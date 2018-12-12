Каким видят своё будущее российские школьники?

Мы вырастили потерянное поколение: 44% молодежи из крупных городов хочет уехать за рубеж. Какой бы демагогией ни занимались власти и социологи, от правды жизни не уйти: колониальный тип экономики, когда вывозятся все сладкие корешки, в обмен на горькие и несъедобные вершки, побуждает юношей, обдумывающих житьё, стремится за корешками. Куда утекает всяческое благо – туда думает и человек сбежать. Нет большой разницы между рвущимися в США латиноамериканскими мигрантами и россиянами, думающими драпать в Европу.

Хотелось бы предупредить читателя: публикация основана на статистике Левады-центра. Т.е. на чисто либероидном инструменте управления обществом . Поэтому, давайте аккуратно отнесёмся к представленным цифрам, доверять которым достаточно сложно . Тем не менее, описываемая автором тенденция , а также вызвавшие её причины описаны автором верно.



Конфигурация финансовых потоков конструирует и конфигурацию миграционных пристрастий. В мире есть зоны, где много платят за лёгкую работу. И зоны, где мало платят за тяжёлую.



Человек начинает мечтать "хоть тушкой, хоть чушкой" попасть из обираемой колонии, в которой разрушены все системы жизнеобеспечения туда, куда стекаются украденные у периферии потоки колониальных благ.

44% молодежи из крупных городов хотело бы уехать на ПМЖ за границу. Об этом рассказал социолог и руководитель отдела прикладных социологических исследований Левада-центра Денис Волков 9 декабря в Ельцин Центре во время дискуссии «Уехать нельзя остаться. Молодежь в большом городе», передает корреспондент ИА Красная Весна.

Как рассказал Волков, 44% молодежи крупных российских городов хотят уехать за рубеж жить, 55% — скорее нет, 1% затрудняется с ответом. Среди молодежи крупных городов в Белоруссии и на Украине желающих уехать еще выше — 59% и 56% соотвественно. В целом по России не желают оставаться в стране лишь 14% молодежи.

Среди главных мотивов отъезда молодые россияне называют высокое качество жизни за рубежом, нестабильную экономическую ситуацию в стране и желание обеспечить детям достойное будущее. Схожие ответы дает белорусская и украинская молодежь.

Исследование Левада-центра также показало, что только 31% молодежи крупных городов смотрят в будущее страны спокойно, с уверенностью.



Только 5% такой молодежи чувствуют, что могут реально влиять на ситуацию в стране, и только 8% — на ситуацию в городе. Среди стран, на которые Россия могла бы ориентироваться, молодые люди выбирают в первую очередь Германию (26%), Китай (21%) и США (16%).

Доктор социологических наук Елена Прямикова рассказала о проведенном в 2016 году опросе. Согласно нему, в Екатеринбурге планируют остаться только каждый третий выпускник школы (35%) и менее чем каждый второй выпускник колледжа (42%). Одновременно с этим, каждый третий выпускник еще не решил, что он будет делать после окончания учебы.

Напомним, 7 декабря 2018 года о проблемах российской молодежи рассказали на съезде «Единой России». По мнению члена Центрального штаба Молодой Гвардии «ЕР» Юлии Перегудовой, у молодежи есть «тренд на саморазвитие», «запрос на честность и справедливость», «запрос на открытый Интернет, без ограничений и запретов».

А в ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила общественникам, что «государство вам ничего не должно».

Руководство нашей страны за более чем 25 лет так и не смогло предложить молодым людям образ будущего и реальную социальную защищенность.



Ради чего молодой человек должен оставаться в стране? Ради того, чтобы получать зарплату в 20 тысяч рублей и выслушивать, что государство не просило его родителей рожать? Ради того, чтобы каждый день ездить на обшарпанном общественном транспорте и смотреть на дома с потрескавшейся штукатуркой? А ведь есть интернет, есть голливудские фильмы. Боже мой, как там все красиво, стильно и динамично!

Можно остаться в стране, чтобы сделать ее лучше. Но как показывают данные опросов, молодежь не чувствует, что в силах на что-то повлиять. И нет высоких идеалов, которые убедили бы не искать, где трава зеленее.



Зачем надрываться и приумножать богатства страны? Чтобы ими пользовались Чубайсы с Медведевыми, а ветераны ВОВ продолжали догнивать в старых сараях?

Эту проблему не решить вливанием денег на молодежную политику из федерального бюджета. Чтобы молодежь захотела остаться в России, нужна кардинальная смена вектора развития страны.





А. Берберов

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