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Великобритания завершила переход на советскую систему школьного образования

23:29. 16 декабря 2018 Просмотров - 704 7 коммент. Опубликовал:

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Министр образования Соединённого королевства Джастина Грининг в эфире BBC заявила о завершении перевода британской средней школы на советскую систему образования. Великобритания начала перенимать советский опыт в середине 1980-х годов, когда после падения железного занавеса обнаружилось безусловное преимущество советской системы над западной. 

В своём выступлении министр отметила, что британские дети теперь учатся по гениальным учебникам Ландау, Розенталя и Колмогорова, переведённым на английский язык без искажения содержания. В итоге качество образования, которое они получают, на два порядка лучше того, что можно получить в лучших школах континентальной Европы, а в Итон, где советская система внедрена в 1995 году, стремятся устроить своих детей президенты и премьер-министры всего мира. 

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. После того, как наша средняя школа полностью переняла опыт СССР, пришло время заняться высшей школой. Моё ведомство уже разрабатывает проект изменения системы научных степеней: Великобритания введёт у себя степень кандидата наук, которая ранее использовалась только в советской системе. После тщательного изучения мы пришли к выводу, что иметь две степени – кандидата и доктора – гораздо рациональнее, чем одну – PhD», — сказала Грининг. 

Министр также похвалила своих российских коллег за успехи в переводе российской системы образования на западные стандарты. По её словам, «когда Запад берёт лучше с Востока, а Восток забирает себе то, то не нужно Западу, мир становится стабильнее и безопаснее».

 

Источник: inosmi.ru

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7 коммент.»

  • 909 736
    troya17 17 декабря 2018 в 10:27 Ссылка Пометить
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    когда Восток забирает себе то, что не нужно Западу, мир становится стабильнее и безопаснее…пипец…а у нас сдают егэ и пишут учебники дилетанты в подвалах, на каждой улице, в каждой школе свои учебники, своя программа, свои фантазеры. А то, что десятилетиями себя зарекомендовало используют те, кому это нужно, слов нет….

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    • 15390 13306
      Вячеслав troya17 17 декабря 2018 в 10:36 Ссылка Пометить
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      Образования НЕТ ВООБЩЕ НИГДЕ… Образование у нас не просто “никакое”… Его просто нет и вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”… Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…

      И даже в наших условиях детям не дают нужную информацию…

      Путин сказал – ливанов дулю показал
      https://minilitera.livejournal.com/26014.html

      Путин дал указание Минобрнауки разработать единый учебник истории.

      Зачем он нужен?
      Единый учебник истории – это прививка против хаоса.
      Единый учебник истории – это невозможность шельмования и подтасовывания фактов.
      И ещё много чего…

      «Конечно, история, как и другие гуманитарные предметы, должна учить самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять разные точки зрения. Но, повторю, главная, стержневая линия, которая, на мой взгляд, должна проходить через весь курс преподавания истории, — объективность и непредвзятость, уважение к собственному прошлому и любовь к своей Родине», – сказал Президент России.

      Итак, началась работа по этому проекту. Коллектив историков-авторов презентовал концепцию такого учебника. Эта концепция была одобрена и президентом и сообществом историков. Оставалось лишь выпустить учебники.

      Но тут накануне нового учебного года министр образования Ливанов (ставленник США!!!) заявил: «Минобрнауки отказалось от введения единого учебника истории. В российских школах не будет единого учебника истории…»… Вот так – ни больше, ни меньше… Это означает, что правительство просо игнорирует самого гаранта и гнёт свою линию…

      Оппп-а! Засада!
      Это к вопросу – как действует на территории НАШЕЙ страны 5 колонна.

      То есть откровенно чёрным по белому эта гнида заявила, что НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА!!!

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    Владимир 17 декабря 2018 в 11:10 Ссылка Пометить
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    Интересно откуда эта новость? Джастина Грининг подала в отставку 8 января 2018г и Тереза Мэй приняла её отставку, тогда же министром назначен Дэ́миан Па́трик Джордж Хайндс . -https://life.ru/t/новости/1076920/britanskii_ministr_obrazovaniia_podala_v_otstavku
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Хайндс,_Дэмиан
    Ссылка на источник неверна ,т.к. в статье “Чему британцы учатся у русских” от 09.02.2017 “В материале описывается нестандартная для лондонских обычных школ ситуация и делается попытка понять: как простая государственная школа из бедного района Лондона стала одним из наиболее успешных учебных заведений Великобритании?”

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    nikolay 17 декабря 2018 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Первая учёная степень в СССР и РФ -кандидат. На Западе доктор, выпускник университета, сделавший научное открытие или изобретение это самостоятельный учёный. Кандидат наук – это никто, даже если он сделал величайшее открытие. То есть над ним стоит кто то более знающий.Но если вышестоящий знает больше кандидата, тогда зачем присуждать учёную степень кандидата.

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    off 17 декабря 2018 в 14:31 Ссылка Пометить
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    Ничего нового или напоминающего СССР в школе Манчестера. ДЗ не задают, учёбы до последнего класса просто нет. Зато на последнем году натаскивают на сдачу GSCE – нашего аналога ЕГЭ в огромном темпе. Дети просто не успевают. Потом коледж – для тех кто хочет идти дальше. Там тоже ничего советского нет. Как в институте. Студенты предоставлены сами себе. Лекции, лабы и сессии каждые пол-года.

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