Не только Третий рейх: концлагеря Второй мировой войны

Источник: www.vestifinance.ru

Сегодня изоляция американцев японского происхождения во время Второй мировой войны является известной частью истории.

Дело в том, что в то время это не было чем-то уникальным или необычным. Правительства многих стран закрывали в лагерях ни в чем не повинных людей только из-за их происхождения.

Ниже мы расскажем о концентрационных лагерях, которые существовали в разных странах мира.



Канадские концентрационные лагеря

23 тыс. граждан Канады японского происхождения были отправлены в лагеря, которые, как показала история, были даже хуже, чем лагеря в США.

Их лишили всего, что они имели, сказав, что теперь их имущество находится в руках государства до конца войны.

Однако это были пустые обещания. Через полгода после того, как эти люди были закрыты в лагере, правительство распродало все их имущество на аукционах без их согласия.

У людей не было кроватей – они были вынуждены спать на мешках с сеном.

Зима 1942–1943 гг. была одной из самых холодных в истории Британской Колумбии.

Жители лагеря утепляли стены своих бараков, чтобы хоть немного согреться, а температура опускалась до -40 градусов.

Узники сидели в лагере до апреля 1949 г., только после этого их начали отпускать домой.

Американские лагеря для итальянцев, немцев, корейцев и тайванцев

Японцы были не единственной нацией, которая оказалась в концлагере в США во время Второй мировой войны. По закону тайванцы и корейцы также считались японцами.

11 500 американцев немецкого происхождения и 2 700 американцев итальянского происхождения также были закрыты в лагеря как представители враждебной нации.

По сравнению с японцами это была очень незначительная часть населения.

Однако всего сотни тысяч человек оказались в условиях жестких ограничений.

Более 600 тыс. итальянцев, которые не были отправлены в лагеря, оказались в условиях, когда им запрещалось выходить из дома в определенное время суток.

Лагеря для евреев в Великобритании

Когда Германия напала на Норвегию в 1940 г., в Великобритании начала распространяться настоящая паранойя.

Каждый человек немецкого или итальянского происхождения считался врагом.

Многие из этих людей были евреями. Из 80 тыс. человек 55 тыс. были беженцы, которые бежали в Великобританию от нацистов. В Великобритании их закрывали в концентрационные лагеря.

Семьи разрушались. Пленников делили на мужские и женские лагеря, таким образом жены и мужья оказывались в разных местах.

Еще 7 тыс. человек были выселены из страны и направлены в Канаду. И Австралию.

714 человек погибли.

Японские концлагеря

Правительство Японии закрыло ещё больше людей в концлагерях, чем правительство США. Во время войны они закрыли в лагерях почти 130 тыс. человек.

Эти люди не были солдатами, это было гражданское население, которое проживало в странах Юго-Восточной Азии и просто оказалось не в то время и не в том месте, когда японцы вторглись в их страны.

В большинстве японских лагерей узников едва кормили, поэтому многие из них просто погибали от голода. Против узников использовали грубую силу, их избивали.

По мнению выживших, худшими лагерями были те, в которых было мало пленников. Дело в том, что в таких лагерях было мало свидетелей, а японские тюремщики были очень жестоки.

Семь узников японского лагеря были прилюдно казнены

Самый большой японский концлагерь располагался в Гонконге. Он назывался Stanley Internment Camp, в нем содержалось 2 800 узников.

Большинство узников были гражданами Британии, которые отказались уехать из Гонконга, когда на него напала японская армия.

Их почти не кормили, давались лишь объедки.

Семья из пятерых человек имела лишь тарелку риса и миску супа, да и то в этих тарелках, помимо еды, была грязь, тараканы, окурки и даже дохлые крысы.

121 узник не выжил, однако самая страшная история случилась с семью узниками, которые попытались сбежать.

Их прилюдно пытали, а затем убили.

Лагеря для евреев в Австралии

Австралия закрывала в лагеря японцев, немцев и итальянцев. Всего в австралийских лагерях находились 7 тыс. граждан Австралии. Еще 8 тыс. были пленниками из других стран.

Самая страшная история произошла с судном Dunera, которое было предназначено для перевозки 1 600 человек, в то время как на его борту оказалось 2 500 евреев, которые направлялись в лагеря Австралии.

Многие из них уже прошли через нацистские лагеря и сбежали в Великобританию в поисках спасения.

Вместо этого их закрыли в другом концлагере.

Им разрешалось всего 30 минут в день проводить на свежем воздухе.

Кроме того, во время транспортировки было так мало места, что приходилось сильно постараться, чтобы не наступить на тела других узников.

Воздух был такой грязный, что узники прижимались лицами к дырам в стене.

Путешествия заняло 57 дней, после чего евреи оказались в концлагере. Когда путешествие окончилось, узники узнали, что все их имущество пропало.

В Перу депортировали японцев в американские концлагеря

2 200 японских узников в американских концлагерях никогда не жили в США. Они приехали из Перу, где людей отправляли в концлагеря в США только потому, что их родители были японцами.

Узники высылались в Америку по просьбе американского правительства. Власти США могли использовать этих узников в качестве одного из аргументов в переговорах с Японией.

Поэтому Перу высылало как можно больше японцев в США.

А перуанцы были и рады стараться, так как здесь давно гуляли антияпонские настроения. В мае 1940 г. в стране разразились масштабные беспорядки, которые закончились тем, что были разрушены японские дома, школы и предприятия.

800 человек были направлены в США, разлучены с семьями.

Почти никто из них не вернулся назад. Когда закончилась война, Перу запретило возвращаться японцам, которые были высланы из страны.

Жители Аляски умирали от болезней

Не все узники концлагерей были представителями вражеских наций, например жители Аляски были коренными американцами.

И тем не менее они оказались в концлагере.

Правительство США закрыло их в концлагере, заявив, что это было сделано ради их же собственной безопасности.

Однако никто их не защищал. Условия содержания были ужасными, и уровень смертности был крайне высоким.

Лагеря устраивались в заброшенных зданиях. Людей заставляли работать, а заболевания распространялись с огромной скоростью.

Почти каждый узник был болен.

К концу срока каждый десятый узник умер от болезней, голода, холода.

Норвегия и травля женщин

Когда война закончилась, некоторые страны начали мстить своим собственным гражданам.

В Норвегии в 1945 г. почти 5 тыс. женщин были отправлены в лагерь без какого-либо суда.

Их обвинили в том, что они якобы имели любовные связи с немцами во время оккупации, однако, как отмечают историки, в большинстве случаев это было не так.

Туда попали женщины, которые были вынуждены выполнять любую работу для немцев, будь то уборка или шитье.

Правительство страны заявило о том, что это было сделано якобы для их же защиты, однако женщины подвергались травле.

Это происходило не только в Норвегии. Во Франции женщин также травили, избивали и отправляли по улицам с побритыми головами и нарисованной свастикой на лицах, если кто-то думал, что во время войны они хоть в чем-то помогали немцам.

Источник: nstarikov.ru