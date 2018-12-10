Борьба с польским влиянием на Западной Украине в 1918 году
19:22. 10 декабря 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О том, что творилось на Западной Украине за 25 лет до геноцида поляков на Волыни.
«Гайдамацкие зверства»: преступления украинцев против поляков
Юбилейные торжества по случаю 100-летней годовщины Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) обернулись очередным обострением отношений между Польшей и Украиной. Польские патриотически настроенные деятели вспомнили о зверствах, совершенных украинцами во времена начала ЗУНР. Аналитический портал RuBaltic.Ru предлагает вниманию читателей перевод фрагментов речи депутата Яна Заморского на эту тему, произнесенной на сессии Сейма в 1919 году. Предупреждение: текст содержит описания сцен насилия и жестокости и не рекомендуется к прочтению лицам, восприимчивым к подобной информации.
Комиссия, делегированная Сеймом в Восточную Галицию для расследования зверств, совершенных украинцами в отношении польского населения, собралась во Львове <…> и провела несколько заседаний с целью определения объема и метода проведения своих работ. На ней признали, что украинцами было содеяно огромное количество шокирующих зверств, включающих неисчислимое множество грабежей, поджогов и убийств, совершенных якобы из-за военных действий.
Трагедия польского народа началась в момент распада австрийского государства, то есть 1 ноября 1918 года. Известно, что австрийское правительство оставило в Восточной Галиции несколько чисто русских полков (имеются в виду полки, сформированные из русин — так называлось в Австро-Венгрии и Речи Посполитой коренное население юго-западной Руси до того, как в начале ХХ века был придуман этноним «украинцы» — прим. RuBaltic.Ru), усиленных также солдатами из немецких и венгерских полков. Эти солдаты поступили в подчинение так называемого Украинского национального совета и были на тот момент вооруженной силой, с помощью которой Украинский совет захватывал власть во всей Восточной Галиции.
Хотя русины при взятии власти объявили равноправие для всех, то есть и для поляков, в городах сразу же было приказано снять польские надписи и заменить их русинскими, закрыть польские школы, и вскоре польским чиновникам было предъявлено требование присягнуть на верность Западно-Украинской республике с угрозой в случае отказа лишить их должностей.
Польское Верховное командование обороны Льва в 1918 году
Города и повяты (районы — прим. RuBaltic.Ru) были переданы в управление украинским комиссарам. Польскому населению было отказано в праве пользоваться городской системой снабжения продовольствием, вследствие чего снабжение им поляков всецело легло на плечи самого населения.
Осквернение костелов
В первую очередь были разграблены усадьбы и костелы, при этом многие из них были осквернены. <…> Мало того, что в костеле забрали все священные сосуды, мало того, что в нем сделали сортир, вдобавок к этому какой-то музыкальный унтер-офицер уселся на хорах и стал играть на органе, а пьяные варвары начали отплясывать дикие танцы…
Грабежи
У людей отнимали деньги. После того, как они закончились у поляков, деньги стали забирать у всех, делая это под видом замены австрийской монеты на украинскую…
Лагеря для гражданских
Подозревая заговор среди поляков, их сразу же начали вывозить. Основные лагеря интернированных, которые мы на данный момент посетили, находились в Жолкве, Львове, Злочеве, Тернополе, Микулинцах, Струсове, Язловце, Коломые и других местах.
Этих интернированных зимой сгоняли в неотапливаемые бараки. Сначала их несколько дней не кормили, а потом по утрам давали какой-то кофе, иногда — раз в неделю или в две недели — кусочек ржаного хлеба, порой кусочек конины, вместо ужина — вареную тыкву.
Львов, ноябрь 1918 года
<…> Основной болезнью, которая там распространялась, был тиф. <…> Больных всегда держали вместе со здоровыми. <…> В этих условиях умирали тысячи людей. Эти лагеря для интернированных были организованы таким образом, что напрашивается мысль: их устроители намеренно старались уничтожить как можно больше польского населения…
Поджог польских сел и убийство людей
И снова этому есть множество свидетельств. Когда украинцы начали отступать из-под Львова, для польского сельского населения настал последний час. Прежде всего поджигались села. <…> Обычно поджигали пристройки и расстреливали людей. Таким образом было сожжено более 500 хозяйств или около 2000 строений: 96 хозяйств в Сокольниках, уничтоженные хозяйства в Белке, что мы видели воочию.
Всякий, кто выходил из хаты, был убит или ранен. <…> Людей сжигали живьем в домах и сараях. <…>
Когда поляков сгоняли на работы, особое внимание уделялось девушкам, которых после работ отдавали в пользование солдатам. Клее — немец, украинский атаман — основал в Жовкве для солдат публичный дом, состоявший из польских девочек.
Таким же образом поступали с монахинями в трех польских монастырях. Обычно солдаты, насытив похоть, убивали своих жертв. В селе Великий Ходачков около Тернополя, например, четверо девушек были убиты в саду, но до этого им отрезали груди, а украинские солдаты подбрасывали их как мячи.
Издевательства над населением в целом происходили во многих населенных пунктах. Известно, что женщинам обрезали груди, совали перцы в срамное место или вставляли гранату и взрывали. Такие случаи повторялись довольно часто. Наиболее жестоко действовали солдаты-полуинтеллигенты, офицеры, сыновья попов.
Расстрел польских пленных
Например, в Шкле и в лесу Грабник около Шкла расстреляли 17 солдат, раненых поляков. Одному удалось скрыться. При эксгумации тел в протоколе от 27 апреля 1919 года зафиксировано, что трупы были раздеты и носили следы многочисленных огнестрельных ранений.
То же самое произошло и с 26 польскими пленными в Януве. Ксендза Рысь с Виснева закопали живьем вверх ногами. Другого ксендза убили и бросили в ранее выкопанную им яму.
Захоронения заживо повторялись очень часто, что подтверждают судебные протоколы.
Все пригородные Львовские гмины — Брюховичи, Белки, Винники, Давыдов, Сокольники, Дубляны и Басовка — могут продемонстрировать приведенные выше примеры украинского зверства. В Басовке также убивали младенцев.
Скорые суды
В Злочеве очень многих людей арестовали в бывшем замке Собеского. Этим людям, в особенности железнодорожникам, которые лишились работы за то, что отказались присягнуть на верность украинскому государству, прислали из Тернополя пособие в размере 5000 крон. Деньги привез доктор Неч.
Несмотря на то, что эти деньги были официально взяты из кассы комитета с ведома украинских властей в Тернополе, их признали посланными из польской организации для осуществления заговора. В ночь с 26 на 27 марта 1919 года сразу несколько десятков поляков арестовали и поместили в тюрьму.
Арестованным вменялось осуществление заговора против украинцев. Во время допроса их избивали до потери сознания. Судебное заседание по делу обвиняемых началась в 7 утра, приговор вынесли в 9 часов, а в 16 часов уже были готовы две телеги, чтобы забрать трупы. Иными словами, приговор был предрешен заранее. С ночи на кладбище уже выкопали две ямы, приготовленные для тел убитых.
Сразу после исполнения приговора предметы, являющиеся собственностью осужденных, такие как табакерки, портсигары, цепочки оказались у офицеров суда.
Вскрытие могил
Судебная и медицинская комиссия при участии польской администрации обнаружила в одной могиле 5 трупов казненных поляков, брошенных вповалку, полуголыми и без гробов, часть из них была закопана заживо. Были обнаружены следы жестокого насилия над усопшими. Среди убитых числились Херцог, Ежи Подгурский и другие.
Жертв истязали и подвергали пыткам: избивали прикладами, вырывали им языки, ломали и выламывали пальцы. Такого рода случаев, установленных в судебном порядке, в Яворове было 17, в Злочеве — 28, по одному или по несколько в других населенных пунктах.
Все это — порождение той школы, которая учила молодежь на примере гайдамаков, описанных Тарасом Шевченко. Гайдамак берет священный нож, омоченный в ляхской крови, и убивает все ляхское, включая женщин и детей, даже собственных детей, если они рождены ляшкой (Т. Шевченко, поэма «Гайдамаки»).
В некоторых украинских селах укрывали поляков и даже помещиков, давали им крестьянскую одежду и выдавали за членов своих семей.
Но были украинские села, в которых почти все становились палачами, казнившими поляков. Очень редко встречались среди учителей и униатских священников те, которые не только не участвовали в преступлениях, но и спасали польское население, отговаривали украинских офицеров убивать поляков. Украинскость не является национальностью.
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/03122018-gaydamatskie-zverstva-prestupleniya-ukraintsev-protiv-polyakov/ – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com