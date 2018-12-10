Арест директора Huawei, спор Лукашенко и Путина, Чубайс разбушевался

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Восьмой выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу

- Спор Лукашенко и Путина о цене на газ

- Смерть Людмилы Алексеевой

- Выступление Анатолия Чубайса на Общероссийском гражданском форуме

- Установка памятника Солженицыну

- Итоги Северного делового форума

- Принципы кадровой политики



Способы решения проблем, с которыми сталкивается общество, и принципы успешной кадровой политики – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов



Принципы кадровой политики, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================

