Что ни день, то новое чудо из депутатских уст

Штрафы за отказ трудиться за низкую зарплату

Он хочет направить людей с высшим образованием на неквалифицированную работу, а если те начнут сопротивляться – штрафовать по-черному.

По его словам, чиновничьи кабинеты и такие структуры, как «Газпром», не могут вместить всех желающих, кому-то надо быть малярами и уборщицами.

Дипломированная уборщица украсит любое ведомство, ею будут очень гордиться. А если у человека два-три высших образования, тоже ничего страшного, будет уборщица с двумя дипломами или с ученой степенью.

Народный избранник сетует, что люди слишком долго, годами, ищут работу под себя, так нельзя. «Странные люди», - сказал Вострецов. По его мнению, с таким подходом к трудоустройству никакого прожиточного минимума, никакой государственной помощи безработным не хватит, пусть идут красить заборы, печь пироги, словом, перебираются с государственной шеи на собственную. Более того, оратор особо подчеркнул, что сам он, если так уж жизнь сложится, поедет в деревню. Будет мыть пол, топить печь, доить корову, и в его биографии есть подобный опыт. Добавим, что этому же изобретателю принадлежит законопроект о штрафах неработающих россиян за неуплату взносов в социальные фонды. Вострецов посчитал, что таких тунеядцев в стране 18 миллионов. Многие из них, по его убеждению, самозанятые, то есть имеют доход, хотя официально не работают, и если каждого хорошенько прижать, можно будет пополнить бюджет и соответственно иметь средства на зарплату депутатам, в том числе и ему лично. Нехорошо это, считает депутат, что люди официально не работают и претендуют на бесплатную медицинскую помощь и пенсию на старости лет. Избавлены от штрафов будут только официально зарегистрированные безработные, получатели социальных пенсий, студенты и несовершеннолетние граждане. P.S. Коллеги! А вам не надоели всякие козлы от власти? Мне, если чесно всё это порядком насточертело. И до каких пор мы будем терпеть вот таких Вострецовых, Макаровых и прочих подобных маленьких сволочей?

Источник: zen.yandex.ru