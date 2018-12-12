Главная » Аналитика, Жизнеречение, Политика, События Настоящего, Экономика

Что ни день, то новое чудо из депутатских уст

10:01. 12 декабря 2018 Просмотров - 1,063 14 коммент. Опубликовал:

scale_2400

Штрафы за отказ трудиться за низкую зарплату

Он хочет направить людей с высшим образованием на неквалифицированную работу, а если те начнут сопротивляться – штрафовать по-черному.

По его словам, чиновничьи кабинеты и такие структуры, как «Газпром», не могут вместить всех желающих, кому-то надо быть малярами и уборщицами.

scale_2400

Дипломированная уборщица украсит любое ведомство, ею будут очень гордиться. А если у человека два-три высших образования, тоже ничего страшного, будет уборщица с двумя дипломами или с ученой степенью.

scale_2400

Народный избранник сетует, что люди слишком долго, годами, ищут работу под себя, так нельзя. «Странные люди», - сказал Вострецов.

По его мнению, с таким подходом к трудоустройству никакого прожиточного минимума, никакой государственной помощи безработным не хватит, пусть идут красить заборы, печь пироги, словом, перебираются с государственной шеи на собственную.

Более того, оратор особо подчеркнул, что сам он, если так уж жизнь сложится, поедет в деревню. Будет мыть пол, топить печь, доить корову, и в его биографии есть подобный опыт.

Добавим, что этому же изобретателю принадлежит законопроект о штрафах неработающих россиян за неуплату взносов в социальные фонды.

Вострецов посчитал, что таких тунеядцев в стране 18 миллионов. Многие из них, по его убеждению, самозанятые, то есть имеют доход, хотя официально не работают, и если каждого хорошенько прижать, можно будет пополнить бюджет и соответственно иметь средства на зарплату депутатам, в том числе и ему лично.

scale_2400

Нехорошо это, считает депутат, что люди официально не работают и претендуют на бесплатную медицинскую помощь и пенсию на старости лет.

Избавлены от штрафов будут только официально зарегистрированные безработные, получатели социальных пенсий, студенты и несовершеннолетние граждане.

P.S.

Коллеги! А вам не надоели всякие козлы от власти? Мне, если чесно всё это порядком насточертело. И до каких пор мы будем терпеть вот таких Вострецовых, Макаровых и прочих подобных маленьких сволочей?

 

 

Источник: zen.yandex.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
...говорим и готовы всё уст ранить. То есть...что его министерство внутренних дел самое прозрачное в мире. О грузинском чуде...депутатской группы половину времени при оранжевых властях, половину при новых..., сдавая в последний день сессии экзамен декану факультета...
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
...похоже на то, что чуда не случится и ... на следующий же день Капканов исчез: судья... разговоров» и установить новые компьютеры, предоставленные Америкой,...Пекар. Запад «уже устал от несостоятельности Украины»...«Правый сектор» ради депутатского кресла, Ярош в 2015...
Константин Семин: Эти люди никого жалеть не будут
...надежды на чудо. На то, что люди ...человечиной в своих депутатских столовых или загородных...и перекредитована. Поэтому новые законопроекты — просто... площади в День Победы шапки ...уст самых высокопоставленных представителей власти — осторожные разговоры о том, что...

14 коммент.»

  • 223 203
    Дух-мусли-пусли 12 декабря 2018 в 10:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Терпи, терпило!!!! Ну или сам давай вместо этого чуда в костюме за 15 штук зелёных!

    Ответить
  • 2059 1619
    Juryi 12 декабря 2018 в 10:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Поставил 10 – за вопрос о сволочах.
    Был бы ответ – поставил бы 12.

    J UDOV

    Ответить
  • 2069 485
    Слава 12 декабря 2018 в 10:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кто это написал? Статья без подписи. Аноним.

    Ответить
  • 1625 1426
    VorchunVV 12 декабря 2018 в 10:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хорошо бы этого ….., с депутатским значком, отправить на принудительные работы. Лет на пять. На речку Вачу, за драгой отвалы перемывать. И норму назначить. Норму не выполнил – пайку не получил!

    Ответить
  • 6428 4608
    Sergeev 12 декабря 2018 в 10:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сталин так и воспитывал, помогало хорошо.

    Ответить
  • 10412 8822
    Ирбис 12 декабря 2018 в 11:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сергей Алексеевич Вострецов–Доход 1 901 360,67 руб. Ребенок: 134 712,19 руб. Недвижимое имущество Земельный участок садовый, 813 кв. м Земельный участок садовый, 1316 кв. м Дом (незавершенное строительство), 290 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 35.8 кв. м Квартира, Болгария, 50.5 кв. м Квартира, 51.8 кв. м Квартира, Болгария, 71.1 кв. м Квартира, 126.5 кв. м (наём на срок полномочий депутата)

    Ответить
  • 1603 843
    СКАМАРОХ 12 декабря 2018 в 12:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    На 80 млн. работающих в России приходится 41 млн. автомобилей.
    На 18 млн. безработных приходится 15 млн. автомобилей и подавляющее большинство из них класса люкс и оформлены они на в основном на пенсионеров и инвалидов, благодаря которым они не платят ни транспортный налог и пр. и даже на парковках экономят.
    Получается, что реально безработных миллиона 3-4, остальные обычные паразиты.
    Вопрос: А так ли неправ Вострецов. Хоть он и “козёл от власти”, как выразился автор, но он знает о чём говорит.
    Просто не очень доходчиво пояснил и не сумел отделить зерна от плевел.

    Ответить
    • 10417 8827
      Ирбис СКАМАРОХ 12 декабря 2018 в 13:14 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Так вот с этим этот депутат как раз и бороться и не собирается. ну кто мешает налоговым органам навести в этом порядок! Если ты не можешь заполнить декларацию на авто или недвижимость, всё конфискация в пользу государства! Так во всём мире, кроме нас. а придумали как раз вот такие депутаты как уходить от налогов. Да так и не может на что он купил в стране НАТО две квартиры и по чему нарушает закон это запрещающий.

      Ответить
  • 75 35
    smoker 12 декабря 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А этот только один из многих… Сколько же там мерзоты, итииииить….

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>