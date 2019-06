О гомеопатии

Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислал объемный материал о проблеме гомеопатии.Казалось бы уж сколько раз твердили миру, что такое гомеопатия. Однако, широкие народные массы всё ещё в показаниях путаются, как показал опрос ВЦИОМ в 2017 году ( https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116065 ):«То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% – «лекарство из природных средств», 9% – «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могут. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% – «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% – «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство. 17% наших сограждан не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое».Поэтому придется сказать несколько слов о том, что это такое.Гомеопатию придумал добрый доктор Ганеман на рубеже позапрошлого (XIX) и позапозапрошлого (XVIII) веков. Времена были тяжелые, особенно для болезных пациентов. Способы лечения были, мягко говоря, спорные. Например, изучение истории болезни Джорджа Вашингтона, скончавшегося в 1799 году, приводит к выводу, что умер он не от болезни, а от лечения хлорной ртутью и кровопусканиями. Понятий о санитарии и гигиене не было, инструменты врачей не стерилизовались, эффективные обезболивающие отсутствовали.Глядя на всё это и сожрав большую дозы хины, Ганеман придумал свой собственный способ лечения с блэкджеком и шлюхами.Если кратко, и не вдаваться в представления Ганемана и других отцов-основателей гомеопатии о происхождении болезней, то принципы гомеопатии можно описать так:1. Лечение подобного подобным. Если какое-то вещество вызывает какие-то симптомы, то малые дозы этого вещества будут вызывать противоположные симптомы.2. Проверка лекарств на здоровых людях. Если при приеме больших доз вызываются какие-то симптомы на здоровых людях, то это же вещество в малых дозах на больных людях будет лечить болезнь с такими симптомами. Доказано, ей-богу.3. Надо взбалтывать. Чтобы малые дозы работали как надо, при разведениях надо хорошо взбалтывать. Называется потенционирование.4. Лечение малыми дозами. Следствие из пункта 1. Чтобы вещество подействовало правильно, его надо сильно разводить.5. Индивидуальный подход. Врач должен всесторонне изучить пациента и его болезнь и сбадяжить лекарство именно для него.Как видно, никаких ужасов не предполагается, поэтому неудивительно, что в начале XIX века гомеопатия была модной, и даже показывала свою эффективность. Что тоже неудивительно, «лечили» бы Джорджа Вашингтона гомеопатией вместо хлорной ртути и кровопусканий, может и прожил бы дольше.Но с точки зрения современной, доказательной медицины первые четыре пункта — это лженаучная чушь.1. Современная медицина не лечит подобное подобным или противоположное противоположны, хотя гомеопаты и дразнят медицину аллопатией. Современная медицина лечит действующими лекарствами, и глубоко пофиг — вызывают они подобные, противоположные или вообще другие симптомы на здоровых людях при передозировке. Если вакцины (подобное подобным) защищают от инфекций, то значит надо колоть вакцины для защиты от инфекций. Если клофелин снижает давление (потивоположное противоположным), то он может назначаться для снижения давления. Если передозировка парацетамола ведет к печеночной недостаточности, это никак не отменяет и не подтверждает его действие, как противовоспалительного средства.2. Способ «тестирования» лекарств на здоровых людях — выше всяческого понимания. Где-то потерялась причинно-следственная связь.3. А вот «потенционирование» вопрос интересный. Современные сторонники гомеопатии где-то слышали про число Авогадро и догадываются, что действующее вещество в их катышках зачастую просто отсутствует. Поэтому им проходится сочинять всякие сказки про «память воды» и всякие «энергетические сущности», которые остаются в растворе, уже после того как никакого вещества в растворе не осталось. К сожалению для гомеопатов, память воды существует несколько десятков квадрилионных долей секунды (Cowan ML et al. Ultrafast memory loss and energy redistribution in the hydrogen bond network of liquid H2O. Nature 2005, 434(7030):199–202). Память воды гораздо короче девичьей.Против «памяти воды» можно привести аргумент «сведение к Гитлеру»: в каждом стакане воды содержится несколько молекул, которые содержались в моче Гитлера. Но это неважно, наверное потому что, Гитлер плохо взбалтывал.Разведения бывают «десятичные» (D) или «сотенные» (C) – во сколько раз разводится раствор при одном разведении. Цифра указывает, сколько раз такое разведение производилось. Некоторые примеры:D2, C1, 10^(-2) – один к ста. Действующее вещество присутствует и для особо активных может даже чего-то вызывать у пациента. Не факт, что что-то полезное.D6, C3, 10^(-6) – один к миллиону. Действующее вещество присутствует. Но какое-то действие скорее всего отсутствует (может присутствовать только для самых «злых» веществ или живых вирусов или бактерий). Например, чтобы отравиться ботулотоксином (LD50 – 1 нанограмм на килограмм веса) в таком разведении, нужно выпить количество раствора равное своему весу.D24, C12, 10^(-24) – примерно 6 молекул на один моль вещества. Для воды один моль это 18 грамм. А так как раствор капают на сахарные катышки в гораздо меньших количествах, то вероятность наличия хотя бы одной молекулы вещества в одной таблетке — это лотерея с очень плохими шансами.D52, C26, 10^(-52) – несколько молекул на весь Земной шарD80, C40, 10^(-80) – несколько молекул на всю видимую часть Вселенной.Сколько нужно Вселенных, чтобы найти одну молекулу при разведениях С200 (10^(-400)) или даже 10^(-2000), да-да встречается и такое, можете посчитать сами.Как только возникает вопрос о пользе гомеопатии, так сразу возникает «эффект плацебо», так как этим эффектом вся прямая польза и ограничивается.Эффект плацебо существует, но часто проявляется в субъективной оценке состояния пациентом: «съел таблетку и вроде полегчало, и сопли меньше текут». В некоторых случаях, он может приводить к реальным улучшениям, особенно если болезнь имеет психо-соматическую причину. Но нужно помнить, что какие-то серьезные заболевания пустышками не лечатся.Можно найти и кое-какую косвенную пользу от «лечения» гомеопатией:1. Если лечение проводится у гомеопата, то эти деятели за Ваши деньги не только назначат сахарные катышки, но и поговорят и уделят внимание. Какая-никакая психологическая поддержка, особенно важная ипохондрикам.2. Строгое расписание приема (а то лекарство не подействует, ага) может приводить к нормализации режима жизни больного, что может иметь положительный эффект.3. Самолечение гомеопатией гораздо менее вредно, чем другими средствами. Если Вы кушаете бесконтрольно анаферон, а не парацетамол в каких-нибудь Терафлю, то Ваша печень скажет спасибо. Или, если Вы кушаете анаферон вместо антибиотиков при ОРВИ, тоже хорошо. При этом доказательная медицина не рекомендует принимать парацетамол бесконтрольно и не рекомендует принимать антибиотики при ОРВИ. То есть тут гомеопатия способствует выполнению рекомендаций доказательной медицины, вот такая загогулина.На этом польза заканчивается.1. ДеньгиПервый очевидный вред от гомеопатии — это бесполезные затраты. Если какой-то Вася тратит свои личные деньги на приемы у гомеопатов и на сахарные шарики (вместо того, чтобы купить их в бакалее), то он сам себе злобный Буратино. Хуже, когда на этот фуфел тратятся бюджетные деньгиВ 2010 году по инициативе Британского Парламента было проведено исследование доказательной базы гомеопатии, с весьма неутешительными для гомеопатов выводами. Начиная с этого времени различные государственные и научные органы и организации (в основном на Западе) отказывают гомеопатам в деньгах, решпекте и уважухе. Из недавнего с википедии:«В 2018 году Национальная служба здравоохранения Англии прекратила финансирование гомеопатии в Королевской лондонской больнице интегративной медицины (англ. Royal London Hospital for Integrated Medicine) — старейшем и крупнейшем лечебном учреждении с гомеопатией, ранее называвшимся Королевской лондонской гомеопатической больницей (англ. Royal London Homeopathic Hospital)»2. Недостаточное разведение«Гомеопатическая доза» – это уже поговорка, означающая отсутствие дозы. Но иногда это не так. Например, в гомеопатическом средстве «Траумель» можно найти такой компонент:Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна) D4.Это экстракт белладонны, в котором содержится атропин, в разведении один к десяти тысячам. Насколько это безопасно — отдельный вопрос.А вот пример, когда было точно небезопасно:«В 2010 году FDA Управление по са нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) на основании расследования более 400 сообщений о судорогах, лихорадке и рвоте, а также 10 случаев смерти младенцев, сделало вывод об опасности применявшихся гомеопатических средств фирм Hyland’s и CVS, содержавших яд белладонны, предназначенных для облегчения болей при прорезывании зубов»Хреново, недостаточно разбодяжили яд.3. Продажа действующих лекарств под видом гомеопатииУшлые производители гомеопатии, смирившись с тем, что взбалтываниия плохо (никак) усиливают действие разведенных веществ, иногда, кое-где у них порой, стали добавлять в свои зелья действительно работающие соединения в действительно работающих дозах. И это плохо, потому что ведет к бесконтрольному приему лекарств, что в свою очередь может приводить к передозировкам или приему несовместимых препаратов.Если Вы пьете якобы гомеопатию с дозой парацетамола и добавляете средства, где он тоже есть, то легко можно превысить токсическую дозу, и Ваша печень скажет «кряк», а не «спасибо».4. Продажа гомеопатии под видом действующих лекарствЭто явный обман.Автор этих строк как-то купил «Тенотен» по рекомендации врача, как реальное средство от бессонницы. До сих пор мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Надо ли говорить, что от бессонницы не помогло?Кроме того, такое разведение провоцирует пациента к отказу от действительно работающего лечения.5. Отказ от действующего лечения в пользу гомеопатииСахарные шарики, в которых отсутствует действующее вещество, бесполезны (кроме эффекта плацебо), но и безвредны, если принимаются вместе с действующими лекарствами.Если же встает вопрос или гомеопатия, или реальное лечение (если оно существует для данного заболевания), то жди беды.Отказ от реального лечения – это самое печальное, что может случиться с пациентом с серьезным заболеванием. Причем эта опасность относится не только к гомеопатии, но и к прочим методам так называемой альтернативной медицины.Альтернативная медицина – это та медицина, про которую либо не доказано, что она работает, либо доказано, что она не работает. Знаете, как называют альтернативную медицину, про которую доказано, что она работает? Медицина. – Тим Минчин1. Если Вы хотите тратить свои собственные деньги на «альтернативную медицину», включая гомеопатию — это Ваш выбор.2. Если Вы отказываетесь от реального, действующего лечения в пользу «альтернативной медицины», включая гомеопатию – это Ваш выбор, но готовьтесь к плохим неожиданностям.3. Если Вы являетесь академиком-медиком или заслуженным врачом и призываете отказываться от реальных методов лечения в пользу гомеопатии — Вы, скорее всего, имеете интерес от продажи гомеопатии, или не в себе. Но об этом в следующий раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5061415.html