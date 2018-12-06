Александр Дугин. Путин вставил палку в колесо прогресса

Концептуал СМИ Доколумбовый мир возвращается

Философ Александр Дугин о новой картине мира, которая создаётся на наших глазах. Почему Бернар-Анри Леви уверен, что сочетание Талмуда и либертарианства составляет идентичность Запада. Как возвращение традиционных империй ставит крест на планах глобалистов.



О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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