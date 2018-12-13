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Украинские «провидцы» готовят провокации в Донбассе, но «кнопка» находится в Вашингтоне

14:53. 13 декабря 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков не исключает того, что Киев готов организовать провокации в Донбассе для оправдания начала полномасштабных боевых действий. Однако окончательную команду украинским «провидцам» могут дать только США, ибо «кнопка» находится в Вашингтоне.

Вероятность того, что «провидцы» в Киеве попытаются организовать провокацию в Донбассе для оправдания наступления на ДНР и ЛНР, очень велика. Об этом заявил лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

По мнению эксперта, пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году украинские политики могут решиться на подобное, так как война позволит им решить ряд проблем и подзаработать.

Стариков напомнил, что попытка катеров ВМС Украины по проходу через Керченский пролив также была провокацией. А в случае развязывания боевых действий в Донбассе Порошенко и его команда смогут сказать, что они предсказывали подобное и заранее ввели военное положение в стране.

«Вот такой нехитрый план. Но нужно говорить, что спусковой крючок находится не в Киеве. Он находится в Вашингтоне. И готовятся определенные провокации. Но конечная команда — „сделать или не сделать“, эта кнопочка, как у подрывника, — она находится в Вашингтоне», — заявил он в эфире телеканала НТВ.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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