Современную медицину пора лечить

Современная официальная медицина давно и тяжело болеет

В современной официальной медицине в принципе нет специалистов, обладающих целостным видением пациента. Разделено всё. Отдельно лечится сознание, отдельно - тело. Но человек это одно целое - душа и тело...

Автор - Вячеслав Гусев

Не многие знают, что в Японии древнюю исконную медицину называют традиционной, поскольку она соответствует традициям врачевания, а современную «научную медицину» называют официальной. В чем разница?

Малые причины иногда приводят к серьезным последствиям. Например, вследствие того, что человек делает разными ногами неодинаковой длины шаги, возникает опасность заблудиться на пересеченной местности. Если нет компаса. Шаг за шагом, сворачивая совсем чуть-чуть, путешественник вместо дороги к дому начинает идти в противоположном направлении. Похожая история случилась, на мой взгляд, с одной из базовых социальных дисциплин человечества - медициной. Современная медицина придерживается принципов прямо противоположных изначальным взглядам древних медиков: Авиценны, Гиппократа, Галена, Парацельса, Мудрова, Пирогова и многих других докторов древности и современности.

Что значит для такой дисциплины как медицина развернуться в противоположную сторону, поменяв все основные принципы? Латинский глагол “medeor” означает «исцеляю». «Исцеляю» - делаю целым! В самом названии этой отрасли человеческих знаний заложена и суть болезни, и суть лечения. В буквальном переводе «медик» - означает «целитель», делатель целым!

Даже этого слова избегают современные врачи, они не хотят быть целителями. И не умеют. Все студенты отечественных мединститутов знают знаменитую фразу доктора Мудрова: «Лечить надо не болезнь, а больного!». Я приведу в этом тексте полное высказывание этого знаменитого медика: «Не должно лечить болезни по одному только её имени, - писал Мудров, - не должно лечить и самой болезни, для которой часто мы и названия не находим, не должно лечить и причин болезни, которые часто ни нам, ни больному, ни окружающим его неизвестны, а должно лечить самого больного, его состав, его органы, его силы... Вот вам вся тайна моего лечения».

Кто сейчас так поступает?! В современной официальной медицине в принципе нет специалистов, обладающих целостным видением пациента. Разделено всё. Отдельно лечится сознание, отдельно - тело. Само тело также разделено на детали и есть специалисты по отдельным деталям. «Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан», - утверждал другой великий доктор Пирогов.

А где нужны грубые эмпирики, где нужны знания, а не интуиция, где стандартизация важна, более того необходима? Только при ремонте машин. Узкая специализация механиков оправдана. Машина в отличие от человека состоит из самостоятельных агрегатов. Её можно безо всякого ущерба разобрать на эти агрегаты, а сами агрегаты разобрать на детали. Потом всё снова собрать. И машина от этого никак не пострадает. Более того, специалисту по двигателям не обязательно разбираться в подвеске. Да и участие хозяина машины в ремонте совсем не обязательно, и уж тем более не важно вникать в устройство машины. Его главная задача - вовремя приезжать на техосмотр и оплачивать ремонт и расходные материалы. Вот идеал механистической медицины.

Всякий грамотный механик в ходе ремонта может хотеть подправить конструкцию, ведь любая машина несовершенна. А человек? Совершенен ли человек? Глазами механика - он сделан из слишком слабого материала. Ненадёжно как-то. На территории мединститутов начинают появляться церкви. Видимо, чтобы напоминать фразу из Писания: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...». Пытаться изменить образ Божий, вместо того чтобы постичь его - мягко говоря, самонадеянно. Но как обычно в официальной медицине - церковь-то построили, но для формальных целей. Эмпирически, а вдруг поможет. Когда часто говорю следующее: «Любая проблема, в том числе и болезнь - это просто свернутые крылья. Пусть Ваши всегда будут расправлены».

Для тех, кто придерживается материалистических позиций и заменяет слово «Бог» словом «природа», есть высказывание великого античного доктора Галена: «Первая обязанность врача заключается в том, чтобы не вредить своими руками, не мешать естественному целебному действию природы»(GNM - тот же самый принцип! - Е.М.)

Если поломанную машину оставить без присмотра - сама она не починится, природа её разрушит. Без механика. С людьми всё иначе. То ли Бог, то ли природа стремятся исцелить человека. Вернуть ему утраченное целое состояние. Единство его ума, души и тела. Поскольку цельность - это естественное состояние, природное. Божественное.

Разделённость - это и есть болезнь. В этом случае разделяющая медицина - больная медицина. Я опубликовал на закрытом медицинском портале статью под названием “Cura te ipsum.” («Исцели себя сам» - латинское крылатое выражение). Статья была посвящена тому, что современная официальная медицина давно и тяжело болеет. Ни один (!) из комментировавших мою публикацию медиков не возражал против этого утверждения. Обсуждался лишь вопрос о возможности её исцеления.

Трудно сказать, как и почему современная официальная медицина стала своей противоположностью. Предполагаю, что так же как с путешественником в лесу, это происходило шаг за шагом. Шаг за шагом вместе с механизацией всей человеческой жизни происходила и механизация социальных институтов. Дух изначальной медицины оказался потерян. Осталась одна пустая форма.

Медицина, которая не употребляет понятия дух и душа - неизбежно вступает в противоречие и с духом, и с душой. «Душа человека есть руководящее начало его тела», - утверждал Гален. Если медицина не принимает это утверждение - она неизбежно путается подменить собой душу человека, стать руководящим началом его тела.

Понимая принципы взаимосвязи физического и психического, не трудно помогать исцелению. Есть пример, который я люблю приводить. Когда моему сыну было десять лет, он подошел ко мне и спросил:



- Папа - почему у меня болит горло.

- Сожми сильно руку в кулак, - сказал я и подержи сжатой весь день, - что произойдет?

- Я и пяти минут не могу вытерпеть - кулак начинает болеть.

- А когда у тебя напрягается горло?

- Когда я обижаюсь, - ответил сын.

- У тебя есть еще вопросы?

- Я все понял папа.



После этой беседы мой сын начал осознанно относиться к своему горлу и прояснять отношения по мере необходимости. Больше ни мне, ни ему не потребовалось возвращаться к этому разговору.

Чтобы так поступить, не нужно говорить ребенку: «Открой рот», и зачем-то рассматривать его гланды. Достаточно видеть человека и его жизнь в целом. Достаточно увидеть. Только механику, если заглох двигатель, нужно лезть под капот. Спросить не у кого. У машины нет своего сознания. Но у человека оно есть!

Скажите мне кто-нибудь, каким же слепым безумцем надо быть, что вместо того, чтобы помочь ребенку выяснять отношения - удалять ему гланды?! Зачем? Конечно, если убрать всё тело - оно болеть не будет. Но это и есть смерть. Воистину согласен с Пироговым: «Хирургия- позор для медицины, она должна быть только экстренной, медицина должна быть терапевтической.»

Такая, как в этом случае, хирургия и есть позор немыслимый, поскольку удалённые гланды никак не помогают ребенку. Его обида не исцеляется, а единственное, чему его учит вся история - лучше молчи о своих проблемах, не то хуже будет.

Вот классический послужной список одного из моих пациентов. После того, как ему удалили гланды, начался миокардит, во время лечения миокардита началась поливалентная аллергия на лекарственные препараты, которая медленно и верно перешла в бронхиальную астму. В народе говорят: «Обида душит». С точки зрения врачей-механиков - это всё разные болезни, которые должны лечить разные специалисты. Как можно быть настолько слепым и не видеть, что все четыре диагноза на самом деле одна история? Совсем не древние, современные российские медики из Санкт-Петербурга М.В. Коркина, В.В. Марилов в современном институтском учебнике пишут о том, что непонимание психосоматической природы заболеваний: «...наносит моральный ущерб "всей системе здравоохранения, дискредитируя в глазах больного и его семьи, его друзей и сотрудников по работе всю медицинскую теорию и практику».

Почему одни видят, а другие нет? На мой взгляд, видят все, просто одни честны, а другим так удобнее. Не зря есть народное выражение: «Существует три типа врачей: врач от Бога, врач- «Ну, с Богом.», и врач - «Не дай Бог!». О том, чем думают родители ребенка, которого так лечат, я помолчу. Не об этом статья. Смею вас заверить, все остальные медицинские диагнозы устроены подобным образом. Как говорил мой папа: «Помощь дурака - страшнее врага».

В завершение этой статьи приведу свой собственный афоризм, которым пользуюсь для объяснения принципов истинной медицины: «Не нужно бороться с болезнями. Их нет. Это миф, придуманный системой официальной медицины для оправдания своего существования. Любой Доктор имеет дело не с болезнями, а с человеком, не понимающим, как самим собой пользоваться».

Вот, собственно, и всё. Тему можно продолжать бесконечно долго. Единственное, что лично меня волнует - может быть, я ошибаюсь, и за тысячи лет своей истории у людей отпало желание быть живыми? Может быть, действительно идеал развития современного человека бездушный, бессердечный и бессмертный Ironman (в латинской транскрипции звучит как Ирон Мэн - ироничный человек) на могиле которого, если его всё же не разбабахает случайный метеорит, можно будет с чистой совестью написать: «Никогда не жил…»

ПОЧЕМУ МЕДИЦИНА НЕ ЛЕЧИТ?

Медицина не лечит (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Почему современная медицина не лечит??? Натуропация. Нутрициология.

Источник: fillum.livejournal.com