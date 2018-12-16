Великобритания завершила переход на советскую систему школьного образования

Министр образования Соединённого королевства Джастина Грининг в эфире BBC заявила о завершении перевода британской средней школы на советскую систему образования. Великобритания начала перенимать советский опыт в середине 1980-х годов, когда после падения железного занавеса обнаружилось безусловное преимущество советской системы над западной.

В своём выступлении министр отметила, что британские дети теперь учатся по гениальным учебникам Ландау, Розенталя и Колмогорова, переведённым на английский язык без искажения содержания. В итоге качество образования, которое они получают, на два порядка лучше того, что можно получить в лучших школах континентальной Европы, а в Итон, где советская система внедрена в 1995 году, стремятся устроить своих детей президенты и премьер-министры всего мира.

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. После того, как наша средняя школа полностью переняла опыт СССР, пришло время заняться высшей школой. Моё ведомство уже разрабатывает проект изменения системы научных степеней: Великобритания введёт у себя степень кандидата наук, которая ранее использовалась только в советской системе. После тщательного изучения мы пришли к выводу, что иметь две степени – кандидата и доктора – гораздо рациональнее, чем одну – PhD», — сказала Грининг.

Министр также похвалила своих российских коллег за успехи в переводе российской системы образования на западные стандарты. По её словам, «когда Запад берёт лучше с Востока, а Восток забирает себе то, то не нужно Западу, мир становится стабильнее и безопаснее».