Арест директора Huawei, спор Лукашенко и Путина, Чубайс разбушевался
Концептуальные итоги недели. Восьмой выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу
- Спор Лукашенко и Путина о цене на газ
- Смерть Людмилы Алексеевой
- Выступление Анатолия Чубайса на Общероссийском гражданском форуме
- Установка памятника Солженицыну
- Итоги Северного делового форума
- Принципы кадровой политики
Способы решения проблем, с которыми сталкивается общество, и принципы успешной кадровой политики – в книгах:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Принципы кадровой политики, Внутренний Предиктор СССР
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