает закупку американских самолетов-истребителей.
Авторы Концепции предлагают закупить либо новые, либо бывшие в использовании истребители США. Учитывая не так давно реализованную Концепцию развития военно-морских сил, в результате которой Украина закупила у США два тридцатилетних списанных патрульных катера, вероятнее всего, это будут такие же старые самолеты.
Более того, совсем недавно, в сентябре текущего года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждал население страны в необходимости новых кредитов МВФ для погашения старых долгов, в связи с чем тарифы на газ для населения пришлось поднять практически на четверть.
По словам председателя кабмина, это решение позволило избежать дефолта в стране. Таким образом, непонятно, откуда будут выделяться средства на закупку дорогостоящих американских самолетов, если без новых кредитов Украина стоит на грани дефолта.
На текущий момент украинские ВВС состоят преимущественно из советской техники, что подразумевает подготовку летного и технического состава под эти самолеты. В случае же перехода на американские самолеты Украине придется раскошелиться как минимум на переобучение летчиков и техников. Учитывая особенности ведения американского оружейного бизнеса, США навяжут вместе с самолетами их ремонт и техническое обслуживание, что сделает и без того недешевые игрушки еще более дорогими.
При этом в украинских СМИ толпы военных экспертов начали утверждать, что весь существующий парк ВВС Украины придется заменить в ближайшее время, так как у самолетов заканчивается срок эксплуатации.
По какой причине не производилась плановая замена устаревающей техники за время независимости Украины, эксперты не рассказывают. Тем не менее, большинство из них заявляет, что в условиях противостояния с Россией Украине необходимо обеспечить пополнение своего парка.
По последним данным, за год российская промышленность поставляет ВКС Российской Федерации около 100 боевых самолетов. Эта цифра сопоставима с численностью всего украинского парка военно-воздушных сил. Таким образом, громкие заявления Петра Порошенко «о сдерживании российской агрессии» только на фоне одного этого факта говорят о нелепости его утверждений.
Очевидно, что в случае реализации предложенной концепции главным выгодоприобретателем станут прежде всего США. Во-первых, Вашингтон продаст старую рухлядь, исчерпавшую или почти исчерпавшую срок эксплуатации.
Во-вторых, обеспечит себе стабильный доход в связи постоянным ремонтом и техническим обслуживанием старых самолетов. В-третьих, заработает на переобучении летного состава. В-четвертых, представит это все как помощь стране, «борющейся с агрессором».
Верхушка украинских чиновников, учитывая чудовищную коррупцию в стране, тоже останется в выигрыше. Пострадают лишь бюджет и обороноспособность страны. Но кого это волнует? Очередная «зрада» в «переможьей» шкуре.
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Петр Романов
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Независимость Майдана — это независимость самоубийцы
Украинский политолог Владислав Михеев на своей странице в социальной сети — о последних украинских потрясениях.
Есть свобода самоубийцы.
Тот, кто покончил с собой, — это бесстрашный, не боящийся ни Бога, ни чёрта, решительный, свободный и преисполненный достоинства человек.
Независимость, которую принёс Украине Майдан, — это независимость самоубийцы.
Даже, если добровольная эвтаназия происходит под внешним управлением.
Самозванное достоинство, которое Украина приобрела на Майдане, — это гордыня коллективного самоубийцы.
Для христианского мировоззрения самоубийство — самый тяжкий из грехов. Он намного хуже убийства и воровства.
Но, вероятно, есть ещё более худшее — доведение до самоубийства, реклама самоубийства как выхода в новую, лучшую жизнь.
Церковь, благословившая вверенный ей народ на грех Майдана, не может не пожинать горькие плоды этих благословений.
Так же как она будет пожинать плоды отказа от полноценного социального служения, от внятной социальной позиции по актуальным, кровоточащим проблемам современности. Так уже не раз бывало, даже не в столь уж давней церковной истории.
Никаких нравоучений, никакой игры в Кассандру и христианской мистики — банальный, известный даже папуасам с эскимосами закон бумеранга: все возвращается — и зло, и добро, и глупость, и тупое кидалово…
Шабаш, который происходит вокруг томоса, следствие того, что церковь сама загнала себя в православное гетто, так и не предъявив миру единой адекватной позиции и оценки греха коллективного самоубийства.
Грех Майдана патриархи Филарет и Варфоломей пытались обратить в источник гешефта. И, в полном соответствии с Евангелием и бумерангом, собрали себе угли на голову. Поэтому бесовская возня и война клерикальных самолюбий на самоуничтожение вполне закономерна.
Бумеранг будет бить по их патриаршим головам вплоть до потери сознания. Поскольку искреннего раскаяния от них, очевидно, ждать не приходится.
Не хочу показаться апологетом Ватикана, но посмотрите, например, на позицию католической церкви в отношении организованной преступности и коррупции, разъедающей Италию. Борьбу с ней Папа Римский считает не только делом общества и полиции, но и делом церкви.
Ватикан публично осуждает коррупцию и мафию как явление, отлучает от церкви донов, анафематствует членов мафиозных кланов и чиновников, находящихся на их содержании.
Рим осуждает коррупцию и оргпреступность как наиболее опасное социальное зло, а не берет их в сообщники для борьбы за власть и реализации сомнительных гешефтов.
Это называется ответственной социальной позицией. Это называется борьбой с грехом, а не умножением его. Это называется достоинством Церкви, которое даровано ей свыше.
А то, что происходит на Украине, — это столпотворение православных гадаринских свиней перед последним прыжком.
Радует только одно: кроме этих свиней, ни они сами, ни их томос, ни все то, что происходит в их гадаринском мирке, по большому счёту никому на Украине не интересны.
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Владислав Михеев, Украина
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Началось: сатанист Ярош призвал к «охоте на московских попов» на Украине
Отец-основатель «Правого сектора», действующий депутат Верховной Рады, официальный советник президента Украины, неонацист Дмитрий Ярош объявил «охоту на московских попов» (т. е. на священников единственной каноничной Украинской православной церкви).
Об этом он оповестил на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Так называемая УПЦ МП — нецерковь. Это ФСБешная резидентура».
Парламентарий и советник Порошенко считает, что «иерархия так называемой УПЦ МП, которая не нашла национального мужества, сил и аргументов перейти в украинскую церковь, является, таким образом, не служителями Бога, а агентурной сетью ФСБ и Путина, а значит — Врагами Украины».
Поэтому, по убеждению украинского законодателя и ярого неонациста «охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине».
«Долой московских попов из Украины!» — призывает соратников и единомышленников зачинатель «Правого сектора»*.
Будущее Украины Ярош видит «в объединении Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви, признании этого Объединения как Константинополем, так и Ватиканом».
«Это будет следующий, эпохальный шаг в развитии нации и государства», — прогнозирует народный депутат.
Свой призыв к «охоте» на духовенство канонической церкви украинский законодатель адресовал не только украинцам, как нации, но и лично генпрокурору Украины Юрию Луценко, главе высшего органа законодательной власти Андрею Парубию, Ирине Геращенко, ряду других народных депутатов, мэру Днепра Борису Филатову, директору Института Национальной памяти Владимиру Вятровичу.
Всех перечисленных представителей государственной власти автор текста «отметил» в своей публикации.
Представляется, что после всего сказанного иначе как открытым сатанистом Яроша считать уже нельзя.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Закон о расовой чистоте Украинского Рейха» — Порошенко дал команду вычислить госслужащих с родственниками в Крыму или в других частях России
Лидер Украинского Государства Петро Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, акцентировав внимание на правоохранительных органах.
Об этом он заявил во время вчерашней пресс-конференции в Киеве.
«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет», — отметил он.
Происходящее заставляет вспомнить «законы о расовой чистоте» третьего рейха.
Между тем сам Петр Порошенко через доверенных лиц остается собственником части своего бизнеса в России, а его сын Алексей (фото ниже) не раз оказывался в центре скандала, связанного с «москальскими» пристрастиями.
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Разбившийся Су-27 под Житомиром
Разбившийся под Житомиром Су-27. Отмечается, что это была одна из самых "новейших" машин ВВС Украины – ей был 31 год.
Погибший пилот – Александр Фоменко, летчик 1-го класса Участвовал в боевых операциях на Донбассе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Порошенко назвал сроки военного положения (ВИДЕО)
Правовой режим военного положения, который сейчас действует в 10 областях Украины, не будет продлен, если «Путин не нападет».
Об этом заявил лидер Украинского Государства Петро Порошенко на пресс-конференции в Киеве 16 декабря.
«Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года», — отметил Порошенко.
Напомним, президент Украины Петро Порошенко 26 ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым вводится военное положение на 30 суток — до 26 декабря текущего года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ украинского президента.
Согласно нормативным актам, военное положение введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
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Может пора перестать в России лгать собственному народу? Наконец набраться смелости и признать что Украинский лидер «Правого сектора» — еврей! Что «Правый сектор» это боевой террористический отряд мирового сионизма, создан для захвата славянских земель! Это иностранное издание https://inosmi.ru/sngbaltia/20141202/224629337.html Ярош ортодоксальный еврей так называемого нового типа! Он не может самостоятельно выдавать именно такое объявить «охоту на московских попов»! За этим стоят его израильские и мировые сионистские организации! Посмотрим какая будет реакция руководства РФ когда жиды начнут убивать служителей РПЦ!
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Там такая штука была. Надо было контролировать , и в нужное время ( стал опасен) уничтожить “Правый сектор”. Поэтому рулить назначили Айдима Ароша ( Дмитрия Яроша). ПС был расколот и обезглавлен, но с Арошем ушло меньшинство. ПС на сегодня другой- имеет чисто националистическую идеологию без этих поцев. Поэтому АА (ДЯ) -лидер псевдо-ПСа. То же происходит и в ВО “Свобода “(типа нацики ) , которую контролируют через О. Тягнибока ( Фротман). Так работают Протоколы. А типаж их один и тот же.