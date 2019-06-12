О гомеопатии

Я спрашиваю: что есть природа ... Вопрос выражен словами, и в словах же даётся ответ. ... Но тот, кто станет спрашивать дальше ... — в конце концов припрет отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое, часто ещё менее известное. ... Чтобы разрешить одно моё сомнение, мне предлагают три новых: это же головы гидры.

— Мишель Монтень