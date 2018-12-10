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Арест директора Huawei, спор Лукашенко и Путина, Чубайс разбушевался

20:46. 10 декабря 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Восьмой выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу
- Спор Лукашенко и Путина о цене на газ
- Смерть Людмилы Алексеевой
- Выступление Анатолия Чубайса на Общероссийском гражданском форуме
- Установка памятника Солженицыну
- Итоги Северного делового форума
- Принципы кадровой политики

Способы решения проблем, с которыми сталкивается общество, и принципы успешной кадровой политики – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Принципы кадровой политики, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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