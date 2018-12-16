Военная Приемка. Миг-35. Рождение легенды

Главный герой нового выпуска программы «Военная приемка» – новейший истребитель МиГ-35, и его полеты на телевидении впервые покажут так близко. Сейчас построено всего 2 таких аппарата. Они еще проходят испытания, но Министерство обороны уже заключило контракт о поставках новых МиГов в войска. Съемочная группа «Военной приемки» отправится в Астраханскую область, на закрытый государственный летный испытательный центр, чтобы выяснить, почему в армии так хотят получить эти истребители.





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Источник: www.youtube.com