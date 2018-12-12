Что ни день, то новое чудо из депутатских уст
Штрафы за отказ трудиться за низкую зарплату
Он хочет направить людей с высшим образованием на неквалифицированную работу, а если те начнут сопротивляться – штрафовать по-черному.
По его словам, чиновничьи кабинеты и такие структуры, как «Газпром», не могут вместить всех желающих, кому-то надо быть малярами и уборщицами.
Дипломированная уборщица украсит любое ведомство, ею будут очень гордиться. А если у человека два-три высших образования, тоже ничего страшного, будет уборщица с двумя дипломами или с ученой степенью.
Народный избранник сетует, что люди слишком долго, годами, ищут работу под себя, так нельзя. «Странные люди», - сказал Вострецов.
По его мнению, с таким подходом к трудоустройству никакого прожиточного минимума, никакой государственной помощи безработным не хватит, пусть идут красить заборы, печь пироги, словом, перебираются с государственной шеи на собственную.
Более того, оратор особо подчеркнул, что сам он, если так уж жизнь сложится, поедет в деревню. Будет мыть пол, топить печь, доить корову, и в его биографии есть подобный опыт.
Добавим, что этому же изобретателю принадлежит законопроект о штрафах неработающих россиян за неуплату взносов в социальные фонды.
Вострецов посчитал, что таких тунеядцев в стране 18 миллионов. Многие из них, по его убеждению, самозанятые, то есть имеют доход, хотя официально не работают, и если каждого хорошенько прижать, можно будет пополнить бюджет и соответственно иметь средства на зарплату депутатам, в том числе и ему лично.
Нехорошо это, считает депутат, что люди официально не работают и претендуют на бесплатную медицинскую помощь и пенсию на старости лет.
Избавлены от штрафов будут только официально зарегистрированные безработные, получатели социальных пенсий, студенты и несовершеннолетние граждане.
P.S.
Коллеги! А вам не надоели всякие козлы от власти? Мне, если чесно всё это порядком насточертело. И до каких пор мы будем терпеть вот таких Вострецовых, Макаровых и прочих подобных маленьких сволочей?
Источник: zen.yandex.ru
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Терпи, терпило!!!! Ну или сам давай вместо этого чуда в костюме за 15 штук зелёных!
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Поставил 10 – за вопрос о сволочах.
Был бы ответ – поставил бы 12.
J UDOV
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Кто это написал? Статья без подписи. Аноним.
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На сайте указан источник, зайдите и посмотрите.
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Перед тем как написать заходил и не нашёл ничего.
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Но я же нашёл.
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Хорошо бы этого ….., с депутатским значком, отправить на принудительные работы. Лет на пять. На речку Вачу, за драгой отвалы перемывать. И норму назначить. Норму не выполнил – пайку не получил!
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Сталин так и воспитывал, хорошо помогало.
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Знаешь по опыту как там.
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Сталин так и воспитывал, помогало хорошо.
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Сергей Алексеевич Вострецов–Доход 1 901 360,67 руб. Ребенок: 134 712,19 руб. Недвижимое имущество Земельный участок садовый, 813 кв. м Земельный участок садовый, 1316 кв. м Дом (незавершенное строительство), 290 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 35.8 кв. м Квартира, Болгария, 50.5 кв. м Квартира, 51.8 кв. м Квартира, Болгария, 71.1 кв. м Квартира, 126.5 кв. м (наём на срок полномочий депутата)
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На 80 млн. работающих в России приходится 41 млн. автомобилей.
На 18 млн. безработных приходится 15 млн. автомобилей и подавляющее большинство из них класса люкс и оформлены они на в основном на пенсионеров и инвалидов, благодаря которым они не платят ни транспортный налог и пр. и даже на парковках экономят.
Получается, что реально безработных миллиона 3-4, остальные обычные паразиты.
Вопрос: А так ли неправ Вострецов. Хоть он и “козёл от власти”, как выразился автор, но он знает о чём говорит.
Просто не очень доходчиво пояснил и не сумел отделить зерна от плевел.
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Так вот с этим этот депутат как раз и бороться и не собирается. ну кто мешает налоговым органам навести в этом порядок! Если ты не можешь заполнить декларацию на авто или недвижимость, всё конфискация в пользу государства! Так во всём мире, кроме нас. а придумали как раз вот такие депутаты как уходить от налогов. Да так и не может на что он купил в стране НАТО две квартиры и по чему нарушает закон это запрещающий.
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А этот только один из многих… Сколько же там мерзоты, итииииить….