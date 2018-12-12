Удивительное рядом: «погибший» и «воскресший» Бабченко объявлен человеком года по версии журнала Time

Источник: nation-news.ru

В число людей года по версии журнала Time в числе прочих включены и россияне — Аркадий Бабченко, журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и редакция «Новой газеты». И это ничуть не удивляет, заявил Nation News российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков, комментируя эту новость.



Журнал Time включил в число людей года российских журналистов, которые, по мнению редакции, пострадали в «борьбе за свободу слова». Как сообщается на сайте журнала, в список «защитников» включены Аркадий Бабченко, журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и редакция «Новой газеты». Человеком года также признаны погибший саудовский журналист Джамаль Хашукджи, жены арестованных в Мьянме журналистов Reuters, основательница филиппинского портала Rappler Мария Ресса и редакция The Capital Gazzete.

Безусловно, самой яркой фигурой в российской части списка является Аркадий Бабченко. Никаких других «подвигов» кроме фейковой смерти, за ним не числится. Напомним, 29 мая украинская полиция официально объявила об убийстве журналиста по политическим мотивам. Информацию подтвердил даже министр иностранных дел Павел Климкин. Новость об убийстве «критика путинского режима» на первых полосах опубликовали все мировые СМИ. Однако уже на следующий день выяснилось, что все это – инсценировка СБУ, фейковая новость из Украины. Живой и невредимый Бабченко предстал пред очами масс-медиа на пресс-конференции в Киеве.

Такую фальсификацию с участием журналиста мир увидел впервые. Даже западные СМИ признали её чересчур экзотичной, поскольку в Европе такое не практикуется. А теперь Бабченко присваивают звание «защитника» и объявляют человеком года.

Как заявил в комментарии Nation News российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков, его этот факт ничуть не удивляет.

«Лично меня это не удивляет. Американцы последовательно выделяют, подчеркивают всевозможными «маркерами» тех, кто на них работает. Посмотрим на этот список. Аркадий Бабченко, который сначала «умер», а потом «воскрес». Его, наверное, нужно вносить в список чудес света или, скорее всего, в число мировых фальсификаторов. Что касается журналистов «Эха Москвы» и «Новой газеты», то любой, кто живет в России, знает, позицию какой страны отстаивают эти журналисты. И эта страна — не Россия. Так что перед нами система моральной, финансовой и всевозможной другой поддержки американцами тех, кто отстаивает интересы Вашингтона в информационной сфере», — подчеркнул Стариков. Не исключено, что скоро в этом списке мы увидим фамилию такого борца с российским режимом, как Сергей Скрипаль, «отравленного» в Солсбери, и членов «Белых касок» за постановочные видео в Сирии.

АВТОР: РИТА САМОЙЛОВА

Источник: nstarikov.ru