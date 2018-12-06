Главная » Мировоззрение, Политика

Александр Дугин. Путин вставил палку в колесо прогресса

18:59. 6 декабря 2018 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал:

Доколумбовый мир возвращается

Философ Александр Дугин о новой картине мира, которая создаётся на наших глазах. Почему Бернар-Анри Леви уверен, что сочетание Талмуда и либертарианства составляет идентичность Запада. Как возвращение традиционных империй ставит крест на планах глобалистов.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Александр Дугин в гостях у ПВО
... москвичами. Скачать аудиозапись Стенограмма выступления: "Александр Дугин – профессор МГУ, лидер Международного Евразийского... бесплатно в двухтысячные годы с Путиным досталось, потому что взял и... ничего мы не добились. Пришёл Путин, который взял и сказал: „...
А не хочет ли Дугин организовать «Апокалипсис» через противостояние в Новороссии?
...учитывая оккультно-гностические взгляды Александра Дугина. Вообще участие Дугина в антифашистском движении ДНР... в поддержку Путина) создали впечатление того, что Дугин отошёл от ...власти и лично Путина катастрофическим падением рейтинга, которое Дугин сам и ...
Экспертная аналитика за неделю
... Есть третья версия, наиболее оптимистичная: Путин выдвигает вперед группу экспертов, которые... неудавшегося переворотачитайте в большом интервью Александра Дугина на сайте Телеканала «Царьград». ... кровавую руку Москву и лично Путина», — пишет Михаил Хазин в ...
Вышел ёжик из тумана...
...Международного Евразийского движения (МЕД) Александр Дугин, активно участвовавший в конференциях и...оппозиции, безоговорочно поддерживающей Путина. В последние годы Дугин, в связи ... оппозиции, громче всех кричавшее «Путин, введи войска!». «Донбасс за...
КТО СТОИТ ЗА НЯШЕЙ - реставраторы марионеточной прозападной монархии в России: Малофеев и АНГЛОСАКСЫ
... Американские консерваторы против «убийцы» Путина Генеральным продюсером «Царьграда» до ... читавших «Крёстного отца», очевидно: Путина назвали главарём мафии, а Медведева... Наблюдательного совета «Царьград ТВ» Александр Дугин, судя по цитатам из главного...
Кто стоит за Трампом, или Чему радуется Дугин?
... роль исполняла Россия в лице Путина, то, похоже, перераспределение ролей...все, кроме Александра Гельевича?), будет сильнейшим ударом по России. Дугин восхищается перспективой...”.А Дугин... Нет, вы всё же послушайте пафосную патетику Александра Гельевича...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>