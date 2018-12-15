«Все теракты в Европе – как под копирку»: Николай Стариков усомнился в качественной работе спецслужб

Источник: tsargrad.tv

На фоне недавней стрельбы во французском Страсбурге политолог и писатель Николай Стариков обратил внимание на сильное сходство между большинством европейских терактов последних нескольких лет. «Все теракты в Европе — как под копирку», — написал он в Twitter.



Напомним, что несмотря на вчерашние сообщения о выстрелах в квартале Страсбурга, где полиция и военные оцепили стрелка-террориста, он так и не был захвачен. Впрочем, в последние часы 13 декабря издание France Info со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщило о ликвидации 29-летнего преступника.

Еще прежде того СМИ заявили, что даже до массовой стрельбы в центре города злоумышленник — его имя Шериф Шекат — был занесен в особый реестр лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Таким образом, его персона была известна полиции.

«Все теракты в Европе - как под копирку. Либо террорист оставляет паспорт на месте теракта, либо его давно знает полиция (но сегодня упустила). Потом он скрывается. Далее его убивают при захвате. Дело закрыто. Все раскрыто. И так каждый раз», - пишет Стариков.

Все теракты в Европе, как под копирку. Либо террорист оставляет паспорт на месте теракта, либо его давно знает полиция (но сегодня упустила). Потом он скрывается. Далее его убивают при захвате. Дело закрыто. Все раскрыто. И так каждый раз. https://t.co/YDxWDvK7Ze — Николай Стариков (@nstarikov) December 13, 2018

Источник: nstarikov.ru